مساعد قاعدة البيانات

تبسيط عمليات قواعد البيانات باستخدام Database Assistant
لمحة عامة

يُعَد Database Assistant، المبني باستخدام IBM watsonx، مساعدًا جديدًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يستند إلى خبرة عقود في إدارة أعباء عمل البيانات ذات المهام الحساسة.

يُحدِث تحولًا في طريقة عمل مسؤولي قواعد البيانات (DBAs)، من خلال تقديم رؤى فورية، وتسريع حل المشكلات، وتقليل فترة التعلم للمسؤولين الجُدُد. يُتيح هذا للفرق القدرة على الحفاظ على الأداء الأمثل لقواعد البيانات مع التركيز على المبادرات الاستراتيجية.
الفوائد تحقيق كفاءة أعلى من خلال إدارة قواعد البيانات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي
تسريع عملية حل المشكلات

يُتيح Database Assistant لمسؤولي قواعد البيانات (DBAs) حل المشكلات بسرعة أكبر بفضل التوصيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يقلل من فترات التعطل التي تؤثر في العملاء ويوفر ساعات من وقت المعالجة المحتمل.
تعزيز الكفاءة التشغيلية

يمكن لمسؤولي قواعد البيانات إدارة البنى التحتية المتنامية لقواعد البيانات بكفاءة، مع تقليل الجهد اليدوي، ما يُتيح لهم التفرغ للمبادرات الاستراتيجية وتقليل التعقيد التشغيلي.
تقليل منحنى التعلم لمسؤولي قواعد البيانات الجُدُد

يساهم Database Assistant في تقليل منحنى التعلم للمسؤولين الجُدُد، ما يساعدهم على تحقيق الإنتاجية بسرعة ويقلل من تكاليف التدريب. كما يساعد أيضًا على سد فجوة المهارات من خلال تمكين الموظفين الجُدُد من التعامل مع العمليات الحيوية.
حلول مستندة إلى الذكاء الاصطناعي لمسؤولي قواعد البيانات
خبير IBM Db2

يقدِّم Database Assistant حلولًا فورية مستندة إلى الذكاء الاصطناعي من خلال الاستفادة من قاعدة معرفية واسعة، ما يوفر رؤى دقيقة ومخصصة ويقلل الوقت المستغرق في عمليات البحث اليدوي.
مقاييس المراقبة الفورية

يمكنك الوصول بسهولة إلى مقاييس قاعدة البيانات الرئيسية باستخدام استعلامات باللغة الطبيعية. احصل على رؤى فورية وراقِب الأداء دون الحاجة للتنقل عبر لوحات تحكم معقدة، ما يساعد على الإدارة الاستباقية لبيئات قواعد البيانات لديك.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل أسرع

صِف مشكلتك، وسيعمل Database Assistant فورًا على تحديد السبب الأساسي واقتراح خطوات الحل، ما يقلل من فترة التعطل ويُحسِّن الكفاءة التشغيلية.
التكامل السلس

يتكامل Database Assistant مباشرةً مع وحدة تحكم Db2 الحالية، موفِّرًا تجربة سلسة تعزز الإنتاجية دون أي انقطاع.
اتخِذ الخطوة التالية

للحصول على خدمة Db2 SaaS على مستوى Cloud Standard Tier والحصول على رصيد مجاني بقيمة 100 دولار أمريكي لاستخدامه على IBM Cloud -أي ما يعادل تقريبًا 30 يومًا من الاستخدام عند أدنى مستوى من الموارد- اتَّبِع الخطوات التالية:

  1. جرِّب مجانًا مع IBM Cloud
  2. اختَر الخطة Standard 
  3. استخدِم الرمز الترويجي DB2AI
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