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 Amazon RDS for Db2
IBM Db2 على خدمة Amazon Relational Database Service (RDS)
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واجهة المستخدم (UI) لمنتج Amazon RDS for Db2

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) for Db2

خدمة قاعدة بيانات علائقية مُدارة تعمل على أتمتة إدارة قواعد البيانات في بيئة سحابية عالية الأمان ومتوافقة، مع خبرة IBM Db2 في تشغيل أعباء العمل الحيوية عالميًا.

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مُدارة بالكامل

حقِّق زيادة تصل إلى 66%1 في عدد قواعد البيانات لكل مسؤول قواعد بيانات (DBA) من خلال أتمتة المهام الإدارية مثل عمليات الترحيل، والتزويد، والنسخ الاحتياطي/الاستعادة والمزيد.
سهولة الترحيل من Db2 وOracle في البيئات المحلية

دون تعطيل أعمالك التجارية. وفر عملاء مثل Owen's Illinois أكثر من 1 مليون دولار أمريكي 2 من التكلفة الإجمالية للملكية عند الترحيل من Oracle إلى Db2. 
التوفر العالي والموثوقية

حافظ على توفر بياناتك الأكثر أهمية دائمًا من خلال التوفر العالي والنسخ التلقائي للبيانات عبر مناطق توافر متعددة (Multi-AZ).
أتمتة النسخ الاحتياطي وتجاوز الفشل

دعم استمرارية أعباء العمل الحساسة للأعمال من خلال أتمتة النسخ الاحتياطي عبر المناطق، واللقطات، وتجاوز الفشل. 
تحديث تطبيقات الويب والتطبيقات المحمولة ذات المهام الحساسة

دعم زيادة أعباء عمل التحليلات والمعاملات في قاعدة بيانات Db2 مُدارة بالكامل، بدلًا من إدارتها ذاتيًا.

 
إنشاء تطبيقات سحابية أصلية جديدة

ابتكر وأنشئ تطبيقات جديدة تتميز بقدرة عالية على التوفر والأداء وقابلية توسع التخزين.

 
تقديم تجارب عالمية آمنة ومتوافقة مع المعايير

تمكَّن من تطوير تطبيقات عالمية مع التعافي من الكوارث عبر المناطق وحماية البيانات في مناطق توفر متعددة (Multi-AZ)، مع ضمان التوافق مع برنامج الامتثال من AWS.

ركِّز على الابتكار، ودع AWS يتولَّ المهمة.

وجِّه تركيز فرقك هنا.

  • تصميم المخطط
  • بناء الاستعلام
  • تحسين الاستعلام
  • تحديث التطبيقات
  • التطبيقات الجديدة المستندة إلى التقنيات السحابية الأصلية
  • التطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي

دع AWS تتولَّ العمل نيابةً عنك

  • الترحيل 
  • النسخ الاحتياطي والاسترداد
  • التصحيح
  • التكوين
  • ترقيات البرامج والتخزين والخادم
  • مشكلات الأجهزة
دراسة حالة توسيع نطاق الخدمات المصرفية الجديدة في السحابة باستخدام IBM و AWS تعرف على كيفية قيام Profile Centevo بخفض تكاليف البنية التحتية السنوية بمقدار 4 أضعاف وتوفير 288 ساعة سنويًا كان يهدرها في ترقيات قاعدة البيانات يدويًا وذلك باستخدام Amazon RDS for Db2. اقرأ دراسة حالة Profile Centevo.
اتخِذ الخطوات التالية

ابدأ اليوم باستخدام نموذج "أحضر ترخيصك الخاص" (BYOL) للحصول على مرونة في اختيار التسعير حسب الطلب بالساعة.

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الاشتراك في الترخيص بالساعة (RDS) الإصدار القياسي من Db2 الإصدار المتقدم من Db2
الحواشي

1IDC white paper - Amazon Relational Database Service Delivers Enhanced Database Performance at Lower Cost (link resides outside ibm.com)

2Statistic provided by Owens-Illinois to IBM, externally referenced cost savings of more than USD 1 million for Owens-Illinois when migrating from Oracle to Db2.