Amazon RDS for Db2

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قواعد البيانات
Db2
Database
خدمة قاعدة بيانات علائقية مُدارة تعمل على أتمتة إدارة قواعد البيانات في بيئة سحابية عالية الأمان ومتوافقة، مع خبرة IBM Db2 في تشغيل أعباء العمل الحيوية عالميًا.
حقِّق زيادة تصل إلى 66%1 في عدد قواعد البيانات لكل مسؤول قواعد بيانات (DBA) من خلال أتمتة المهام الإدارية مثل عمليات الترحيل، والتزويد، والنسخ الاحتياطي/الاستعادة والمزيد.
دون تعطيل أعمالك التجارية. وفر عملاء مثل Owen's Illinois أكثر من 1 مليون دولار أمريكي 2 من التكلفة الإجمالية للملكية عند الترحيل من Oracle إلى Db2.
حافظ على توفر بياناتك الأكثر أهمية دائمًا من خلال التوفر العالي والنسخ التلقائي للبيانات عبر مناطق توافر متعددة (Multi-AZ).
دعم استمرارية أعباء العمل الحساسة للأعمال من خلال أتمتة النسخ الاحتياطي عبر المناطق، واللقطات، وتجاوز الفشل.
دعم زيادة أعباء عمل التحليلات والمعاملات في قاعدة بيانات Db2 مُدارة بالكامل، بدلًا من إدارتها ذاتيًا.
ابتكر وأنشئ تطبيقات جديدة تتميز بقدرة عالية على التوفر والأداء وقابلية توسع التخزين.
تمكَّن من تطوير تطبيقات عالمية مع التعافي من الكوارث عبر المناطق وحماية البيانات في مناطق توفر متعددة (Multi-AZ)، مع ضمان التوافق مع برنامج الامتثال من AWS.
1IDC white paper - Amazon Relational Database Service Delivers Enhanced Database Performance at Lower Cost (link resides outside ibm.com)
2Statistic provided by Owens-Illinois to IBM, externally referenced cost savings of more than USD 1 million for Owens-Illinois when migrating from Oracle to Db2.