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Databand
يُعَد ®IBM ®Databand برنامجًا متخصصًا في قابلية الملاحظة يستهدف مستودعات ومسارات البيانات، ويجمع البيانات الوصفية تلقائيًّا لبناء خطوط أساس تاريخية، والكشف عن حالات الخلل وتنبيهات الفرز لمعالجة مشكلات جودة البيانات. استكشِف مستويات تسعير Databand المتاحة أدناه وتواصَل معنا للبدء اليوم.
يبدأ السعر من
450 دولارًا أمريكيًا
كل شهر
منصة متكاملة لإمكانية ملاحظة البيانات بسعر ملائم للانطلاق. نشر يعتمد على السحابة أولًا لتحقيق السرعة والسهولة.
يبدأ السعر من
1750 دولارًا أمريكيًا
كل شهر
عزِّز بيئة البيانات لديك من خلال قدرة الرؤية الموحدة وإدارة الحوادث.
وسِّع نطاق إمكانية الملاحظة ليشمل آلاف مسارات البيانات والجداول، مع مرونة النشر على البيئات السحابية أو المحلية.
يمكنك اختيار إحدى خطط IBM Data Observability by Databand الثلاث للعثور على ما يناسب احتياجات عملك بشكل أفضل. تعتمد معلومات التسعير على حجم البيانات المنقولة عبر الخدمة، ولا تشمل أي ضرائب مُطبقة.
عدد وحدات الموارد
50
250
مرن، بدءًا من 200
تنبيهات المسار (حالة التشغيل، مدة التشغيل)
مراقبة مجموعات البيانات (اتفاقيات مستوى الخدمة، جودة البيانات، تنبيهات SQL المخصصة)
تنبيهات حول العمليات المفقودة، وتغييرات المخطط، واختبارات DBT.
تنبيهات بشأن حالات الخلل في مدة المسارات
تنبيهات المقاييس المخصصة (تنبيهات حول المقاييس المخصصة التي سجلها المستخدم)
أجهزة استقبال التنبيهات (Slack، وTeams، والبريد الإلكتروني، وPagerDuty..)
خطاف ويب مخصص لأجهزة الاستقبال
تكامل أدوات الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) والمستودعات
واجهة برمجة التطبيقات للتكامل المخصص (دمج الأدوات التي تختارها)
عرض مباشر للعمليات
لوحة المعلومات التنفيذية
واجهة برمجة تطبيقات استخراج البيانات
تسجيل مقاييس المستخدم المخصصة
دعم المؤسسات على مدار الساعة طوال الأسبوع
تسجيل الموحد الخاص بشركة Okta
إدارة متقدمة للمجموعات