يُعَد ®IBM ®Databand برنامجًا متخصصًا في قابلية الملاحظة يستهدف مستودعات ومسارات البيانات، ويجمع البيانات الوصفية تلقائيًّا لبناء خطوط أساس تاريخية، والكشف عن حالات الخلل وتنبيهات الفرز لمعالجة مشكلات جودة البيانات. استكشِف مستويات تسعير Databand المتاحة أدناه وتواصَل معنا للبدء اليوم.