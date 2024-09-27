نحن على ثقة بأن حلول IBM Enterprise Content Management تمثل استثمارًا سليمًا في مستقبل أعمالنا. إفراين بيريرو مطور النظام بانكو جاليسيا لقد جلبت IBM و enChoice مستوى جديدًا من المعرفة والتحكم لعملياتنا. لدينا أساس متين ليوجهنا إلى المستقبل. كينيث جونز مشرف خدمات أنظمة الأعمال PowerSouth Energy Cooperative