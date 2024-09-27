الصفحة الرئيسية أتمتة الأعمال Datacap IBM Datacap
تبسيط عملية التقاط مستندات الأعمال والتعرف عليها وتصنيفها
رسم توضيحي متساوي القياس لمستند يتم تعيينه
الالتقاط الذكي للمستندات

يعد برنامج IBM Datacap أحد القدرات الرئيسية المتوفرة في IBM Cloud Pak for Business Automation. تبسيط عملية التقاط مستندات الأعمال والتعرف عليها وتصنيفها تعمل تقنيات معالجة اللغة الطبيعية وتحليلات النصوص والتعلم الآلي المتوفرة به على تحديد وتصنيف واستخراج المحتوى من المستندات الورقية غير المنظمة أو المتنوعة.
المزايا الفوائد التي تعود عليك من استخدام IBM Datacap التقاط المستندات المتقدم

يدعم الإدخال متعدد القنوات من الماسحات الضوئية والفاكسات والبريد الإلكتروني والملفات الرقمية، مثل ملفات PDF والصور من التطبيقات والأجهزة المحمولة.

 المعالجة الذكية المزودة بالذكاء الاصطناعي

تستخدم التعلم الآلي لأتمتة معالجة التنسيقات المعقدة أو غير المعروفة والمستندات شديدة التغير والتي يصعب التقاطها باستخدام الأنظمة التقليدية.

 التصدير إلى أهداف أخرى

يتيح لك تصدير المستندات والمعلومات إلى مجموعة من التطبيقات ومستودعات المحتوى من IBM وموردين آخرين.

 التقاط قائم على قواعد قابلة للتكيف بدرجة كبيرة

يقدم تكوينًا للتطبيقات وعمليات سير العمل الخاصة بالالتقاط وذلك باستخدام واجهة بسيطة تعمل بالإشارة والنقر لتسريع النشر.

 التحرير على أساس الدور

يتيح تحرير المستندات تلقائيًا استنادًا إلى دور مقدم الطلب لحظر المعلومات وفقًا لمواصفات المستخدم.
تسليط الضوء على الميزات
تحسين القدرة على الحركة

التقاط المستندات وإرسالها باستخدام الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي. يؤدي التقاط البيانات والتحقق منها عند نقطة الاتصال إلى تسريع عملية التكامل مع ملف حالة أو عملية أعمال. 
التقاط ذكي

استخدم التعلم الآلي لالتقاط المعلومات. تصنيف واستخراج المحتوى من المستندات غير المنظمة أو المعقدة أو المتغيرة وتطوير قاعدة معرفية دقيقة. 
استخدم Datacap مع IBM Robotic Process Automation

إدراج التعرف المتقدم على المستندات في Robotic Process Automation with Automation Anywhere. استخدم Datacap MetaBot للحصول على تكامل أصلي وسهل.

استكشف IBM Robotic Process Automation
حماية البيانات باستخدام إدارة المحتوى القائمة على الأدوار

استخدم ميزات التحرير القائم على الأدوار للمساعدة في حماية البيانات الحساسة. يمكنك التحكم في البيانات السرية وتقييد المحتوى لتقديم المحتوى الضروري فقط.
احصل على IBM Datacap كجزء من IBM Cloud Pak for Business Automation استكشف IBM Cloud Pak for Business Automation مُدمج

يشتمل IBM Cloud Pak for Business Automation على قدرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وواجهة مستخدم (UI) شائعة وأدوات لا تحتاج إلى كثير من التعليمات البرمجية.

 مكتمل

احصل على أتمتة للمهام، وتنسيق لسير العمل، وإدارة للقرارات، وخدمات للمحتوى وغير ذلك الكثير.

 حديث

إنه نهج تسعير معياري وسهل الاستهلاك، لذا فأنت تدفع مقابل ما تحتاجه فقط.
رؤى العملاء
نحن على ثقة بأن حلول IBM Enterprise Content Management تمثل استثمارًا سليمًا في مستقبل أعمالنا. إفراين بيريرو مطور النظام بانكو جاليسيا لقد جلبت IBM و enChoice مستوى جديدًا من المعرفة والتحكم لعملياتنا. لدينا أساس متين ليوجهنا إلى المستقبل. كينيث جونز مشرف خدمات أنظمة الأعمال PowerSouth Energy Cooperative
Central Nacional Unimed

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Datacap

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