يعد برنامج IBM Datacap أحد القدرات الرئيسية المتوفرة في IBM Cloud Pak for Business Automation. تبسيط عملية التقاط مستندات الأعمال والتعرف عليها وتصنيفها تعمل تقنيات معالجة اللغة الطبيعية وتحليلات النصوص والتعلم الآلي المتوفرة به على تحديد وتصنيف واستخراج المحتوى من المستندات الورقية غير المنظمة أو المتنوعة.
يدعم الإدخال متعدد القنوات من الماسحات الضوئية والفاكسات والبريد الإلكتروني والملفات الرقمية، مثل ملفات PDF والصور من التطبيقات والأجهزة المحمولة.
تستخدم التعلم الآلي لأتمتة معالجة التنسيقات المعقدة أو غير المعروفة والمستندات شديدة التغير والتي يصعب التقاطها باستخدام الأنظمة التقليدية.
يتيح لك تصدير المستندات والمعلومات إلى مجموعة من التطبيقات ومستودعات المحتوى من IBM وموردين آخرين.
يقدم تكوينًا للتطبيقات وعمليات سير العمل الخاصة بالالتقاط وذلك باستخدام واجهة بسيطة تعمل بالإشارة والنقر لتسريع النشر.
يتيح تحرير المستندات تلقائيًا استنادًا إلى دور مقدم الطلب لحظر المعلومات وفقًا لمواصفات المستخدم.
التقاط المستندات وإرسالها باستخدام الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي. يؤدي التقاط البيانات والتحقق منها عند نقطة الاتصال إلى تسريع عملية التكامل مع ملف حالة أو عملية أعمال.
استخدم التعلم الآلي لالتقاط المعلومات. تصنيف واستخراج المحتوى من المستندات غير المنظمة أو المعقدة أو المتغيرة وتطوير قاعدة معرفية دقيقة.
إدراج التعرف المتقدم على المستندات في Robotic Process Automation with Automation Anywhere. استخدم Datacap MetaBot للحصول على تكامل أصلي وسهل.
استخدم ميزات التحرير القائم على الأدوار للمساعدة في حماية البيانات الحساسة. يمكنك التحكم في البيانات السرية وتقييد المحتوى لتقديم المحتوى الضروري فقط.
يشتمل IBM Cloud Pak for Business Automation على قدرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وواجهة مستخدم (UI) شائعة وأدوات لا تحتاج إلى كثير من التعليمات البرمجية.
احصل على أتمتة للمهام، وتنسيق لسير العمل، وإدارة للقرارات، وخدمات للمحتوى وغير ذلك الكثير.
إنه نهج تسعير معياري وسهل الاستهلاك، لذا فأنت تدفع مقابل ما تحتاجه فقط.
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يوفر تقنية الالتقاط المؤتمت للمؤسسات التي تعمل على دمج قدرات إدارة المستندات المتقدمة في سير العمل الرقمي.
يعزز Datacap بتقنية الالتقاط المعرفي لأتمتة معالجة المستندات المعقدة وغير المنظمة للغاية.
يوفر عروض Datacap في بيئة سحابة خدمات مُدارة. يساعدك على الاستفادة من المرونة وانخفاض التكلفة المرتبطة بالتقاط الصور في السحابة.