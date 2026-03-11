حماية بياناتك باستخدام IBM Z وLinuxONE SEL وتقنية الحوسبة السرية المتقدمة
تستخدم منصة الحوسبة السرية من IBM تقنية IBM Secure Execution for Linux التي تتضمّن ميزات على مستوى الأجهزة والبرامج الثابتة مثل تشفير الذاكرة، والعقود المشفَّرة، والمشرف الفائق لإنشاء بيئات آمنة ومعزولة لأحمال التشغيل.
تحمي الحوسبة السرية من IBM تطبيقاتك وبياناتك طوال دورة حياتها. مع الحوسبة السرية والتحكم في المفاتيح المشفَّرة، يمكنك الحفاظ على السلطة الكاملة، ما يضمن بقاء البيانات آمنة أثناء التخزين والنقل والاستخدام.
وفّر حماية دقيقة لأحمال التشغيل باستخدام IBM Secure Execution for Linux. احصل على ضمان تقني من خلال العزل على مستوى الحاوية وإثباتات المعرفة الصفرية لتعزيز الثقة.
فرض السياسات باستخدام العقود المشفَّرة. حدِّد الأدوار والامتيازات بشكل آمن استنادًا إلى مبادئ الثقة الصفرية للحفاظ على الفصل الصارم بين الواجبات بين المستخدمين.
احمِ البيانات المخزّنة باستخدام الجذر الموثوق القائم على الأجهزة. توفّر وحدة HSM من IBM، الحاصلة على اعتماد FIPS 140-2 المستوى 4، أقوى مستوى من أمان التشفير السحابي في القطاع.
اضمن نشر أحمال التشغيل الموثوقة فقط. ينشئ كل إصدار سجل تصديق موقّع يتيح التحقق المستقل دون الاعتماد على خدمات خارجية.
تحقّق من صور الحاويات وأحمال التشغيل باستخدام إثبات موقَّع للسلامة. تؤكّد سجلات التصديق الموثوقية دون الحاجة إلى خدمات ثقة من طرف ثالث.
استكشِف الأسئلة الشائعة حول الحوسبة السرية في IBM.
تُعد منصّة الحوسبة السرية من IBM مجموعةً من الخدمات المصمّمة لتوفير بيئة غنية بالأمان للبيانات والتطبيقات ذات المهام الحساسة في عمليات نشر السحابة الهجينة، باستخدام قدرات الحوسبة السرية على IBM Z أو LinuxONE.
تُشير الحوسبة السرية إلى حماية البيانات أثناء الاستخدام من خلال تنفيذ العمليات الحسابية في بيئة تنفيذ موثوقة (TEE) قائمة على الأجهزة، بما يضمن تشفير البيانات وعزلها أثناء المعالجة. تستخدم منصة الحوسبة السرية من IBM هذا المفهوم لحماية أحمال التشغيل ذات المهام الحساسة والبيانات الحساسة.
يساعد الضمان التشغيلي على التأكد من أن العمليات التي ينفّذها مزوّدو الخدمات وغيرهم متوافقة مع المعايير ولا تؤثر سلبًا على الأمان عمدًا أو عن غير قصد. وهذا يعتمد على تدابير تشغيلية قد تكون عرضة للاختراق، ما يستدعي مستوى من الثقة.
يساعد الضمان التقني على التأكد من أن ميزات الأمان مدمجة في التقنية، بحيث يصبح الوصول أو التغيير غير المصرّح به مستحيلاً من الناحية التقنية. يساعد ذلك على ضمان بقاء البيانات مؤمّنة دائمًا، دون الحاجة إلى الاعتماد على أشخاص أو جهات لعدم استغلال الامتيازات في حال وقوع هجمات داخلية أو خارجية.
تستخدم منصّة Hyper Protect Platform تقنية IBM Secure Execution for Linux التي تتضمّن ميزات على مستوى الأجهزة والبرامج الثابتة مثل تشفير الذاكرة، والعقود المشفَّرة، والمشرف الفائق (Ultravisor) لإنشاء بيئات آمنة ومعزولة لأحمال التشغيل.