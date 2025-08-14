IBM Cognos Integration Server

المساعدة على تقليل عمليات التكامل المخصصة، ومخاطر الامتثال، والعبء العام على تكنولوجيا المعلومات.
يسهِّل Cognos Integration Server عمليات استخراج البيانات لبنائها وصيانتها بسهولة لدورات التخطيط والتقارير المستمرة. ويُتيح للمستخدمين استخراج بيانات المكعب المتخصصة من مجموعة متنوعة من التطبيقات والمصادر ونقلها إلى Cognos TM1 أو IBM Planning Analytics أو تطبيقات إدارة الأداء الأخرى.
يقلِّل زمن استخراج البيانات من أيام أو ساعات إلى دقائق، ويُبسِّط عملية إنشاء المخططات المستهدفة بشكل ديناميكي لتخزين البيانات.
يُتيح لقسم تكنولوجيا المعلومات الوصول إلى البيانات بصيغة مفتوحة وموحدة، بينما يمكن لمستخدمي الشؤون المالية الاستفادة من المعلومات التي تُلبي متطلبات أعمالهم.
يمكنه إجراء عمليات الاستخراج بشكل مستمر لتحديث تطبيقات التقارير الخارجية أو لأغراض النسخ الاحتياطي.
بفضل قدرته الحاصلة على براءة اختراع، يضمن Cognos Integration Server الحفاظ على التسلسلات الهرمية ومسارات التعمق المهمة في تطبيق التقارير العلائقية المستهدف.