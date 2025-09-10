أضِف بسهولة قدرات العرض المصور للبيانات من البداية إلى النهاية إلى تطبيقاتك.
دمج سير عمل التحليلات الديناميكي مباشرةً في عرضك بسهولة.
يمكن للمستخدمين النهائيين الكشف عن الرؤى من خلال تطبيقات مرئية أكثر سهولة.
أصبح IBM Cognos Dashboard Embedded متاحًا الآن في IBM Cloud Catalog. يمكنك الاشتراك للحصول على إصدار تجريبي مجاني والبدء اليوم.
تُتيح واجهات برمجة تطبيقات JavaScript للمطورين تضمين العروض المصوَّرة في تطبيقاتهم بسرعة وكفاءة.
هذا المنتج متاح على IBM Cloud، وهي بيئة مفتوحة المصدر تساعدك على إنشاء التطبيقات ونشرها وإدارتها على السحابة بسرعة وسهولة.