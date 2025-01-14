بفضل تجربة التأهيل المبسّطة وذاتية الخدمة والمتسارعة، أصبح من السهل أكثر من ذي قبل الدخول في شراكة مع IBM Cloud والبدء في البيع عليها.

من خلال مجموعة متزايدة باستمرار من البرامج والخدمات، يعمل كتالوجنا كقناة مبيعات رقمية لك لتقديم المنتجات وإعادة بيعها إلى عملاء IBM Cloud في جميع أنحاء العالم. ومن وجهة نظر العميل، يوفر الوصول إلى البرامج والخدمات الشريكة على الكتالوج نهجًا مبسطًا للشراء وإعادة البيع، إلى جانب التكامل السلس للحساب والبساطة في عملية الفوترة الواحدة.

