بفضل تجربة التأهيل المبسّطة وذاتية الخدمة والمتسارعة، أصبح من السهل أكثر من ذي قبل الدخول في شراكة مع IBM Cloud والبدء في البيع عليها.
من خلال مجموعة متزايدة باستمرار من البرامج والخدمات، يعمل كتالوجنا كقناة مبيعات رقمية لك لتقديم المنتجات وإعادة بيعها إلى عملاء IBM Cloud في جميع أنحاء العالم. ومن وجهة نظر العميل، يوفر الوصول إلى البرامج والخدمات الشريكة على الكتالوج نهجًا مبسطًا للشراء وإعادة البيع، إلى جانب التكامل السلس للحساب والبساطة في عملية الفوترة الواحدة.
توسيع نطاق وصولك إلى الآلاف من عملاء IBM من المؤسسات التي تستخدم كتالوج IBM Cloud.
تجهيز منتجك في غضون أيام مع واجهة ذاتية الخدمة وسهلة الاستخدام.
الاستفادة من الدعم العملي المقدم من خبراء التأهيل المستعدين لمساعدتك والإجابة عن أسئلتك.
الاستفادة من كتالوجنا الغني بالمنتجات لمساعدتك على بناء حلولك وتعزيزها.
يقدم النظام البنائي الديناميكي لشركاء IBM مجموعة متنوعة من المسارات تساعدك على تنمية أعمالك.
الاستفادة من أرصدة السحابة لوضع أعمالك على طريق النمو التحويلي.
يوضح Robert Green لدى Dizzion كيف ساعدت شراكته مع IBM مؤسسته على جذب العملاء.
استطاعت Bosch تعزيز الأداء مع أنظمة IBM Power Systems وأطلقت العنان لمرونة هائلة بفضل حلول SAP HANA.
تعقد Sysdig و JFrog شراكة مع IBM لمساعدة المؤسسات في جميع أنحاء العالم على الانتقال من التطبيقات المتجانسة إلى السحابة الأصلية.
