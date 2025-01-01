لجنة البناء والمعدات الأمنية الأسترالية (SCEC) هي لجنة مشتركة بين الإدارات، ترأسها منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية (ASIO)، تعمل على تقييم وإقرار المعدات الأمنية لاستخدامها من قبل الحكومة الأسترالية.
يمكن تقييم مرفق مزود الخدمة السحابية من حيث الحماية الأمنية المادية الخاصة به واعتمادها من قبل SCEC.
يجب تأمين أنظمة الحكومة الأسترالية في مرافق تفِي بمتطلبات منطقة الأمان المناسبة لحساسيتها أو تصنيفها ويتم اعتمادها من قِبَل استشاري معتمد من SCEC.
التقارير والوثائق الأخرى
تم تقييم مراكز بيانات IBM السحابية العامة في أستراليا واعتمادها من قبل استشاري منطقة الأمان المعتمد من SCEC، حيث تم التأكد من أن لديها التدابير الأمنية المادية المناسبة للمنطقة 3 لدعم التصنيف "PROTECTED"، وذلك وفقًا لمبادئ إطار سياسة الأمن الوقائي للحكومة الأسترالية. ويوفر ذلك البيئة المادية اللازمة لتسيير أعمال الحكومة الأسترالية بثقة وأمان. يتم تقييم مراكز البيانات كل عامين.
