يضع قسم الخدمات الرقمية لشرطة المملكة المتحدة - PDS المعايير والضوابط المركزية لوكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء الدولة التي تقوم بتقييم مخاطر نقل أنظمة معلومات الشرطة إلى السحابة.

تتطلب سياسة ضمان المعلومات أن تقوم جميع خدمات الشرطة الوطنية في المملكة المتحدة التي تخزن وتعالج معلومات إنفاذ القانون ذات العلامات المحمية أو غيرها من المعلومات الحساسة باتخاذ خطوة إضافية في تقييم المخاطر الخاص بها—وهي إجراء فحص مادي لمركز البيانات حيث سيتم تخزين بياناتها. يحدد تقييم ناجح لمركز البيانات أن المنشأة مؤهلة لمرافق الشرطة الآمنة المضمونة (PASF). يستند نظام PASF إلى مجموعة معيارية من الضوابط التي تغطي الأمن المادي والبيئي، وعمليات مثل التوافر العالي، وتدريب الموظفين، وإجراءات التعيين والإنهاء.

يمكن للشرطة ووكالات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة التواصل مع خدمات الشرطة الرقمية (PDS) للحصول على تقرير IBM Cloud® PASF.