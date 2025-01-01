يوفر إطار شهادات الاستضافة (HCF) ثلاثة مستويات من الشهادات: استراتيجية، ومضمونة، وغير معتمدة. تمثِّل شهادة HCF الاستراتيجية أعلى مستوى من الضمان وتُتاح فقط لمزودي خدمات السحابة الذين يسمحون للحكومة بتحديد شروط الملكية والسيطرة، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات الأمان. تتطلب البيانات الحكومية الحساسة، والأنظمة الحكومية الشاملة، والأنظمة المصنفة بمستوى "محمي" خدمات سحابية معتمدة استراتيجيًا، وهي مناسبة أيضًا للعملاء الحكوميين الآخرين ذوي الملف الأمني عالي المخاطر أو الذين يسعون للحصول على حماية إضافية لبياناتهم.
يحافظ IBM Cloud على شهادة HCF الاستراتيجية لمنشأتَي SYD04/zone2 وSYD05/zone3 ضمن منطقة سيدني متعددة المناطق. يمكن للعملاء الذين يحتاجون إلى شهادة HCF اختيار هذه المناطق المعتمدة بشهادة HCF الاستراتيجية لنشر خدمات سحابة IBM الخاصة بهم.
تعرَّف على قائمة DHA لمقدمي خدمات السحابة المعتمدين من HCF.
