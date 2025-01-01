يوفر HCF ثلاثة مستويات من الشهادات: استراتيجية ومضمونة وغير معتمدة. يحافظ IBM Cloud على شهادة HCF الاستراتيجية، التي تمثل أعلى مستوى من الضمان ولا تُتاح إلا لمزودي خدمات السحابة الذين يسمحون للحكومة بتحديد شروط الملكية والسيطرة، بالإضافة إلى تعزيز ضوابط الأمان.

تتطلب البيانات الحكومية الحساسة، والأنظمة الحكومية الشاملة، والأنظمة المصنفة بمستوى "محمي" خدمات سحابية معتمدة استراتيجيًا، وهي مناسبة أيضًا للعملاء الحكوميين الآخرين ذوي الملف الأمني عالي المخاطر أو الذين يسعون للحصول على حماية إضافية لبياناتهم.