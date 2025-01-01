BaFin هي هيئة الرقابة المالية الاتحادية الألمانية التي تنظم المؤسسات المالية في ألمانيا. هيئة الرقابة المالية الاتحادية الألمانية مسؤولة عن الحفاظ على نزاهة واستقرار الأسواق المالية الألمانية، ويتعين على المؤسسات التي تمارس أعمالاً في القطاع المالي الألماني الامتثال للوائح هيئة الرقابة المالية الاتحادية الألمانية (BaFin).

نشرت هيئة الرقابة المالية الاتحادية الألمانية (BaFin) إرشادات حول الاستعانة بمصادر خارجية للحوسبة السحابية لمساعدة شركات الخدمات المالية على تقييم خدمات مزودي الحوسبة السحابية—وخاصةً فيما يتعلق بأمن البيانات والخصوصية وحقوق المستخدمين والامتثال للقانون الألماني.