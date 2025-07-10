أنجز تعاملاتك بسهولة وثقة عبر تبادل بيانات إلكتروني B2B متقدّم وإدارة شركاء مبسّطة
يمكن لعملاء IBM® Cloud Pak for Integration الاستفادة من قدرات التكامل B2B في IBM® webMethods B2B لمساعدة مؤسساتهم على التخلص من العمليات اليدوية المعرضة للأخطاء وغير الآمنة — مما يُسرّع وتيرة الأعمال، ويُبسّط التعاون مع شركاء التوريد، ويُخفّض التكاليف التشغيلية، ويُقلّص بشكل كبير من مخاطر الأمان.
الوصول السريع إلى جميع الأصول ذات الصلة بأي شريك بنقرات معدودة تحقيق الرؤية الكاملة لإدارة الشركاء وتدفقات المعاملات.
نفّذ تعاملاتك بثقة عبر أكثر من 17,000 نوع من الوثائق المدعومة، مع مرونة وتحكم كاملين.
دعم كل من معاملات التبادل الإلكتروني للبيانات ومعاملات B2B القائمة على واجهة برمجة التطبيقات ضمن منصة واحدة متكاملة تلبي مختلف تفضيلات العملاء والشركاء.
تمكّنك ميزات B2B الجديدة من إعداد تسريع الشركاء وزيادة الكفاءة - دون المساس بعمليات نشر التكاملات الحالية.
اتصل بتطبيقات متنوعة — من الأنظمة القديمة والأنظمة المحلية إلى تطبيقات SaaS وأجهزة إنترنت الأشياء (IoT) التوافق العكسي يُسرّع عمليات النشر الجديدة لتكامل B2B
حسّن معالجة الطلبات والتواصل مع الموردين عبر مهام سير عمل مؤتمتة، مما يقلّل أوجه القصور والأخطاء في سلاسل التوريد المعقّدة.
وفّر وصولًا آمنًا للشركاء لإدارة معلومات الاتصال وإعدادات التواصل، مما يقلّل من الإشراف اليدوي ويحدّ من الأخطاء المرتبطة به
أنشئ ملفات الشركاء واملأها بسرعة للبدء الفوري — وقلّص وقت الإعداد من أيام أو أسابيع إلى دقائق معدودة.
هل تتطلع إلى توسيع قدراتك في تكامل B2B وتحسين إدارة الشركاء؟ احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا مع أحد خبرائنا اليوم.