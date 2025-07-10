يمكن لعملاء IBM® Cloud Pak for Integration الاستفادة من قدرات التكامل B2B في IBM® webMethods B2B لمساعدة مؤسساتهم على التخلص من العمليات اليدوية المعرضة للأخطاء وغير الآمنة — مما يُسرّع وتيرة الأعمال، ويُبسّط التعاون مع شركاء التوريد، ويُخفّض التكاليف التشغيلية، ويُقلّص بشكل كبير من مخاطر الأمان. ​