توفر IBM Cloud Pak® for Applications المرونة الكاملة لبيئة تطبيقاتك. استخدم اشتراكك للاختيار من بين العديد من خيارات نشر التشغيل المتعددة: ®IBM WebSphere ، و IBM WebSphere Liberty، و Red Hat® JBoss®Enterprise Application Platform، و Quarkus، و Tomcat، و Node.js Spring Boot، و Vert.x وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك نشر ®Red Hat OpenShift المضمّن لدعم احتياجات نشر الحاويات وأدوات تحديث التطبيقات لتحويل بيئة التطبيقات الحالية بكفاءة لجعلها جاهزة للمستقبل.

