الصفحة الرئيسية أتمتة الأعمال Blueworks Live التسعير
اختر الخطة المناسبة لك. وفِّر 30% على الأشهر الثلاثة الأولى من الخطة الشهرية أو 25% على الخطة السنوية.**
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رسم توضيحي مسطح لبرنامج IBM Blueworks Live
بناء الخطة المثالية لفريقك

يمكنك مزج أدوار المستخدم ومطابقتها لتعزيز إنتاجية فريقك وكفاءته. أنشئ خطة Blueworks Live المثالية باستخدام تراخيص مرنة تعتمد على الأدوار. يمكن نشر IBM Blueworks Live على تقنيات سحابية عامة أو خاصة وتكوينه لتلبية المتطلبات الفيدرالية الأمريكية.

يوضح القسم التالي التسعير الخاص بالنشر على السحابة العامة. اتصل بالمبيعات للتعرف على المزيد. 
ابدأ بمحرِّر واحد على الأقل وأضف العدد الذي يحتاجه فريقك من المساهمين والمشاهدين. محرِّر 56.2 دولار أمريكي لكل مستخدم/شهريًا* احصل على خصم يصل إلى 30%**

إنشاء وتعديل ونشر العمليات والقرارات والسياسات.

 بادر بالشراء الآن مساهم 11.25 دولار أمريكي لكل مستخدم/الشهر*

عرض العمليات والقرارات والسياسات والتعليق عليها. لا يمكن إنشاء أو تعديل العمليات.

 مشاهد 225 دولار أمريكي لكل 100 مستخدم/الشهر* حزمة واحدة مجانية للخطة الشهرية**

عرض العمليات والقرارات المنشورة. لا يمكن تعديل أو إنشاء العمليات. تباع في عبوات مكونة من 100.

مستودع عمليات موحد

عرض نماذج العمليات المنشورة

عرض السياسات التنظيمية

تشغيل عمليات إعادة عرض للعمليات المنشورة

عرض نماذج مسودات العمليات

تحليل العمليات

عرض نماذج القرارات

حوكمة العمليات (الموافقة/المراجعة)

أتمتة سير العمل

قائمة مصطلحات الأعمال

تقارير الاستخدام

إضافة تعليقات

تصدير نماذج العمليات

مكتبة قوالب

مجتمع مدمج داخل المنتج

إنشاء نماذج العمليات والقرارات

إنشاء السياسات والمصطلحات

إنشاء عمليات تشغيل عمليات جديدة

استيراد نماذج العمليات

الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات المستندة إلى المستخدم
استكشف الميزات
هل تحتاج إلى نشر خاص أو فيدرالي؟

يمكن نشر IBM Blueworks Live على سحابة عامة أو خاصة وتكوينه لتلبية المتطلبات الفيدرالية الأمريكية. يحتوي كل خيار نشر على تراخيص قائمة على الأدوار لجعل الحل يناسب احتياجاتك بشكل أفضل.
تبدأ من 53.00 دولار أمريكي لكل مستخدم/شهريًا* عامة

تتوفر الوظائف الكاملة لبرنامج Blueworks Live كحل قائم على السحابة عند الطلب.

وفِّر 30% على الأشهر الثلاثة الأولى وفِّر 25% على خطتك السنوية الأولى شراء الآن اتصل بشركة IBM لمعرفة التسعير خاصة

خدمة مخصصة وخاصة مصممة للشركات التي تتطلب حلاً لمستأجر واحد.

 اتصل بشركة IBM لمعرفة التسعير فيدرالية

خدمة مخصصة للوكالات الفيدرالية الأمريكية.
تقييمات المنتجات
اتخِذ الخطوة التالية

ابدأ في تحسين عملياتك اليوم باستخدام IBM Blueworks Live. سجِّل الاشتراك للحصول على إصدار تجريبي مجاني وإحداث تغيير جذري في سير عملك.

 بادر بالشراء الآن جرِّب مجانًا
المزيد من الطرق للاستكشاف التوثيق المجتمع التدريب
الحواشي

*الأسعار المعروضة للنشر على التقنية السحابية

** احصل على خصم 30% على الأشهر الثلاثة الأولى من خطة اشتراكك الشهرية، للمحرِّر والمساهم، بالإضافة إلى حزمة مشاهد واحدة مجانًا، أو احصل على خصم 25% على السنة الأولى من خطة اشتراكك السنوية، لكل ترخيص وبرنامج إضافي. 

يسري العرض حتى 30 سبتمبر 2024. 

بعد الفترة الأولية، تُجدد الاشتراكات النشطة تلقائيًا تبعًا للأسعار المعلنة بالقائمة.