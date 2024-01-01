يمكنك مزج أدوار المستخدم ومطابقتها لتعزيز إنتاجية فريقك وكفاءته. أنشئ خطة Blueworks Live المثالية باستخدام تراخيص مرنة تعتمد على الأدوار. يمكن نشر IBM Blueworks Live على تقنيات سحابية عامة أو خاصة وتكوينه لتلبية المتطلبات الفيدرالية الأمريكية.
يوضح القسم التالي التسعير الخاص بالنشر على السحابة العامة. اتصل بالمبيعات للتعرف على المزيد.
إنشاء وتعديل ونشر العمليات والقرارات والسياسات.
عرض العمليات والقرارات والسياسات والتعليق عليها. لا يمكن إنشاء أو تعديل العمليات.
عرض العمليات والقرارات المنشورة. لا يمكن تعديل أو إنشاء العمليات. تباع في عبوات مكونة من 100.
مستودع عمليات موحد
عرض نماذج العمليات المنشورة
عرض السياسات التنظيمية
تشغيل عمليات إعادة عرض للعمليات المنشورة
عرض نماذج مسودات العمليات
تحليل العمليات
عرض نماذج القرارات
حوكمة العمليات (الموافقة/المراجعة)
أتمتة سير العمل
قائمة مصطلحات الأعمال
تقارير الاستخدام
إضافة تعليقات
تصدير نماذج العمليات
مكتبة قوالب
مجتمع مدمج داخل المنتج
إنشاء نماذج العمليات والقرارات
إنشاء السياسات والمصطلحات
إنشاء عمليات تشغيل عمليات جديدة
استيراد نماذج العمليات
الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات المستندة إلى المستخدم
يمكن نشر IBM Blueworks Live على سحابة عامة أو خاصة وتكوينه لتلبية المتطلبات الفيدرالية الأمريكية. يحتوي كل خيار نشر على تراخيص قائمة على الأدوار لجعل الحل يناسب احتياجاتك بشكل أفضل.
تتوفر الوظائف الكاملة لبرنامج Blueworks Live كحل قائم على السحابة عند الطلب.
خدمة مخصصة وخاصة مصممة للشركات التي تتطلب حلاً لمستأجر واحد.
خدمة مخصصة للوكالات الفيدرالية الأمريكية.
*الأسعار المعروضة للنشر على التقنية السحابية
** احصل على خصم 30% على الأشهر الثلاثة الأولى من خطة اشتراكك الشهرية، للمحرِّر والمساهم، بالإضافة إلى حزمة مشاهد واحدة مجانًا، أو احصل على خصم 25% على السنة الأولى من خطة اشتراكك السنوية، لكل ترخيص وبرنامج إضافي.
يسري العرض حتى 30 سبتمبر 2024.
بعد الفترة الأولية، تُجدد الاشتراكات النشطة تلقائيًا تبعًا للأسعار المعلنة بالقائمة.