يمكن نشر IBM Blueworks Live على سحابة عامة أو خاصة وتكوينه لتلبية المتطلبات الفيدرالية الأمريكية. يحتوي كل خيار نشر على تراخيص قائمة على الأدوار لجعل الحل يناسب احتياجاتك بشكل أفضل.