IBM Blueworks Live هو برنامج قائم على السحابة لنمذجة وإدارة عمليات الأعمال والذي يمكّن فريقك من الاشتراك في العمل بسلاسة، حيث يعزز عمليات التعاون، والتوثيق، وغيرها الكثير بين أفراد الفريق بفضل أدوات شاملة وسهلة الاستخدام في الوقت نفسه.

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