IBM Blueworks Live هو برنامج قائم على السحابة لنمذجة وإدارة عمليات الأعمال والذي يمكّن فريقك من الاشتراك في العمل بسلاسة، حيث يعزز عمليات التعاون، والتوثيق، وغيرها الكثير بين أفراد الفريق بفضل أدوات شاملة وسهلة الاستخدام في الوقت نفسه.
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"سهل الاستخدام للغاية. منظم. يحرِّك الأشياء بسرعة حسب حاجتك. إذا كنت قد استخدمت Lucid من قبل، فهذا أفضل منه 100 مرة ويوفر مزيدًا من الوقت."
"بدءًا من IBM Blueworks Live، لقد انبهرت حقًا بمدى سهولة الواجهة. وميزات التخطيط هي ما أحب على وجه الخصوص! نتوقع أن أدوات التعاون ستؤدي إلى تحول جذري في طريقة عمل فريقنا، ونتطلع بتفاؤل كبير!"
"طريقة العمل البسيطة ولكن مع توفير ميزات لتلبية المتطلبات المعقدة. نادرًا ما يتعطل، وقويًا للغاية."
اكتشف بيئتنا سهلة الاستخدام التي تعمل على تبسيط تخطيط عمليات الأعمال وتحسين العمليات.
ونظرًا لأنه يعتمد على الويب، يمكنك تخطيط عملياتك وإجراء التغييرات بها من أي مكان وفي أي وقت دون الحاجة إلى تنزيل أي شيء.
يمكنك الوصول إلى عروض توضيحية بالفيديو في أي وقت من داخل بيئة تخطيط العمليات.
يمكنك الوصول إلى جميع عمليات الأعمال من أي مكان والتخلص من مشكلات الإصدار باستخدام مستودع تخطيط واحد.
يمكنك إضافة خطوات وإعادة ترتيب التدفق بسهولة عن طريق السحب والوضع، ثم إنشاء تخطيط عملية بنقرة واحدة.
يمكنك العمل بشكل متزامن في مساحة عمل مشتركة من خلال التواصل في الوقت الفعلي وتلقي إشعارات التغيير التلقائية.
يمكنك التحكم في وصول المستخدم وتعيين الأذونات حسب نوع الترخيص ومجموعة المستخدمين والفرد.
لست متأكدًا من نقطة البداية الصحيحة؟ يمكنك الاطلاع على واحد من 200 قالب من قوالب تخطيط العمليات التي يمكنك اعتمادها أو تعديلها.
يمكنك تعيين التخطيطات بسهولة وتحويلها تلقائيًا إلى مخططات معالجة BPMN 2.0 أو تنسيقات أخرى دون الحاجة إلى أن تكون خبيرًا.
يمكنك توحيد مصطلحات عملياتك باستخدام مسرد متكامل وبيانات تعريفية تفصيلية للعمليات.