الصفحة الرئيسية أتمتة الأعمال Blueworks Live المزايا
أصبحت إدارة عمليات الأعمال التي تعتمد عليها أسهل من أي وقت مضى. التعاون، والتخطيط، والتحليل، والتحسين، للعمليات من خلال مصدر واحد للحقيقة.
انظر خيارات التسعير جرِّب مجانًا
رسم توضيحي مسطح لبرنامج IBM Blueworks Live
التحكم في عمليات الأعمال من أي مكان

IBM Blueworks Live هو برنامج قائم على السحابة لنمذجة وإدارة عمليات الأعمال والذي يمكّن فريقك من الاشتراك في العمل بسلاسة، حيث يعزز عمليات التعاون، والتوثيق، وغيرها الكثير بين أفراد الفريق بفضل أدوات شاملة وسهلة الاستخدام في الوقت نفسه.

لمزيد من المعلومات حول خيارات الشراء، يرجى الاطلاع على خطط التسعير لدينا أو الاتصال بأحد ممثلي المبيعات.
لماذا Blueworks Live شاهد مخطط المعلومات البياني G2 Blueworks Live %90 احتمالية التوصية بالمنتج

"سهل الاستخدام للغاية. منظم. يحرِّك الأشياء بسرعة حسب حاجتك. إذا كنت قد استخدمت Lucid من قبل، فهذا أفضل منه 100 مرة ويوفر مزيدًا من الوقت."

 %100 من المستخدمين منحونا 4 أو 5 نجوم في التقييم

"بدءًا من IBM Blueworks Live، لقد انبهرت حقًا بمدى سهولة الواجهة. وميزات التخطيط هي ما أحب على وجه الخصوص! نتوقع أن أدوات التعاون ستؤدي إلى تحول جذري في طريقة عمل فريقنا، ونتطلع بتفاؤل كبير!"

 %89 سهولة الاستخدام

"طريقة العمل البسيطة ولكن مع توفير ميزات لتلبية المتطلبات المعقدة. نادرًا ما يتعطل، وقويًا للغاية."
ما الذي ستحصل عليه
مصدر واحد للحقيقة ضمان الاتساق والدقة على مستوى منظمتك يمكنك جعل توثيق كل العمليات مركزيًا ويمكن للجميع الوصول إليه، مما يزيل التناقضات ويضمن أن يعمل الجميع وفقًا للمعلومات نفسها.
الحوكمة والتعاون في الوقت الفعلي تعزيز تعاون الفريق والامتثال يمكنك تنسيق التعاون الفعال والحفاظ على الحوكمة من خلال بيئة منظمة حيث يمكن للأطراف المعنية المساهمة وضمان الامتثال.
اكتشاف أوجه القصور وتحسين العمليات تحديد أوجه عدم الكفاءة ومعالجتها بسرعة يمكنك استخدام أدوات التشغيل والتحليل التفصيلية للعثور على أوجه القصور وإصلاحها، وتحسين عمليات أعمالك لتحسين الأداء.
المزايا

اكتشف بيئتنا سهلة الاستخدام التي تعمل على تبسيط تخطيط عمليات الأعمال وتحسين العمليات.

 استكشف كل الميزات من خلال عرض توضيحي تفاعلي دون أي عمليات تثبيت

ونظرًا لأنه يعتمد على الويب، يمكنك تخطيط عملياتك وإجراء التغييرات بها من أي مكان وفي أي وقت دون الحاجة إلى تنزيل أي شيء.

 عروض توضيحية مضمنة

يمكنك الوصول إلى عروض توضيحية بالفيديو في أي وقت من داخل بيئة تخطيط العمليات.

 تخزين سير العمل

يمكنك الوصول إلى جميع عمليات الأعمال من أي مكان والتخلص من مشكلات الإصدار باستخدام مستودع تخطيط واحد.

 تخطيط بنظام السحب والوضع

يمكنك إضافة خطوات وإعادة ترتيب التدفق بسهولة عن طريق السحب والوضع، ثم إنشاء تخطيط عملية بنقرة واحدة.

 التعاون في الوقت الفعلي

يمكنك العمل بشكل متزامن في مساحة عمل مشتركة من خلال التواصل في الوقت الفعلي وتلقي إشعارات التغيير التلقائية.

 أذونات مرنة

يمكنك التحكم في وصول المستخدم وتعيين الأذونات حسب نوع الترخيص ومجموعة المستخدمين والفرد.

 قوالب المبتدئين

لست متأكدًا من نقطة البداية الصحيحة؟ يمكنك الاطلاع على واحد من 200 قالب من قوالب تخطيط العمليات التي يمكنك اعتمادها أو تعديلها.

 تصدير فوري

يمكنك تعيين التخطيطات بسهولة وتحويلها تلقائيًا إلى مخططات معالجة BPMN 2.0 أو تنسيقات أخرى دون الحاجة إلى أن تكون خبيرًا.

 قائمة المصطلحات وبيانات تعريف العمليات

يمكنك توحيد مصطلحات عملياتك باستخدام مسرد متكامل وبيانات تعريفية تفصيلية للعمليات.
احصل على نظرة متعمقة

شاهد العرض التوضيحي الذي نوفره لرؤية IBM Blueworks Live أثناء العمل.
اتخِذ الخطوة التالية

ابدأ في تحسين عملياتك اليوم باستخدام IBM Blueworks Live. سجِّل الاشتراك للحصول على إصدار تجريبي مجاني وإحداث تغيير جذري في سير عملك.

 انظر خيارات التسعير جرِّب مجانًا
المزيد من الطرق للاستكشاف التوثيق المجتمع التدريب