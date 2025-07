إصدار Essentials

لقد وجدنا في عملية الاختيار لدينا أن IBM Sterling هو الحل الأكثر موثوقية. أيضًا، كنا ننتقل إلى السحابة، لذلك وجدنا حلهم البرمجي كخدمة (SaaS) جذابًا للغاية. المصدر: دراسة IDC Business Value of IBM Sterling Data Exchange؛ سبتمبر 2023، Simon Ellis، Mathew Marden قم بقراءة دراسة IDC Business Value of IBM Sterling Data Exchange إحدى المزايا الكبيرة لـ IBM Sterling B2B Integration SaaS هي الصيانة، والتي لا يتعين علينا القيام بها. نحن شركة تصنيع، لذلك لا نملك الخبرة الكافية لصيانة حل محلي. المصدر: دراسة IDC Business Value of IBM Sterling Data Exchange؛ سبتمبر 2023، Simon Ellis، Mathew Marden قم بقراءة دراسة IDC Business Value of IBM Sterling Data Exchange بالإضافة إلى توفير الوقت في تأهيل الشركاء، وتحقيق إيرادات أسرع مع IBM Sterling B2B Integration، فإننا نشهد أيضًا جودة أعلى بسبب الأتمتة. وهذا يعني أن فرصة ارتكاب الأشخاص للخطأ أقل. المصدر: دراسة IDC Business Value of IBM Sterling Data Exchange؛ سبتمبر 2023، Simon Ellis، Mathew Marden قم بقراءة دراسة IDC Business Value of IBM Sterling Data Exchange