يوفر IBM Sterling® B2B Integration SaaS ثلاثة خيارات تسعير، تبدأ من 2800 دولار أمريكي لمدة 12 شهرًا لإصدار Essentials. يتضمن تبادلًا آمنًا للبيانات والقدرة على التوسع. يركز الإصدار Standard على تنسيق البيانات والمعايير، بينما يضيف الإصدار Premium الخدمات المدارة والدعم.