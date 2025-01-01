التسعير

من السهل البدء باستخدام IBM Sterling B2B Integration SaaS مع ثلاثة خيارات تسعير فريدة للاختيار من بينها

 

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رسم توضيحي لمخطط يوضِّح IBM Sterling B2B Integration

نظرة عامة على الخدمات

يوفر IBM Sterling® B2B Integration SaaS ثلاثة خيارات تسعير، تبدأ من 2800 دولار أمريكي لمدة 12 شهرًا لإصدار Essentials. يتضمن تبادلًا آمنًا للبيانات والقدرة على التوسع. يركز الإصدار Standard على تنسيق البيانات والمعايير، بينما يضيف الإصدار Premium الخدمات المدارة والدعم. 

مقدِّر السعر

خيارات وميزات الإصدار

احصل على الميزات والوظائف التي تناسب احتياجاتك وتحقق أقصى قيمة لك ولشركائك التجاريين.

الميزات

إصدار Essentials

الإصدار Standard

الإصدار المميّز

تشمل IBM Sterling B2B Integration VAN

توجيه وتسليم المستندات الآمنة المستندة إلى البروتوكول

دعم الصناعات والمعايير التقنية

وظيفة تحويل البيانات والتخطيط على السحابة

رؤية شاملة للتتبع والتعقب 

الكشف عن حالات الخلل المدعوم بالذكاء الاصطناعي والبحث باللغة الطبيعية

خدمة ذاتية لإدارة إمكانيات التكوين الشائعة

خدمات الويب في الوقت الفعلي والمعالجة وإثراء البيانات

قواعد العمل المعقدة أو التوجيه، المعالجة المسبقة واللاحقة

المدير التنفيذي المعين لمشروع IBM

خدمة مُدارة مع المراقبة الاستباقية لتدفق المستندات وحل الأخطاء

خيار الحصول على دعم IBM المباشر لشركائك التجاريين
اتخِذ الخطوة التالية

ألقِ نظرة عن كثب على منصة IBM Sterling B2B Integration SaaS وكيف يمكنها المساعدة في تبسيط المعاملات وأتمتتها ورقمنتها بالكامل.

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