يتكون النظام البنائي لشريك IBM من مئات الشركاء التقنيين الرائدين في الصناعة الذين يدمجون قدرات النقل الفائقة في عروضهم الخاصة. بغض النظر عن متطلباتك لنقل البيانات، ستوفر شبكة IBM Aspera الدولية المكونة من شركاء وموزعين خبراء القدرات التي تحتاج إليها.