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رسم توضيحي متساوي الأبعاد لتنزيلات Aspera والوثائق ذات الصلة به
الأسئلة الشائعة حول الدعم

احصل على إجابات لأسئلة الدعم الشائعة.
كيف يمكنني إنشاء التذاكر من خلال بوابة دعم IBM؟

أرسِل التذاكر وتتبعها في بوابة دعم IBM الجديدة، والتي تقدم إمكانات الخدمة الذاتية التالية:

  • إنشاء التذاكر وتحديثاتها
  • مراجعة مجموعة من المستندات والملفات والسجلات المرفقة بصورة آمنة
  • إمكانات بحث مبسطة لعرض سجل التذاكر وعناصر قاعدة المعرفة
كيف يمكنني فتح الحالات وإدارتها في بوابة دعم IBM؟

اتبع الخطوات الواردة في هذه المقالة وتعرف على كيفية فتح حالة دعم IBM.

 اقرأ المقالة
كيف يمكنني إجراء بحث في بوابة دعم IBM؟

شاهد الفيديو وتعرف على كيفية إجراء بحث في مجتمع دعم IBM .

 مشاهدة الفيديو (2:29)
كيف يمكنني الوصول إلى منتديات دعم IBM؟

شاهد الفيديو الذي يوضح كيفية استخدام منتديات مجتمع دعم IBM.

 مشاهدة الفيديو (2:38)
كيف أطلب الوصول إلى حساب دعم IBM الخاص بشركتي؟

شاهد الفيديو وتعرّف على الخطوات اللازمة لطلب الوصول إلى حساب دعم IBM الخاص بشركتك.

 مشاهدة الفيديو (1:34)
كيف يمكنني إدارة رقم عميل IBM الخاص بي؟

شاهد الفيديو الخاص بمسؤولي الحساب، والذي يوضح خطوات إدارة طلبات وصول الدعم إلى حساب الدعم الخاص بشركتك.

 مشاهدة الفيديو (2:19)
ما سياسات IBM لدعم الإصدارات التي تم إصدارها مسبقًا لمنتجات Aspera؟

يدعم IBM Aspera ترقيات الإصدارين الأحدث من الإصدار. ستتم إحالة التذاكر المرسلة للمنتجات التي تسبق الإصدارين الأحدث إلى الخدمات الاحترافية للحصول على المساعدة في الترقية.

الوثائق الخاصة ببرنامج IBM Aspera المنشور من جانب العميل

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وثائق لبرنامج الخادم من IBM Aspera

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استفد من النظام البنائي للشركاء وبائعي البرامج

يتكون النظام البنائي لشريك IBM من مئات الشركاء التقنيين الرائدين في الصناعة الذين يدمجون قدرات النقل الفائقة في عروضهم الخاصة. بغض النظر عن متطلباتك لنقل البيانات، ستوفر شبكة IBM Aspera الدولية المكونة من شركاء وموزعين خبراء القدرات التي تحتاج إليها.
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