احصل على إجابات لأسئلة الدعم الشائعة.
أرسِل التذاكر وتتبعها في بوابة دعم IBM الجديدة، والتي تقدم إمكانات الخدمة الذاتية التالية:
اتبع الخطوات الواردة في هذه المقالة وتعرف على كيفية فتح حالة دعم IBM.
شاهد الفيديو وتعرف على كيفية إجراء بحث في مجتمع دعم IBM .
شاهد الفيديو الذي يوضح كيفية استخدام منتديات مجتمع دعم IBM.
شاهد الفيديو وتعرّف على الخطوات اللازمة لطلب الوصول إلى حساب دعم IBM الخاص بشركتك.
شاهد الفيديو الخاص بمسؤولي الحساب، والذي يوضح خطوات إدارة طلبات وصول الدعم إلى حساب الدعم الخاص بشركتك.
يدعم IBM Aspera ترقيات الإصدارين الأحدث من الإصدار. ستتم إحالة التذاكر المرسلة للمنتجات التي تسبق الإصدارين الأحدث إلى الخدمات الاحترافية للحصول على المساعدة في الترقية.