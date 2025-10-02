IBM® Security App Exchange

توسيع قيمة الحلول الأمنية من خلال الاستفادة من إمكانات نظام تطبيقات أمني تعاوني.

الانتقال إلى Exchange
رسم توضيحي لبيانات يتم نقلها.

لمحة عامة

يُعَد IBM® Security App Exchange منظومة تساعدك على توسيع قدرات حلول IBM Security عبر مجموعة من التطبيقات والإضافات الجاهزة للتثبيت من IBM وشركائنا في برنامج أجهزة التكنولوجيا.

تُتيح لك هذه المنصة التعاونية -سواء أكنت عميلًا أم مطوِّرًا أم شريك أعمال لدى IBM- مشاركة التطبيقات وتثبيتها، بالإضافة إلى إضافات وتطويرات أمنية لحلول IBM Security.

 احصل على آخر استعلامات التهديدات

تطبيقات الشركاء المميزة

يبدأ App Exchange بالتعاون. فيما يلي بعض المؤسسات المشاركة في IBM Security App Exchange.
شعار AWS
AWS تعرَّف على AWS
شعار CISCO
Cisco تعرَّف على Cisco
شعار Crowdstrike
Crowdstrike تعرَّف على Crowdstrike
شعار Proofpoint
شركة Proofpoint تعرَّف على Proofpoint
اتخِذ الخطوة التالية

اكتشِف كيفية زيادة كفاءة وأداء وضعك الأمني باستخدام التطبيقات الجاهزة للتثبيت.

 الانتقال إلى Exchange
مزيد من الطرق للاستكشاف الانضمام إلى مجتمع App Exchange