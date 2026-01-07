يُعد أصل ACA مجموعة متخصصة من الأدوات المصممة لدعم الاحتياجات المحددة لمراكز الاستهداف الوطنية ووكالات الجمارك وسلطات الموانئ، حيث إنه من خلال تلك الأصول، يتم جمع وفرز وتحويل بيانات الشحن الموجودة في الوثائق اللوجستية والإقرارات الجمركية، ثم فحص هذه البيانات بحثاً عن عناصر معروفة أو أنماط سلوكية قد تشير إلى تهديد محتمل في شبكات النقل. كما تُصدر الأصول تحذيرات للمحللين لتمكينهم من التحقق من التهديد وإصدار تنبيه، وذلك باستخدام سير العمل المدمج ونظام إدارة القضايا المتضمن داخل الأصل.



وعلى هذا النحو، يجب تنفيذ مشاريع ACA بمساعدة خبراء في عالم أمن الحدود المتقدم شديد الحساسية. وفي حين أن المشاريع تستغرق ما بين عامين إلى 5 أعوام من البداية إلى الإنتاج، فإن تثبيت وتهيئة أصل ACA سيستغرق حوالي شهر واحد للوظائف الجاهزة، على افتراض أن البنية التحتية الأساسية موجودة.



المهارات المطلوبة: IBM ODM