مكتب دعم شركاء IBM

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معلومات الاتصال في الدولة والمنطقة

أفريقيا

الدولة

معلومات التواصل

 

جميع أنحاء العالم

+49 70 3428 72292

الجزائر، أنغولا، بنين، بوتسوانا، بوروندي، بوركينا فاسو، الكاميرون، الرأس الأخضر، جمهورية إفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، الكونغو، جيبوتي، مصر، إريتريا، إثيوبيا، الغابون، غامبيا، غانا، غينيا بيساو، ساحل العاج (كوت ديفوار)، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، ليبيا، مدغشقر، ملاوي، مالي، موريتانيا، موريشيوس، مولدوفا، المغرب، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا

+49 70 3428 72292

سان تومي وبرينسيبي

0800-707-4837

السنغال، سيشيل، سيراليون، الصومال

+49 70 3428 72292

جنوب أفريقيا

+27-113027248

جنوب السودان، سوازيلاند، تنزانيا، توغو، تونس، أوغندا، الصحراء الغربية، زامبيا، زيمبابوي

001-800-011-894
آسيا والمحيط الهادئ (APAC)

الدولة

معلومات التواصل

أستراليا

1-800-161-202

الصين

8009151019

هونغ كونغ

800-930-104

الهند

1-800-833-3621

كوريا

0079-8862-1048

ماكاو

0800-104

ماليزيا

1800812077

نيوزيلندا

0800878118

الفلبين

180018610016

تايوان

0080-1863-167

تايلاند

001-800-011-894

سنغافورة

800-8-600-066
أوروبا

الدولة

معلومات التواصل

جميع أنحاء العالم

+49 70 3428 72292

ألبانيا، أندورا

+49 70 3428 72292

أرمينيا

1-800-426-9990

النمسا

01-211457170

أذربيجان، بيلاروسيا

+49 70 3428 72292

بلجيكا

02 339 35 35

إقليم برمودا

800 426 9990

البحرين، البوسنة، جزيرة بوفيت، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك

+49 70 3428 72292

الدنمارك

45243277

إستونيا، جزر فارو

+49 70 3428 72292

فنلندا

09 45 96 400

فرنسا

158753250

غيانا الفرنسية، بولينيزيا الفرنسية، الأقاليم الجنوبية الفرنسية، ألمانيا، جورجيا، جبل طارق

+49 70 3428 72292

اليونان

+302106881132

غرينلاند، غوادلوب، الهرسك، الكرسي الرسولي (مدينة الفاتيكان)، المجر، آيسلندا

+49 70 3428 72292

أيرلندا

01 815 9597

إيطاليا

02 7031 6105

لاتفيا، ليختنشتاين

+49 70 3428 72292

لوكسمبورج

298 977 5065

مقدونيا، مالطا، مارتينيك، مايوت، موناكو، الجبل الأسود، كاليدونيا الجديدة

+49 70 3428 72292

هولندا

020 513 5155

النرويج

0 66998457

بولندا

+48326625031

البرتغال

+351214250074

ريونيون

1-800-426-9990

رومانيا، سان مارينو، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا

+49 70 3428 72292

إسبانيا

901 200 700

سان بيير وميكلون

+49 70 3428 72292

السويد

08 793 5008

سويسرا

0 583330995

تركيا

+902123171020

أوكرانيا

+49 70 3428 72292

المملكة المتحدة

2392282373

واليس وفوتونا

+49 70 3428 72292
أمريكا اللاتينية

الدولة

معلومات التواصل

الأرجنتين

0800-666-0705

البرازيل

0800 707 4837

شيلي

1230-020-0500

الإكوادور

1-800-000-281

المكسيك

01-800-681-8110

بيرو

0800-53293

فنزويلا

0-800-100-4658
الشرق الأوسط

الدولة

معلومات التواصل

جميع أنحاء العالم

+49 70 3428 72292

أفغانستان، أذربيجان، البحرين، العراق

+49 70 3428 72292

إسرائيل

+97239165070

الأردن، كازاخستان، الكويت، قيرغيزستان، لبنان، عمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، طاجيكستان، الإمارات العربية المتحدة، أوزبكستان، اليمن

 

+49 70 3428 72292
أمريكا الشمالية

الدولة

معلومات التواصل

أنتيغوا وبربودا

0800-707-4837

جزر البهاما، بربادوس، برمودا، كندا، جامايكا، ترينيداد وتوباغو، جزر فيرجن وكايمان، الولايات المتحدة

800 426 9990