سرّع وصولك إلى السوق من خلال الاستفادة من الحوافز التنافسية، والوصول الداخلي إلى المعلومات، والدعم المعزَّز
تهانينا على حصولك على لقب ®IBM Business Partner. يمنحك IBM Partner Plus إمكانية الوصول إلى الحلول التقنية والموارد والحوافز والدعم لمساعدتك على بدء رحلة الابتكار. وسيوجهك دليل الإعداد هذا إلى الموارد التي يمكن أن تساعدك على تطوير أعمالك مع IBM.
تسجيل الدخول إلى Partner Plus
إكمال الدورات التدريبية
تحديث الملف الشخصي
اختيار موزع القيمة المضافة
تقييم المستويات
استكشاف أنواع العقود
تقييم الميزات
برنامج يتيح لموزعي القيمة المضافة (VARs) والمتكاملين مع الأنظمة (SIs) بيع تقنية IBM.
يمنح IBM Partner Plus الشركاء التقنية الرائدة، ومحرك الطلب، وفرص التعلم لمساعدتهم على تعزيز خبراتهم، وتوسيع نطاقهم، ونمو أعمالهم.
يتمتع الشركاء الذين يبيعون مع IBM بخيار توقيع اتفاقية شركاء العمل (BPA) التي تسمح لهم بتسويق البنية الأساسية لشركة IBM وبرامجها وخدماتها.
يتمتع الشركاء الذين يبيعون مع IBM بخيار توقيع اتفاقية إعادة بيع سوق السحابة (CMR) التي تتيح لهم البيع من خلال الأسواق الرقمية وتقديم هذه الميزات إلى عملائهم.
برنامج يساعد بائعي البرامج المستقلين (ISVs) ومصنعي المعدات الأصلية (OEMs) ومقدمي الخدمات المدارة (MSPs) على دمج تقنيات IBM في حلولهم التجارية.
يزود برنامج IBM Partner Plus الشركاء بالأدوات التي تسمح لهم بتسريع إنشاء حلولهم التجارية وترويجها وبيعها.
يمكن للشركاء الذين يعتمدون على تقنيات IBM في تطوير حلولهم توقيع اتفاقية الحلول المدمجة (ESA) التي تتيح لهم شراء منتجات IBM من IBM مباشرةً أو من وسيط تقني معتمد من IBM.
برنامج يتيح للمتكاملين مع الأنظمة وشركات الاستشارات مساعدة العملاء على تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة عبر اكتساب الخبرة اللازمة ليصبحوا خبراء موثوقًا بهم في تكنولوجيا IBM.
يتعرف برنامج IBM Partner Plus على شركاء مقدمي الخدمة الذين يتمتعون بموارد محلية مخصصة وإمكانية الوصول إلى دعم الإبداع المشترك لتطوير عروض الخدمة لتنمية أعمالهم.
يمكن للشركاء الذين يقدمون خدمات باستخدام تقنية IBM توقيع اتفاقية شراكة الأعمال الخدمية التي تحفزهم على الترويج لتقنية IBM في قرارات الشراء مع العملاء النهائيين من خلال عروضهم.
الوصول إلى Tech Zone
الوصول إلى تدريب IBM
الوصول إلى Seismic
بصفتك شريك أعمال يبيع تقنية IBM، يمكنك الوصول إلى الموارد التي توضح كيفية طرح عروض IBM في سوق اليوم والتعبير عن كيفية مساعدة حلول IBM على حل مشكلات الأعمال.
كتالوج الوصول إلى البرامج هو مجموعة حصرية من برامج IBM التي تتيح للشركاء التعلم والتطوير والاختبار وإنشاء إثباتات المفاهيم—من دون أي تكلفة.
تقوم أدلة التمكين التقنية للشركاء بتزويد الشركاء بأدلة تعلم مركزة تساعد على تسريع عملية التعلم والتبني لشركاء الأعمال.
تعلّم وبِعْ وسوِّق حلول IBM باستخدام رؤى وأصول رئيسية، للاستخدام في جميع مراحل دورة المبيعات.
تتيح منصة تعلم IBM Partner Plus للشركاء كسب شارات الكفاءة للترقية، واستلام الحوافز، والحصول على الحوافز، واستغلال الشارات المتقدمة للمتخصصين من أجل العثور على تدريب يركز على تنفيذ ما بعد البيع.
بوصفك شريكًا في البناء باستخدام تقنية IBM، ستحصل على إمكانية الوصول إلى الموارد لاختبار تقنية IBM وفهم كيف يمكن أن تعزز حلولك التجارية.
كتالوج الوصول إلى البرامج هو مجموعة حصرية من برامج IBM التي تتيح للشركاء التعلم والتطوير والاختبار وإنشاء إثباتات المفاهيم—من دون أي تكلفة.
تسمح الاعتمادات السحابية للشركاء بتقييم تكنولوجيا IBM، مثل IBM watsonx™، لاختبار عمليات التكامل مع حلولهم التجارية.
تتيح تجربة الإنشاء المشترك للخدمة الذاتية الرقمية (DSCE) من IBM للشركاء اكتشاف مجموعة IBM للذكاء الاصطناعي وتجربتها.
تتيح منصة تعلم IBM Partner Plus للشركاء كسب شارات الكفاءة للترقية، واستلام الحوافز، والحصول على الحوافز، واستغلال الشارات المتقدمة للمتخصصين من أجل العثور على تدريب يركز على تنفيذ ما بعد البيع.
بوصفك شريكًا في بناء الخدمات الاستشارية حول تقنية IBM، يمكنك الوصول إلى موارد حول كيفية طرح عروض IBM في سوق اليوم والتعبير عن الحلول التي توفرها IBM لحل مشكلات الأعمال.
تتيح منصة تعلم IBM Partner Plus للشركاء كسب شارات الكفاءة للترقية، واستلام الحوافز، والحصول على الحوافز، واستغلال الشارات المتقدمة للمتخصصين من أجل العثور على تدريب يركز على تنفيذ ما بعد البيع.
توفر مسارات التعلم مجموعة منظمة من التجارب التعليمية الموجهة حسب الدور تهدف إلى الإعداد لتخصص أو شهادة معينة.
تساعد مجموعات أدوات مشاركة شركاء IBM الشركاء على التعلم والبيع والتسويق لحلول IBM من خلال توفير معارف أساسية وموارد، للاستخدام عبر دورة المبيعات.
تقوم أدلة التمكين التقنية للشركاء بتزويد الشركاء بأدلة تعلم مركزة تساعد على تسريع عملية التعلم والتبني لشركاء الأعمال.
الموارد التي تمكّنك من البدء سريعًا في بيع تقنية IBM
سرّع أعمالك مع برامج توليد الطلب المحسّنة: تسويقي الرقمي، ومجموعات تسويق الشركاء، والتسويق المشترك والمزيد.
يوفر دليل حوافز Partner Plus لشركاء الأعمال إمكانية التنبؤ بالأرباح والحوافز حسب المعاملة.
يوضح دليل استكشاف IBM إرشادات حول استكشاف العملاء المحتملين، وإجراء المحادثات معهم، وتحديد نقاط الضعف، وكسب الصفقات.
تُعد أدوات تنشيط الشركاء دليلًا شاملًا لبناء الممارسة وبيع العروض المعتمدة على نمو المنتجات.
موارد تساعدك على الترويج لحلولك المبنية على تقنية IBM.
التوفر العام هو عملية تؤكد أن الشريك قد أكمل بناء حله باستخدام تقنية IBM المدمجة وأن حله الآن جاهز لدخول السوق.
دليل IBM Partner Plus وكتالوج IBM Cloud® هما مصدران مهمان يساعدان شركاء الأعمال على الترويج وتعزيز حلولهم لزيادة الرؤية والوعي.
سرّع أعمالك مع برامج توليد الطلب المحسّنة: تسويقي الرقمي، ومجموعات تسويق الشركاء، والتسويق المشترك والمزيد.
يتيح لك نموذج الشراكة هذا الاستفادة من ثلاث مزايا للتعاون في البيع: برنامج دعم شركاء المبيعات من IBM، واستوديو الابتكار من IBM، والدعم المتقدم للتعاون في البيع لشركاء الأعمال من الفئة البلاتينية.
موارد تساعدك في أن تصبح مستشارًا موثوقًا به لتقنية IBM.
تحدد استراتيجيات مبيعات IBM طريقة طرح المنتجات في السوق من خلال مواءمة حركات المبيعات مع احتياجات العملاء الأكثر إلحاحًا وتوفير مسار مبيعات وصفي بأصول مختارة بعناية وأفضل الممارسات.
تدعم المشاركة في إنشاء الأصول التقنية للخدمات (STAC) شركاء الخدمة في إنشاء أصول قابلة لإعادة الاستخدام حول تقنية IBM للمشاركة في مرحلة ما قبل البيع.
يمكّن مسرّع حلول الخدمات شركاء الخدمات من إنشاء عروض خدمات جديدة وأصول قابلة لإعادة الاستخدام باستخدام حلول تعتمد على تقنية IBM أو الخدمات المدارة.
سرّع أعمالك مع برامج توليد الطلب المحسّنة: تسويقي الرقمي، ومجموعات تسويق الشركاء، والتسويق المشترك والمزيد.
عمل رائع في مراجعة الدليل. ضع إشارة مرجعية على هذه الصفحة كمرجع خلال تقدمك في رحلتك.
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تهانينا على حصولك على لقب ®IBM Business Partner. يمنحك IBM Partner Plus إمكانية الوصول إلى الحلول التقنية والموارد والحوافز والدعم لمساعدتك على بدء رحلة الابتكار. وسيوجهك دليل الإعداد هذا إلى الموارد التي يمكن أن تساعدك على تطوير أعمالك مع IBM.
تسجيل الدخول إلى Partner Plus
إكمال الدورات التدريبية
تحديث الملف الشخصي
اختيار موزع القيمة المضافة
تقييم المستويات
استكشاف أنواع العقود
تقييم الميزات
برنامج يتيح لموزعي القيمة المضافة (VARs) والمتكاملين مع الأنظمة (SIs) بيع تقنية IBM.
يمنح IBM Partner Plus الشركاء التقنية الرائدة، ومحرك الطلب، وفرص التعلم لمساعدتهم على تعزيز خبراتهم، وتوسيع نطاقهم، ونمو أعمالهم.
يتمتع الشركاء الذين يبيعون مع IBM بخيار توقيع اتفاقية شركاء العمل (BPA) التي تسمح لهم بتسويق البنية الأساسية لشركة IBM وبرامجها وخدماتها.
يتمتع الشركاء الذين يبيعون مع IBM بخيار توقيع اتفاقية إعادة بيع سوق السحابة (CMR) التي تتيح لهم البيع من خلال الأسواق الرقمية وتقديم هذه الميزات إلى عملائهم.
برنامج يساعد بائعي البرامج المستقلين (ISVs) ومصنعي المعدات الأصلية (OEMs) ومقدمي الخدمات المدارة (MSPs) على دمج تقنيات IBM في حلولهم التجارية.
يزود برنامج IBM Partner Plus الشركاء بالأدوات التي تسمح لهم بتسريع إنشاء حلولهم التجارية وترويجها وبيعها.
يمكن للشركاء الذين يعتمدون على تقنيات IBM في تطوير حلولهم توقيع اتفاقية الحلول المدمجة (ESA) التي تتيح لهم شراء منتجات IBM من IBM مباشرةً أو من وسيط تقني معتمد من IBM.
برنامج يتيح للمتكاملين مع الأنظمة وشركات الاستشارات مساعدة العملاء على تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة عبر اكتساب الخبرة اللازمة ليصبحوا خبراء موثوقًا بهم في تكنولوجيا IBM.
يتعرف برنامج IBM Partner Plus على شركاء مقدمي الخدمة الذين يتمتعون بموارد محلية مخصصة وإمكانية الوصول إلى دعم الإبداع المشترك لتطوير عروض الخدمة لتنمية أعمالهم.
يمكن للشركاء الذين يقدمون خدمات باستخدام تقنية IBM توقيع اتفاقية شراكة الأعمال الخدمية التي تحفزهم على الترويج لتقنية IBM في قرارات الشراء مع العملاء النهائيين من خلال عروضهم.
الوصول إلى Tech Zone
الوصول إلى تدريب IBM
الوصول إلى Seismic
بصفتك شريك أعمال يبيع تقنية IBM، يمكنك الوصول إلى الموارد التي توضح كيفية طرح عروض IBM في سوق اليوم والتعبير عن كيفية مساعدة حلول IBM على حل مشكلات الأعمال.
كتالوج الوصول إلى البرامج هو مجموعة حصرية من برامج IBM التي تتيح للشركاء التعلم والتطوير والاختبار وإنشاء إثباتات المفاهيم—من دون أي تكلفة.
تقوم أدلة التمكين التقنية للشركاء بتزويد الشركاء بأدلة تعلم مركزة تساعد على تسريع عملية التعلم والتبني لشركاء الأعمال.
تعلّم وبِعْ وسوِّق حلول IBM باستخدام رؤى وأصول رئيسية، للاستخدام في جميع مراحل دورة المبيعات.
تتيح منصة تعلم IBM Partner Plus للشركاء كسب شارات الكفاءة للترقية، واستلام الحوافز، والحصول على الحوافز، واستغلال الشارات المتقدمة للمتخصصين من أجل العثور على تدريب يركز على تنفيذ ما بعد البيع.
بوصفك شريكًا في البناء باستخدام تقنية IBM، ستحصل على إمكانية الوصول إلى الموارد لاختبار تقنية IBM وفهم كيف يمكن أن تعزز حلولك التجارية.
كتالوج الوصول إلى البرامج هو مجموعة حصرية من برامج IBM التي تتيح للشركاء التعلم والتطوير والاختبار وإنشاء إثباتات المفاهيم—من دون أي تكلفة.
تسمح الاعتمادات السحابية للشركاء بتقييم تكنولوجيا IBM، مثل IBM watsonx™، لاختبار عمليات التكامل مع حلولهم التجارية.
تتيح تجربة الإنشاء المشترك للخدمة الذاتية الرقمية (DSCE) من IBM للشركاء اكتشاف مجموعة IBM للذكاء الاصطناعي وتجربتها.
تتيح منصة تعلم IBM Partner Plus للشركاء كسب شارات الكفاءة للترقية، واستلام الحوافز، والحصول على الحوافز، واستغلال الشارات المتقدمة للمتخصصين من أجل العثور على تدريب يركز على تنفيذ ما بعد البيع.
بوصفك شريكًا في بناء الخدمات الاستشارية حول تقنية IBM، يمكنك الوصول إلى موارد حول كيفية طرح عروض IBM في سوق اليوم والتعبير عن الحلول التي توفرها IBM لحل مشكلات الأعمال.
تتيح منصة تعلم IBM Partner Plus للشركاء كسب شارات الكفاءة للترقية، واستلام الحوافز، والحصول على الحوافز، واستغلال الشارات المتقدمة للمتخصصين من أجل العثور على تدريب يركز على تنفيذ ما بعد البيع.
توفر مسارات التعلم مجموعة منظمة من التجارب التعليمية الموجهة حسب الدور تهدف إلى الإعداد لتخصص أو شهادة معينة.
تساعد مجموعات أدوات مشاركة شركاء IBM الشركاء على التعلم والبيع والتسويق لحلول IBM من خلال توفير معارف أساسية وموارد، للاستخدام عبر دورة المبيعات.
تقوم أدلة التمكين التقنية للشركاء بتزويد الشركاء بأدلة تعلم مركزة تساعد على تسريع عملية التعلم والتبني لشركاء الأعمال.
الموارد التي تمكّنك من البدء سريعًا في بيع تقنية IBM
سرّع أعمالك مع برامج توليد الطلب المحسّنة: تسويقي الرقمي، ومجموعات تسويق الشركاء، والتسويق المشترك والمزيد.
يوفر دليل حوافز Partner Plus لشركاء الأعمال إمكانية التنبؤ بالأرباح والحوافز حسب المعاملة.
يوضح دليل استكشاف IBM إرشادات حول استكشاف العملاء المحتملين، وإجراء المحادثات معهم، وتحديد نقاط الضعف، وكسب الصفقات.
تُعد أدوات تنشيط الشركاء دليلًا شاملًا لبناء الممارسة وبيع العروض المعتمدة على نمو المنتجات.
موارد تساعدك على الترويج لحلولك المبنية على تقنية IBM.
التوفر العام هو عملية تؤكد أن الشريك قد أكمل بناء حله باستخدام تقنية IBM المدمجة وأن حله الآن جاهز لدخول السوق.
دليل IBM Partner Plus وكتالوج IBM Cloud® هما مصدران مهمان يساعدان شركاء الأعمال على الترويج وتعزيز حلولهم لزيادة الرؤية والوعي.
سرّع أعمالك مع برامج توليد الطلب المحسّنة: تسويقي الرقمي، ومجموعات تسويق الشركاء، والتسويق المشترك والمزيد.
يتيح لك نموذج الشراكة هذا الاستفادة من ثلاث مزايا للتعاون في البيع: برنامج دعم شركاء المبيعات من IBM، واستوديو الابتكار من IBM، والدعم المتقدم للتعاون في البيع لشركاء الأعمال من الفئة البلاتينية.
موارد تساعدك في أن تصبح مستشارًا موثوقًا به لتقنية IBM.
تحدد استراتيجيات مبيعات IBM طريقة طرح المنتجات في السوق من خلال مواءمة حركات المبيعات مع احتياجات العملاء الأكثر إلحاحًا وتوفير مسار مبيعات وصفي بأصول مختارة بعناية وأفضل الممارسات.
تدعم المشاركة في إنشاء الأصول التقنية للخدمات (STAC) شركاء الخدمة في إنشاء أصول قابلة لإعادة الاستخدام حول تقنية IBM للمشاركة في مرحلة ما قبل البيع.
يمكّن مسرّع حلول الخدمات شركاء الخدمات من إنشاء عروض خدمات جديدة وأصول قابلة لإعادة الاستخدام باستخدام حلول تعتمد على تقنية IBM أو الخدمات المدارة.
سرّع أعمالك مع برامج توليد الطلب المحسّنة: تسويقي الرقمي، ومجموعات تسويق الشركاء، والتسويق المشترك والمزيد.
عمل رائع في مراجعة الدليل. ضع إشارة مرجعية على هذه الصفحة كمرجع خلال تقدمك في رحلتك.
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