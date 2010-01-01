دليل الإعداد لبرنامج IBM Partner Plus

سرّع وصولك إلى السوق من خلال الاستفادة من الحوافز التنافسية، والوصول الداخلي إلى المعلومات، والدعم المعزَّز

1. البدء

تهانينا على حصولك على لقب ®IBM Business Partner. يمنحك IBM Partner Plus إمكانية الوصول إلى الحلول التقنية والموارد والحوافز والدعم لمساعدتك على بدء رحلة الابتكار. وسيوجهك دليل الإعداد هذا إلى الموارد التي يمكن أن تساعدك على تطوير أعمالك مع IBM.
مبنى من الإسمنت الأبيض بتصميم هندسي
الدخول إلى بوابة الشركاء
استكشف مركز التفاعل الشامل الذي يحتوي على جميع أدوات IBM ومواردها التي تحتاج إليها لتحقيق النجاح.

تسجيل الدخول إلى Partner Plus

تعلّم كيفية التصرُّف على نحوٍ أخلاقي والالتزام بالقوانين المعمول بها.

إكمال الدورات التدريبية

أضف أعضاء الفريق إلى ملفك الشخصي لمنحهم حق الوصول إلى موارد البرنامج.

تحديث الملف الشخصي

2. الإعداد

برنامج IBM Partner Plus قائم على البساطة والشفافية في كل ما نقوم به. ولهذا قمنا بمواءمة أدواتنا ومواردنا ومبادرات النمو لمساعدتك على الوصول إلى العملاء، وتعليمك من خلال محتوى غني، وتوفير حوافز مالية قائمة على النمو لتحقيق الربح.

البيع ↓     البناء ↓     الخدمة ↓
منظر سفلي لمبانٍ زجاجية حديثة مع انعكاسات على الجدران
تقييم هيكل البرنامج
تعاون مع موزعي القيمة المضافة (VADs) للحصول على تقنيات IBM وخدماتها.

اختيار موزع القيمة المضافة

احصل على مزيد من الحوافز والدعم خلال نموك مع IBM.

تقييم المستويات

وقِّع عقدًا لتعزيز شراكتك مع شركة IBM.

استكشاف أنواع العقود

استفد من الميزات المتاحة عند التسجيل من خلال المستوى الذي وصلت إليه.

تقييم الميزات

البيع

برنامج يتيح لموزعي القيمة المضافة (VARs) والمتكاملين مع الأنظمة (SIs) بيع تقنية IBM.

المزايا

يمنح IBM Partner Plus الشركاء التقنية الرائدة، ومحرك الطلب، وفرص التعلم لمساعدتهم على تعزيز خبراتهم، وتوسيع نطاقهم، ونمو أعمالهم.

 نوع العقد: اتفاقية شركاء العمل (BPA)

يتمتع الشركاء الذين يبيعون مع IBM بخيار توقيع اتفاقية شركاء العمل (BPA) التي تسمح لهم بتسويق البنية الأساسية لشركة IBM وبرامجها وخدماتها.

 نوع العقد: اتفاقية إعادة بيع سوق السحابة (CMR)

يتمتع الشركاء الذين يبيعون مع IBM بخيار توقيع اتفاقية إعادة بيع سوق السحابة (CMR) التي تتيح لهم البيع من خلال الأسواق الرقمية وتقديم هذه الميزات إلى عملائهم.

البناء

برنامج يساعد بائعي البرامج المستقلين (ISVs) ومصنعي المعدات الأصلية (OEMs) ومقدمي الخدمات المدارة (MSPs) على دمج تقنيات IBM في حلولهم التجارية.

المزايا

يزود برنامج IBM Partner Plus الشركاء بالأدوات التي تسمح لهم بتسريع إنشاء حلولهم التجارية وترويجها وبيعها.

نوع العقد: اتفاقية الحلول المدمجة (ESA)

يمكن للشركاء الذين يعتمدون على تقنيات IBM في تطوير حلولهم توقيع اتفاقية الحلول المدمجة (ESA) التي تتيح لهم شراء منتجات IBM من IBM مباشرةً أو من وسيط تقني معتمد من IBM.

الخدمات

برنامج يتيح للمتكاملين مع الأنظمة وشركات الاستشارات مساعدة العملاء على تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة عبر اكتساب الخبرة اللازمة ليصبحوا خبراء موثوقًا بهم في تكنولوجيا IBM.

المزايا

يتعرف برنامج IBM Partner Plus على شركاء مقدمي الخدمة الذين يتمتعون بموارد محلية مخصصة وإمكانية الوصول إلى دعم الإبداع المشترك لتطوير عروض الخدمة لتنمية أعمالهم.

 نوع العقد: اتفاقية شريك الأعمال الخدمية (SBPA)

يمكن للشركاء الذين يقدمون خدمات باستخدام تقنية IBM توقيع اتفاقية شراكة الأعمال الخدمية التي تحفزهم على الترويج لتقنية IBM في قرارات الشراء مع العملاء النهائيين من خلال عروضهم.
3. اكتساب المهارات

بصفتك شريك أعمال مع IBM، تحصل على إمكانية الوصول إلى تقنيتنا الرائدة في الصناعة وتدريب المبيعات حتى تتمكّن فرقك من البدء بكسب الشارات وبناء الخبرات على الفور.

البيع ↓     البناء ↓     الخدمة ↓
ممر مغطى بتصميم معماري حديث وتجريدي
استكشف التقنية
الوجهة الوحيدة التي توفر محتوى وبيئات تفاعلية بطريقة بصرية.

الوصول إلى Tech Zone

شارات المبيعات والكفاءة الفنية المعترف بها في الصناعة والقابلة للمشاركة.

الوصول إلى تدريب IBM

واجهة واحدة لمحتوى مبيعات مخصص ومبسَّط واستباقي.

الوصول إلى Seismic

البيع

بصفتك شريك أعمال يبيع تقنية IBM، يمكنك الوصول إلى الموارد التي توضح كيفية طرح عروض IBM في سوق اليوم والتعبير عن كيفية مساعدة حلول IBM على حل مشكلات الأعمال.

كتالوج الوصول إلى البرامج

كتالوج الوصول إلى البرامج هو مجموعة حصرية من برامج IBM التي تتيح للشركاء التعلم والتطوير والاختبار وإنشاء إثباتات المفاهيم—من دون أي تكلفة.

 أدلة التمكين التقنية للشركاء

تقوم أدلة التمكين التقنية للشركاء بتزويد الشركاء بأدلة تعلم مركزة تساعد على تسريع عملية التعلم والتبني لشركاء الأعمال.

 أصول وموارد مبيعات العلامة التجارية

تعلّم وبِعْ وسوِّق حلول IBM باستخدام رؤى وأصول رئيسية، للاستخدام في جميع مراحل دورة المبيعات.

 منصة تعلم IBM Partner Plus

تتيح منصة تعلم IBM Partner Plus للشركاء كسب شارات الكفاءة للترقية، واستلام الحوافز، والحصول على الحوافز، واستغلال الشارات المتقدمة للمتخصصين من أجل العثور على تدريب يركز على تنفيذ ما بعد البيع.

البناء

بوصفك شريكًا في البناء باستخدام تقنية IBM، ستحصل على إمكانية الوصول إلى الموارد لاختبار تقنية IBM وفهم كيف يمكن أن تعزز حلولك التجارية.

كتالوج الوصول إلى البرامج

كتالوج الوصول إلى البرامج هو مجموعة حصرية من برامج IBM التي تتيح للشركاء التعلم والتطوير والاختبار وإنشاء إثباتات المفاهيم—من دون أي تكلفة.

 الاعتمادات السحابية

تسمح الاعتمادات السحابية للشركاء بتقييم تكنولوجيا IBM، مثل IBM watsonx™‎، لاختبار عمليات التكامل مع حلولهم التجارية.

تجربة الإنشاء المشترك للخدمة الذاتية الرقمية من IBM

تتيح تجربة الإنشاء المشترك للخدمة الذاتية الرقمية (DSCE) من IBM للشركاء اكتشاف مجموعة IBM للذكاء الاصطناعي وتجربتها.

 منصة تعلم IBM Partner Plus

تتيح منصة تعلم IBM Partner Plus للشركاء كسب شارات الكفاءة للترقية، واستلام الحوافز، والحصول على الحوافز، واستغلال الشارات المتقدمة للمتخصصين من أجل العثور على تدريب يركز على تنفيذ ما بعد البيع.

الخدمات

بوصفك شريكًا في بناء الخدمات الاستشارية حول تقنية IBM، يمكنك الوصول إلى موارد حول كيفية طرح عروض IBM في سوق اليوم والتعبير عن الحلول التي توفرها IBM لحل مشكلات الأعمال.

منصة تعلم IBM Partner Plus

تتيح منصة تعلم IBM Partner Plus للشركاء كسب شارات الكفاءة للترقية، واستلام الحوافز، والحصول على الحوافز، واستغلال الشارات المتقدمة للمتخصصين من أجل العثور على تدريب يركز على تنفيذ ما بعد البيع.

 مسارات التعلم

توفر مسارات التعلم مجموعة منظمة من التجارب التعليمية الموجهة حسب الدور تهدف إلى الإعداد لتخصص أو شهادة معينة.

مجموعات مشاركة شركاء IBM

تساعد مجموعات أدوات مشاركة شركاء IBM الشركاء على التعلم والبيع والتسويق لحلول IBM من خلال توفير معارف أساسية وموارد، للاستخدام عبر دورة المبيعات.

 أدلة التمكين التقنية للشركاء

تقوم أدلة التمكين التقنية للشركاء بتزويد الشركاء بأدلة تعلم مركزة تساعد على تسريع عملية التعلم والتبني لشركاء الأعمال.
4. التفعيل والتسريع

يساعد IBM Partner Plus الشركاء على تسريع وقت طرح منتجاتهم في السوق من خلال تقديم العديد من الموارد لمساعدتهم على وضع استراتيجيات قوية لطرح منتجاتهم في السوق—بدءًا من الترويج وتوسيع النطاق، وصولًا إلى بيع الحلول.

البيع ↓     البناء ↓     الخدمة ↓

البيع

الموارد التي تمكّنك من البدء سريعًا في بيع تقنية IBM

تحفيز الطلب

سرّع أعمالك مع برامج توليد الطلب المحسّنة: تسويقي الرقمي، ومجموعات تسويق الشركاء، والتسويق المشترك والمزيد.

دليل حوافز مبيعات Partner Plus

يوفر دليل حوافز Partner Plus لشركاء الأعمال إمكانية التنبؤ بالأرباح والحوافز حسب المعاملة.

 دليل استكشاف Partner Plus

يوضح دليل استكشاف IBM إرشادات حول استكشاف العملاء المحتملين، وإجراء المحادثات معهم، وتحديد نقاط الضعف، وكسب الصفقات.

 أدوات تنشيط الشركاء

تُعد أدوات تنشيط الشركاء دليلًا شاملًا لبناء الممارسة وبيع العروض المعتمدة على نمو المنتجات.

البناء

موارد تساعدك على الترويج لحلولك المبنية على تقنية IBM.

التوفر العام

التوفر العام هو عملية تؤكد أن الشريك قد أكمل بناء حله باستخدام تقنية IBM المدمجة وأن حله الآن جاهز لدخول السوق.

تعزيز الرؤية

دليل IBM Partner Plus وكتالوج IBM Cloud®‎ هما مصدران مهمان يساعدان شركاء الأعمال على الترويج وتعزيز حلولهم لزيادة الرؤية والوعي.

تحفيز الطلب

سرّع أعمالك مع برامج توليد الطلب المحسّنة: تسويقي الرقمي، ومجموعات تسويق الشركاء، والتسويق المشترك والمزيد.

البيع المشترك مع IBM

يتيح لك نموذج الشراكة هذا الاستفادة من ثلاث مزايا للتعاون في البيع: برنامج دعم شركاء المبيعات من IBM، واستوديو الابتكار من IBM، والدعم المتقدم للتعاون في البيع لشركاء الأعمال من الفئة البلاتينية.

الخدمات

موارد تساعدك في أن تصبح مستشارًا موثوقًا به لتقنية IBM.

استراتيجيات مبيعات IBM

تحدد استراتيجيات مبيعات IBM طريقة طرح المنتجات في السوق من خلال مواءمة حركات المبيعات مع احتياجات العملاء الأكثر إلحاحًا وتوفير مسار مبيعات وصفي بأصول مختارة بعناية وأفضل الممارسات.

 المشاركة في إنشاء الأصول التقنية للخدمات

تدعم المشاركة في إنشاء الأصول التقنية للخدمات (STAC) شركاء الخدمة في إنشاء أصول قابلة لإعادة الاستخدام حول تقنية IBM للمشاركة في مرحلة ما قبل البيع.

 مُسرِّع حلول الخدمات

يمكّن مسرّع حلول الخدمات شركاء الخدمات من إنشاء عروض خدمات جديدة وأصول قابلة لإعادة الاستخدام باستخدام حلول تعتمد على تقنية IBM أو الخدمات المدارة.

تحفيز الطلب

سرّع أعمالك مع برامج توليد الطلب المحسّنة: تسويقي الرقمي، ومجموعات تسويق الشركاء، والتسويق المشترك والمزيد.

5. أنت جاهز تمامًا!

عمل رائع في مراجعة الدليل. ضع إشارة مرجعية على هذه الصفحة كمرجع خلال تقدمك في رحلتك. 
دعم شركاء IBM Contact IBM Partner Support for help برنامج IBM Partner Plus LinkedIn

تابعنا للحصول على المزيد من الأخبار والتحديثات حول IBM Partner Plus.

 اتصالات IBM Partner Plus

ابقَ على اطلاع على آخر المستجدات بشأن البرنامج من خلال الاشتراك في خدمة اتصالات شركائنا.
1. البدء

تهانينا على حصولك على لقب ®IBM Business Partner. يمنحك IBM Partner Plus إمكانية الوصول إلى الحلول التقنية والموارد والحوافز والدعم لمساعدتك على بدء رحلة الابتكار. وسيوجهك دليل الإعداد هذا إلى الموارد التي يمكن أن تساعدك على تطوير أعمالك مع IBM.
مبنى من الإسمنت الأبيض بتصميم هندسي
الدخول إلى بوابة الشركاء
استكشف مركز التفاعل الشامل الذي يحتوي على جميع أدوات IBM ومواردها التي تحتاج إليها لتحقيق النجاح.

تسجيل الدخول إلى Partner Plus

تعلّم كيفية التصرُّف على نحوٍ أخلاقي والالتزام بالقوانين المعمول بها.

إكمال الدورات التدريبية

أضف أعضاء الفريق إلى ملفك الشخصي لمنحهم حق الوصول إلى موارد البرنامج.

تحديث الملف الشخصي

2. الإعداد

برنامج IBM Partner Plus قائم على البساطة والشفافية في كل ما نقوم به. ولهذا قمنا بمواءمة أدواتنا ومواردنا ومبادرات النمو لمساعدتك على الوصول إلى العملاء، وتعليمك من خلال محتوى غني، وتوفير حوافز مالية قائمة على النمو لتحقيق الربح.

البيع ↓     البناء ↓     الخدمة ↓
منظر سفلي لمبانٍ زجاجية حديثة مع انعكاسات على الجدران
تقييم هيكل البرنامج
تعاون مع موزعي القيمة المضافة (VADs) للحصول على تقنيات IBM وخدماتها.

اختيار موزع القيمة المضافة

احصل على مزيد من الحوافز والدعم خلال نموك مع IBM.

تقييم المستويات

وقِّع عقدًا لتعزيز شراكتك مع شركة IBM.

استكشاف أنواع العقود

استفد من الميزات المتاحة عند التسجيل من خلال المستوى الذي وصلت إليه.

تقييم الميزات

البيع

برنامج يتيح لموزعي القيمة المضافة (VARs) والمتكاملين مع الأنظمة (SIs) بيع تقنية IBM.

المزايا

يمنح IBM Partner Plus الشركاء التقنية الرائدة، ومحرك الطلب، وفرص التعلم لمساعدتهم على تعزيز خبراتهم، وتوسيع نطاقهم، ونمو أعمالهم.

 نوع العقد: اتفاقية شركاء العمل (BPA)

يتمتع الشركاء الذين يبيعون مع IBM بخيار توقيع اتفاقية شركاء العمل (BPA) التي تسمح لهم بتسويق البنية الأساسية لشركة IBM وبرامجها وخدماتها.

 نوع العقد: اتفاقية إعادة بيع سوق السحابة (CMR)

يتمتع الشركاء الذين يبيعون مع IBM بخيار توقيع اتفاقية إعادة بيع سوق السحابة (CMR) التي تتيح لهم البيع من خلال الأسواق الرقمية وتقديم هذه الميزات إلى عملائهم.

البناء

برنامج يساعد بائعي البرامج المستقلين (ISVs) ومصنعي المعدات الأصلية (OEMs) ومقدمي الخدمات المدارة (MSPs) على دمج تقنيات IBM في حلولهم التجارية.

المزايا

يزود برنامج IBM Partner Plus الشركاء بالأدوات التي تسمح لهم بتسريع إنشاء حلولهم التجارية وترويجها وبيعها.

نوع العقد: اتفاقية الحلول المدمجة (ESA)

يمكن للشركاء الذين يعتمدون على تقنيات IBM في تطوير حلولهم توقيع اتفاقية الحلول المدمجة (ESA) التي تتيح لهم شراء منتجات IBM من IBM مباشرةً أو من وسيط تقني معتمد من IBM.

الخدمات

برنامج يتيح للمتكاملين مع الأنظمة وشركات الاستشارات مساعدة العملاء على تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة عبر اكتساب الخبرة اللازمة ليصبحوا خبراء موثوقًا بهم في تكنولوجيا IBM.

المزايا

يتعرف برنامج IBM Partner Plus على شركاء مقدمي الخدمة الذين يتمتعون بموارد محلية مخصصة وإمكانية الوصول إلى دعم الإبداع المشترك لتطوير عروض الخدمة لتنمية أعمالهم.

 نوع العقد: اتفاقية شريك الأعمال الخدمية (SBPA)

يمكن للشركاء الذين يقدمون خدمات باستخدام تقنية IBM توقيع اتفاقية شراكة الأعمال الخدمية التي تحفزهم على الترويج لتقنية IBM في قرارات الشراء مع العملاء النهائيين من خلال عروضهم.
3. اكتساب المهارات

بصفتك شريك أعمال مع IBM، تحصل على إمكانية الوصول إلى تقنيتنا الرائدة في الصناعة وتدريب المبيعات حتى تتمكّن فرقك من البدء بكسب الشارات وبناء الخبرات على الفور.

البيع ↓     البناء ↓     الخدمة ↓
ممر مغطى بتصميم معماري حديث وتجريدي
استكشف التقنية
الوجهة الوحيدة التي توفر محتوى وبيئات تفاعلية بطريقة بصرية.

الوصول إلى Tech Zone

شارات المبيعات والكفاءة الفنية المعترف بها في الصناعة والقابلة للمشاركة.

الوصول إلى تدريب IBM

واجهة واحدة لمحتوى مبيعات مخصص ومبسَّط واستباقي.

الوصول إلى Seismic

البيع

بصفتك شريك أعمال يبيع تقنية IBM، يمكنك الوصول إلى الموارد التي توضح كيفية طرح عروض IBM في سوق اليوم والتعبير عن كيفية مساعدة حلول IBM على حل مشكلات الأعمال.

كتالوج الوصول إلى البرامج

كتالوج الوصول إلى البرامج هو مجموعة حصرية من برامج IBM التي تتيح للشركاء التعلم والتطوير والاختبار وإنشاء إثباتات المفاهيم—من دون أي تكلفة.

 أدلة التمكين التقنية للشركاء

تقوم أدلة التمكين التقنية للشركاء بتزويد الشركاء بأدلة تعلم مركزة تساعد على تسريع عملية التعلم والتبني لشركاء الأعمال.

 أصول وموارد مبيعات العلامة التجارية

تعلّم وبِعْ وسوِّق حلول IBM باستخدام رؤى وأصول رئيسية، للاستخدام في جميع مراحل دورة المبيعات.

 منصة تعلم IBM Partner Plus

تتيح منصة تعلم IBM Partner Plus للشركاء كسب شارات الكفاءة للترقية، واستلام الحوافز، والحصول على الحوافز، واستغلال الشارات المتقدمة للمتخصصين من أجل العثور على تدريب يركز على تنفيذ ما بعد البيع.

البناء

بوصفك شريكًا في البناء باستخدام تقنية IBM، ستحصل على إمكانية الوصول إلى الموارد لاختبار تقنية IBM وفهم كيف يمكن أن تعزز حلولك التجارية.

كتالوج الوصول إلى البرامج

كتالوج الوصول إلى البرامج هو مجموعة حصرية من برامج IBM التي تتيح للشركاء التعلم والتطوير والاختبار وإنشاء إثباتات المفاهيم—من دون أي تكلفة.

 الاعتمادات السحابية

تسمح الاعتمادات السحابية للشركاء بتقييم تكنولوجيا IBM، مثل IBM watsonx™‎، لاختبار عمليات التكامل مع حلولهم التجارية.

تجربة الإنشاء المشترك للخدمة الذاتية الرقمية من IBM

تتيح تجربة الإنشاء المشترك للخدمة الذاتية الرقمية (DSCE) من IBM للشركاء اكتشاف مجموعة IBM للذكاء الاصطناعي وتجربتها.

 منصة تعلم IBM Partner Plus

تتيح منصة تعلم IBM Partner Plus للشركاء كسب شارات الكفاءة للترقية، واستلام الحوافز، والحصول على الحوافز، واستغلال الشارات المتقدمة للمتخصصين من أجل العثور على تدريب يركز على تنفيذ ما بعد البيع.

الخدمات

بوصفك شريكًا في بناء الخدمات الاستشارية حول تقنية IBM، يمكنك الوصول إلى موارد حول كيفية طرح عروض IBM في سوق اليوم والتعبير عن الحلول التي توفرها IBM لحل مشكلات الأعمال.

منصة تعلم IBM Partner Plus

تتيح منصة تعلم IBM Partner Plus للشركاء كسب شارات الكفاءة للترقية، واستلام الحوافز، والحصول على الحوافز، واستغلال الشارات المتقدمة للمتخصصين من أجل العثور على تدريب يركز على تنفيذ ما بعد البيع.

 مسارات التعلم

توفر مسارات التعلم مجموعة منظمة من التجارب التعليمية الموجهة حسب الدور تهدف إلى الإعداد لتخصص أو شهادة معينة.

مجموعات مشاركة شركاء IBM

تساعد مجموعات أدوات مشاركة شركاء IBM الشركاء على التعلم والبيع والتسويق لحلول IBM من خلال توفير معارف أساسية وموارد، للاستخدام عبر دورة المبيعات.

 أدلة التمكين التقنية للشركاء

تقوم أدلة التمكين التقنية للشركاء بتزويد الشركاء بأدلة تعلم مركزة تساعد على تسريع عملية التعلم والتبني لشركاء الأعمال.
4. التفعيل والتسريع

يساعد IBM Partner Plus الشركاء على تسريع وقت طرح منتجاتهم في السوق من خلال تقديم العديد من الموارد لمساعدتهم على وضع استراتيجيات قوية لطرح منتجاتهم في السوق—بدءًا من الترويج وتوسيع النطاق، وصولًا إلى بيع الحلول.

البيع ↓     البناء ↓     الخدمة ↓

البيع

الموارد التي تمكّنك من البدء سريعًا في بيع تقنية IBM

تحفيز الطلب

سرّع أعمالك مع برامج توليد الطلب المحسّنة: تسويقي الرقمي، ومجموعات تسويق الشركاء، والتسويق المشترك والمزيد.

دليل حوافز مبيعات Partner Plus

يوفر دليل حوافز Partner Plus لشركاء الأعمال إمكانية التنبؤ بالأرباح والحوافز حسب المعاملة.

 دليل استكشاف Partner Plus

يوضح دليل استكشاف IBM إرشادات حول استكشاف العملاء المحتملين، وإجراء المحادثات معهم، وتحديد نقاط الضعف، وكسب الصفقات.

 أدوات تنشيط الشركاء

تُعد أدوات تنشيط الشركاء دليلًا شاملًا لبناء الممارسة وبيع العروض المعتمدة على نمو المنتجات.

البناء

موارد تساعدك على الترويج لحلولك المبنية على تقنية IBM.

التوفر العام

التوفر العام هو عملية تؤكد أن الشريك قد أكمل بناء حله باستخدام تقنية IBM المدمجة وأن حله الآن جاهز لدخول السوق.

تعزيز الرؤية

دليل IBM Partner Plus وكتالوج IBM Cloud®‎ هما مصدران مهمان يساعدان شركاء الأعمال على الترويج وتعزيز حلولهم لزيادة الرؤية والوعي.

تحفيز الطلب

سرّع أعمالك مع برامج توليد الطلب المحسّنة: تسويقي الرقمي، ومجموعات تسويق الشركاء، والتسويق المشترك والمزيد.

البيع المشترك مع IBM

يتيح لك نموذج الشراكة هذا الاستفادة من ثلاث مزايا للتعاون في البيع: برنامج دعم شركاء المبيعات من IBM، واستوديو الابتكار من IBM، والدعم المتقدم للتعاون في البيع لشركاء الأعمال من الفئة البلاتينية.

الخدمات

موارد تساعدك في أن تصبح مستشارًا موثوقًا به لتقنية IBM.

استراتيجيات مبيعات IBM

تحدد استراتيجيات مبيعات IBM طريقة طرح المنتجات في السوق من خلال مواءمة حركات المبيعات مع احتياجات العملاء الأكثر إلحاحًا وتوفير مسار مبيعات وصفي بأصول مختارة بعناية وأفضل الممارسات.

 المشاركة في إنشاء الأصول التقنية للخدمات

تدعم المشاركة في إنشاء الأصول التقنية للخدمات (STAC) شركاء الخدمة في إنشاء أصول قابلة لإعادة الاستخدام حول تقنية IBM للمشاركة في مرحلة ما قبل البيع.

 مُسرِّع حلول الخدمات

يمكّن مسرّع حلول الخدمات شركاء الخدمات من إنشاء عروض خدمات جديدة وأصول قابلة لإعادة الاستخدام باستخدام حلول تعتمد على تقنية IBM أو الخدمات المدارة.

تحفيز الطلب

سرّع أعمالك مع برامج توليد الطلب المحسّنة: تسويقي الرقمي، ومجموعات تسويق الشركاء، والتسويق المشترك والمزيد.

5. أنت جاهز تمامًا!

عمل رائع في مراجعة الدليل. ضع إشارة مرجعية على هذه الصفحة كمرجع خلال تقدمك في رحلتك. 
دعم شركاء IBM Contact IBM Partner Support for help برنامج IBM Partner Plus LinkedIn

تابعنا للحصول على المزيد من الأخبار والتحديثات حول IBM Partner Plus.

 اتصالات IBM Partner Plus

ابقَ على اطلاع على آخر المستجدات بشأن البرنامج من خلال الاشتراك في خدمة اتصالات شركائنا.