موارد تساعدك في أن تصبح مستشارًا موثوقًا به لتقنية IBM.

استراتيجيات مبيعات IBM تحدد استراتيجيات مبيعات IBM طريقة طرح المنتجات في السوق من خلال مواءمة حركات المبيعات مع احتياجات العملاء الأكثر إلحاحًا وتوفير مسار مبيعات وصفي بأصول مختارة بعناية وأفضل الممارسات.

المشاركة في إنشاء الأصول التقنية للخدمات تدعم المشاركة في إنشاء الأصول التقنية للخدمات (STAC) شركاء الخدمة في إنشاء أصول قابلة لإعادة الاستخدام حول تقنية IBM للمشاركة في مرحلة ما قبل البيع.

مُسرِّع حلول الخدمات يمكّن مسرّع حلول الخدمات شركاء الخدمات من إنشاء عروض خدمات جديدة وأصول قابلة لإعادة الاستخدام باستخدام حلول تعتمد على تقنية IBM أو الخدمات المدارة.