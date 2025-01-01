نحتفل بكل من ساهم في تقدم الأعمال وإعادة تشكيل الصناعات وخلق تأثير إيجابي من خلال الشراكة.
تهانينا للفائزين العالميين الستة بجوائز IBM Partner Plus Awards لعام 2024 الذين تم اختيارهم بسبب خبرتهم البارزة وتأثيرهم وابتكاراتهم وشراكتهم.
عملت EY مع سلسلة متاجر التجزئة لإنشاء منصة مستندة إلى الذكاء الاصطناعي تُدعى "Voice of the Associate"، وهي مدعومة بواسطة watsonx. تقوم المنصة بجمع ملاحظات فورية من الموظفين وتسجيلها باستخدام تقنية تحويل الكلام إلى نص لتدوين الرسائل الصوتية، ومعالجة اللغة الطبيعية، والأتمتة الذكية لتحفيز سير العمل. تتكامل المنصة مع بيئة ServiceNow الخاصة بالعميل لتحويل الأفكار إلى إجراءات من خلال فتح التذاكر وأتمتة المهام. تضمَّنت نتائج المشروع التجريبي الأوَّلي انخفاضًا بنسبة 50% في الوقت الذي يقضيه الموظف في إنشاء تذاكر الصيانة وتقليل وقت تعطل الآلات المهمة، ما أدى إلى تحسين رضا العملاء وتجربة موظف المتجر.
تعاونت Habber Tec مع أكبر بنك في إسبانيا لتنفيذ حل يهدف إلى أتمتة العمليات الإدارية في البنك وتحسينها. واستنادًا إلى تقنيات IBM Business Automation Workflow وIBM Automation Insights، يساعد الحل على تنظيم وتوزيع المهام على الوكلاء عبر مراكز التشغيل الخاصة به ويقدِّم للمديرين مجموعة من لوحات المعلومات الفورية، ما يسمح لهم بتحسين أولوياتهم وموازنة أعباء العمل بين المراكز وفِرَق المكاتب الفرعية. ونتيجةً لذلك، انخفض وقت الاستجابة لطلبات العملاء المعقدة بشكل ملحوظ، وأصبح بإمكان موظفي المكاتب قضاء المزيد من الوقت الجيد مع العملاء.
ساعدت Converge عميلها في قطاع الخدمات المالية على تحسين استراتيجيته في أمن البيانات والامتثال بشكل كبير، وتقليل مخاطر اختراقات البيانات، وتعزيز الإدارة العامة باستخدام IBM Guardium. كما ساعدت الخدمات المدارة التي تقدمها Converge، بما في ذلك خدمات تحليل بيانات التدقيق الفريدة، العميل على تحديد عوامل الخطر المحتملة من خلال اكتشاف الأنماط وإثراء السياق وتحسين الكفاءة التشغيلية وتحقيق وفورات في التكاليف.
تستفيد Silver Egg Technologies من watsonx.ai لتقييم السِيَر الذاتية بسرعة وبشكل عادل، وتحديد المتقدمين ذوي الإمكانيات العالية. يُقدِّم الحل معايير تقييم محددة بناءً على الوصف الوظيفي، ويقوم بتقييم السِيَر الذاتية وفقًا لهذه المعايير، ويصنِّف المرشحين. يمكن بعد ذلك جدولة أفضل المرشحين على الفور لإجراء مقابلة، مع تقديم العروض للمرشحين المناسبين في أقل من أسبوع، ما يقلل الوقت المستغرق بين استلام السيرة الذاتية وتقديم العرض بنسبة تصل إلى 75%.
عملت Intercompany مع عملائها لمعالجة قيود شبكة الكمبيوتر المحلية. يحتاج العميل إلى مزيد من المرونة لزيادة أو تقليل سعة الخادم وفقًا للطلب مع ضمان استمرار إتاحة النظام وموثوقيته العالية. قامت شركة Intercompany بنقل عميلها إلى بيئة تقنية حديثة تعتمد على خدمات IBM Cloud وIBM Power Systems Virtual Server، ما أدى إلى تحسينات كبيرة في الأمان والموثوقية والأداء. ونتيجةً لعملية الترحيل، تمكَّن العميل من زيادة قدرته الحاسوبية بنسبة 200% وأصبح أكثر مرونة وسرعة في تلبية احتياجات الأعمال الفورية.
صمَّمت شركة Wipro حلًا يعتمد على IBM App Connect، وهو يُتيح مزامنة البيانات بين IBM TRIRIGA وIBM Envizi، ما يسمح لعميل البيع بالتجزئة الخاص بها بتحسين اتخاذ القرارات وقياس مستوى التقدّم نحو تحقيق أهداف الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. فخلال ستة أشهر من تنفيذ الحل، كان العميل قادرًا على تحقيق انخفاض بنسبة 23% في الانبعاثات، وانخفاض بنسبة 21% في استهلاك الطاقة، و32% في تكاليف التشغيل.
الذكاء الاصطناعي للأعمال - EY
التحديث - Kyndryl
الدفاع الرقمي - Converge Technology Solutions
الأتمتة - EY
العمل الرقمي - ActionKPI
الاستدامة - Cohesive
الذكاء الاصطناعي للأعمال - Tata Consultancy Services
التحديث - Silverlake Holdings Sdn Bhd
الدفاع الرقمي - Deloitte India
الأتمتة - Tech Mahindra Limited
العمل الرقمي - LTIMindtree
الاستدامة - Wipro Limited
الذكاء الاصطناعي للأعمال - AIT, Inc.
التحديث - OmniScience
الدفاع الرقمي - .Central Soft Service Co.,Ltd
الأتمتة - NEC Corporation
العمالة الرقمية - .Silver Egg Technology CO.,Ltd
الاستدامة - ITOCHU Techno-Solutions Corporation
الذكاء الاصطناعي للأعمال - Agile Business Process UK Limited
التحديث - Anycloud A/S
الدفاع الرقمي - SmarterProcess
الأتمتة - Habber Tec
العمالة الرقمية - Visito AS
الاستدامة - EY Ukraine
الذكاء الاصطناعي للأعمال - Proa Tecnologia Criativa LTDA
التحديث - InterCompany
الدفاع الرقمي - PrimeUp
الأتمتة - ViaFlow: Design and Technology
العمل الرقمي - CertSys Tecnologia da Informação LTDA
الاستدامة - ScaleUP Consultoria
تُعَد Partner Plus Awards برنامج جوائز من IBM لشركاء الأعمال. الشركاء المؤهلون للفوز بجائزة هم جزء من برنامج IBM Partner Plus، وهو برنامج مصمَّم لمساعدة الشركاء على زيادة خبراتهم التقنية، وتسريع وقت الوصول إلى السوق، وتحقيق النجاح مع العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة.