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جوائز برنامج IBM Partner Plus Awards لعام 2025

نحتفل بكل من ساهم في تقدم الأعمال وإعادة تشكيل الصناعات وخلق تأثير إيجابي من خلال الشراكة. يمكنك الآن الترشح لنيل جوائز برنامج IBM Partner Plus Awards لعام 2025.

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لمحة عامة
الإنجازات المشتركة. النجاح المشترك. يحتفل برنامج IBM Partner Plus Awards بالمساهمين الذين تعاونوا معًا لجعل العالم مكانًا أفضل - أولئك الذين يتكاتفون معًا لتقديم حلول جديدة للمشكلات القديمة، وتحويل الرؤى إلى أفكار مؤثرة، والذين يتواصلون فيما بينهم لخلق شيء مفيد حقًا. فالابتكار ليس سهلاً، ولا أحد يفعله بمفرده. لذا؛ ها هم أفراد الفريق الذين يدفعوننا جميعًا إلى المضي قدمًا.
فئات الجوائز يقدر برنامج IBM Partner Plus Awards الأفكار المشرقة والابتكارات الرائعة التي تم تحقيقها من خلال الشراكة. ندعو شركاءنا إلى عرض خبراتهم وتقديم ترشيحاتهم الذاتية اليوم. الذكاء الاصطناعي للأعمال – إعادة تصور الطريقة التي يتم بها إنجاز الأعمال

نحتفل بأولئك الذين يأخذون زمام المبادرة من خلال بناء وتوسيع وتسريع وتيرة تأثير الذكاء الاصطناعي الموثوق به للأعمال.

 الأتمتة – تعزيز الأداء من خلال الأتمتة

نحتفل بأولئك الذين يقدمون مستويات غير مسبوقة من الأداء؛ تتميز بالسرعة والتوسع والأمان، مما يُتيح للأنظمة وعمليات الأعمال والموظفين أن يكونوا أكثر كفاءة.

 هجين من حيث التصميم – تحويل الأعمال باستخدام تقنيات السحابة الهجينة

نحتفل بأولئك الذين يساعدون العملاء في هيكلة وتأمين وتوسيع نطاق تقنية المعلومات الخاصة بالسحابة الهجينة والمتعددة كأساس لتحقيق أولويات العمل الرئيسية وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي.

 التحديث – تسريع الابتكار من خلال البنية التحتية

نحتفل بأولئك الذين يساعدوننا على تحقيق نتائج الأعمال من خلال بنية تحتية آمنة متوافقة ومرنة لزيادة الأداء والإنتاجية، وإتاحة الفرصة أمام الشركات لبناء مستقبل أفضل.

 الاستدامة – تحويل أهداف الاستدامة إلى واقع

نحتفل بأولئك الذين يستخدمون البيانات للمساعدة على بناء شركات أكثر استدامة تنمو بطرق أكثر مسؤولية.

 إنتاجية القوى العاملة – إطلاق العنان لقدرات الموظفين

نحتفل بأولئك الذين يستفيدون من الرؤى القائمة على البيانات لإنشاء مستويات جديدة من إنتاجية الموظفين وتسريع مسارات الابتكار.
نظام المسابقة
من يمكنه المشاركة

يحق لشركاء الأعمال من الفئة الفضية والذهبية والبلاتينية  و الزرقاء  الذين شاركوا في مشروع يستفيد من حلول IBM بين 1 سبتمبر 2023 و31 أغسطس 2024 إرسال ترشيح ذاتي.
الترشيحات المتعددة

يحق للشركاء إرسال ترشيحات فريدة في فئات متعددة ولكن لا يجوز لهم إرسال أكثر من ترشيح واحد لكل فئة.
التحكيم

ستُخصص لجنة تحكيم لكل فئة من الفئات. تتولى هذه اللجنة مهام مراجعة الترشيحات بشكل سري وتقييمها بناءً على معايير محددة تتضمن الخبرة والشراكة والتأثير والابتكار وقصص النجاح المقدمة. وسيتم دمج النتائج مع المقاييس الرئيسية المتعلقة بالشراكة والتي تم سحبها نيابةً عن الشريك لاختيار الفائزين بالجوائز على المستوى الإقليمي. سيتم اختيار فائز "عالمي" واحد لكل فئة من بين الفائزين على المستوى الإقليمي.
الخط الزمني

يمكن للشركاء ترشيح أنفسهم اعتبارًا من 9 سبتمبر 2024 حتى 15 نوفمبر 2024. سيتم الإعلان عن الفائزين الإقليميين في مارس 2025، وسيتم الكشف عن الفائزين العالميين في مؤتمر IBM Think لعام 2025.
الجوائز

سيتم تكريم الفائزين الإقليميين والعالميين وسيحظون بتقدير عالمي في مؤتمر IBM Think لعام 2025 والمزيد.

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النصائح والأسئلة الشائعة

نصائح للمشاركة بشكل رائع في IBM Partner Plus Awards.

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الأسئلة الشائعة حول Partner Plus Awards

 
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