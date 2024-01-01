نحتفل بكل من ساهم في تقدم الأعمال وإعادة تشكيل الصناعات وخلق تأثير إيجابي من خلال الشراكة. يمكنك الآن الترشح لنيل جوائز برنامج IBM Partner Plus Awards لعام 2025.
نحتفل بأولئك الذين يأخذون زمام المبادرة من خلال بناء وتوسيع وتسريع وتيرة تأثير الذكاء الاصطناعي الموثوق به للأعمال.
نحتفل بأولئك الذين يقدمون مستويات غير مسبوقة من الأداء؛ تتميز بالسرعة والتوسع والأمان، مما يُتيح للأنظمة وعمليات الأعمال والموظفين أن يكونوا أكثر كفاءة.
نحتفل بأولئك الذين يساعدون العملاء في هيكلة وتأمين وتوسيع نطاق تقنية المعلومات الخاصة بالسحابة الهجينة والمتعددة كأساس لتحقيق أولويات العمل الرئيسية وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي.
نحتفل بأولئك الذين يساعدوننا على تحقيق نتائج الأعمال من خلال بنية تحتية آمنة متوافقة ومرنة لزيادة الأداء والإنتاجية، وإتاحة الفرصة أمام الشركات لبناء مستقبل أفضل.
نحتفل بأولئك الذين يستخدمون البيانات للمساعدة على بناء شركات أكثر استدامة تنمو بطرق أكثر مسؤولية.
نحتفل بأولئك الذين يستفيدون من الرؤى القائمة على البيانات لإنشاء مستويات جديدة من إنتاجية الموظفين وتسريع مسارات الابتكار.
يحق لشركاء الأعمال من الفئة الفضية والذهبية والبلاتينية و الزرقاء الذين شاركوا في مشروع يستفيد من حلول IBM بين 1 سبتمبر 2023 و31 أغسطس 2024 إرسال ترشيح ذاتي.
يحق للشركاء إرسال ترشيحات فريدة في فئات متعددة ولكن لا يجوز لهم إرسال أكثر من ترشيح واحد لكل فئة.
ستُخصص لجنة تحكيم لكل فئة من الفئات. تتولى هذه اللجنة مهام مراجعة الترشيحات بشكل سري وتقييمها بناءً على معايير محددة تتضمن الخبرة والشراكة والتأثير والابتكار وقصص النجاح المقدمة. وسيتم دمج النتائج مع المقاييس الرئيسية المتعلقة بالشراكة والتي تم سحبها نيابةً عن الشريك لاختيار الفائزين بالجوائز على المستوى الإقليمي. سيتم اختيار فائز "عالمي" واحد لكل فئة من بين الفائزين على المستوى الإقليمي.
يمكن للشركاء ترشيح أنفسهم اعتبارًا من 9 سبتمبر 2024 حتى 15 نوفمبر 2024. سيتم الإعلان عن الفائزين الإقليميين في مارس 2025، وسيتم الكشف عن الفائزين العالميين في مؤتمر IBM Think لعام 2025.
سيتم تكريم الفائزين الإقليميين والعالميين وسيحظون بتقدير عالمي في مؤتمر IBM Think لعام 2025 والمزيد.
نصائح للمشاركة بشكل رائع في IBM Partner Plus Awards.
تفضل بزيارة قسم الأسئلة الشائعة حول Partner Plus Awards لمعرفة المزيد.
الأسئلة الشائعة حول Partner Plus Awards