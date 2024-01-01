لمحة عامة

الإنجازات المشتركة. النجاح المشترك. يحتفل برنامج IBM Partner Plus Awards بالمساهمين الذين تعاونوا معًا لجعل العالم مكانًا أفضل - أولئك الذين يتكاتفون معًا لتقديم حلول جديدة للمشكلات القديمة، وتحويل الرؤى إلى أفكار مؤثرة، والذين يتواصلون فيما بينهم لخلق شيء مفيد حقًا. فالابتكار ليس سهلاً، ولا أحد يفعله بمفرده. لذا؛ ها هم أفراد الفريق الذين يدفعوننا جميعًا إلى المضي قدمًا.