وفقًا لدراسة أجراها معهد IBM Institute of Business Value (IBV)، تمتلك المؤسسة المتوسطة 83 حلًا أمنيًا مختلفًا من 29 بائعًا، مع تأكيد 52% من التنفيذيين أن التعقيد يمثِّل أكبر عقبة أمام العمليات الأمنية.

لمواجهة هذا التحدي، قدَّمت IBM Consulting Cybersecurity Services إطار عمل Security Service Edge (SSE) المقدَّم عبر السحابة والذي يوحِّد مجموعة من خدمات الأمن؛ لتأمين وصول فِرَق العمل الموزعة إلى تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والتشغيل. لا يقتصر إطار عمل SSE على تبسيط إدارة الأمن فحسب، بل يضمن أيضًا حماية متسقة عبر بيئات متنوعة، ما يعزز القدرة الكلية على المرونة الإلكترونية.