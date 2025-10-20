مع تسارع المؤسسات في تبنّي الذكاء الاصطناعي، تواجه تحديًا متزايدًا يتمثل في كيفية الابتكار بمسؤولية مع إدارة المخاطر بفاعلية. بدءًا من الذكاء الاصطناعي الظلي إلى النماذج التي تم تكوينها بشكل خاطئ وتعرّض البيانات الحساسة للكشف، يمتلئ مشهد الذكاء الاصطناعي بنقاط عمياء قد تؤدي إلى اختراقات مكلفة وإخفاقات في الامتثال.

يعمل التقييم السريع لأمن الذكاء الاصطناعي على تسريع وتيرة التعاون مع المؤسسات لمساعدتها على كشف المخاطر الخفية، وبناء الثقة في عمليات نشر الذكاء الاصطناعي، ووضع الأساس لحوكمة قابلة للتوسع.