الذكاء الاصطناعي التوليدي يُخرج المناقشات حول البيانات من نطاق فريق تكنولوجيا المعلومات ويُدخلها إلى الإدارة العليا توفر هذه المستندات الفنية منظورًا حول فرص تحسين خدمات البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز قدرات ممارسي البيانات. فهي تسلط الضوء على العديد من الأمثلة وتشير إلى القدرات المستقلة عن المنصة التقنية التي تستخدمها ®IBM Consulting فيما يتعلق بخدمات البيانات.

أكاديمية الذكاء الاصطناعي: هل يكمن سر الذكاء الاصطناعي التوليدي في إدارة البيانات؟ أكاديمية الذكاء الاصطناعي هي سلسلة من مقاطع الفيديو المصممة لمساعدة قادة الأعمال على اكتساب المعرفة اللازمة لتحديد أولويات الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي التي قد تدفع عجلة النمو. في هذه الحلقة، يمكنك استكشاف سبب أهمية البيانات فائقة الجودة لنجاح استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.