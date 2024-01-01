توفر هذه المستندات الفنية منظورًا حول فرص تحسين خدمات البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز قدرات ممارسي البيانات. فهي تسلط الضوء على العديد من الأمثلة وتشير إلى القدرات المستقلة عن المنصة التقنية التي تستخدمها ®IBM Consulting فيما يتعلق بخدمات البيانات.
أكاديمية الذكاء الاصطناعي هي سلسلة من مقاطع الفيديو المصممة لمساعدة قادة الأعمال على اكتساب المعرفة اللازمة لتحديد أولويات الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي التي قد تدفع عجلة النمو. في هذه الحلقة، يمكنك استكشاف سبب أهمية البيانات فائقة الجودة لنجاح استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.
يشير استطلاعنا لعام 2024 الذي أجريناه على 2500 من المديرين التنفيذيين للمعلومات CIOs والمديرين التنفيذيين للتكنولوجيا CTOs والمديرين التنفيذيين للتطوير CDOs إلى أن غياب أو عدم فعالية مشاركة قادة التكنولوجيا قد أدى إلى ظهور ثغرات محجوبة في المؤسسات. هذه الثغرات تجعل من الصعب على المؤسسات أن تغتنم الفرص المتاحة اليوم في مجال الذكاء الاصطناعي.