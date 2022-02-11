تم تصميم نظام IBM Storage FlashSystem لتوفير تخزين بيانات قوي وفعال وآمن للشركات من جميع الأحجام.
استكشف دراسات الحالة التي تسلّط الضوء على التنفيذات قيد العمل في جميع الصناعات، واكتشف ما يقوله عملاؤنا عن مجموعة منتجات IBM Storage FlashSystem.
ابتكرت الشركة خدمة DataVault، وهي خدمة أمان مُدارة من خلال مجموعة IBM Storage لمساعدة العملاء على تحديد الهجمات الإلكترونية والتعافي منها بسرعة.
أجرت محاكاة افتراضية للأجهزة باستخدام VMware و IBM Storage FlashSystem لاستضافة حل IBM QRadar SIEM عالي الأداء.
تضع الأساس لكفاءة التعبئة والتغليف من خلال استخدام البيانات لتوجيه العمليات العالمية من خلال IBM و SAP.
تستخدم شركة Grupo Zapata تقنية SAP S/4HANA على خوادم أنظمة IBM Power و IBM Storage FlashSystem لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات، وهذا يساعد على تقليل تكاليف المواد وزيادة الربحية.
توفير الوقت والمال والجهد من خلال مركز بيانات قوي وصديق للبيئة
نشر الإصدار IBM FlashSystem 5200 لدعم استمرارية الأعمال وتسريع تطوير برنامج OSEM الخاص بها.
إنشاء بنية تحتية قوية ومركزية لتقنية المعلومات باستخدام IBM Storage FlashSystem لتقليل التكاليف وزيادة التعاون