الصفحة الرئيسية التخزين FlashSystem دراسات حالة لنظام IBM Storage FlashSystem
استكشف التكوينات الجديدة والأسعار المخفضة تجربة تفاعلية افتراضية
رسم توضيحي للأداء والكفاءة والأمان والموثوقية في حلول التخزين بالذاكرة الوميضية
إنه أكثر من مجرد حل للتخزين

تم تصميم نظام IBM Storage FlashSystem لتوفير تخزين بيانات قوي وفعال وآمن للشركات من جميع الأحجام.

استكشف دراسات الحالة التي تسلّط الضوء على التنفيذات قيد العمل في جميع الصناعات، واكتشف ما يقوله عملاؤنا عن مجموعة منتجات IBM Storage FlashSystem.
عرض توضيحي لـ Storage Insights on FlashSystem
المرونة الإلكترونية اكتشف كيف يمكن لمنصة IBM Storage FlashSystem تعزيز الأمن الإلكتروني في مؤسستك. Micro Strategies

ابتكرت الشركة خدمة DataVault، وهي خدمة أمان مُدارة من خلال مجموعة IBM Storage لمساعدة العملاء على تحديد الهجمات الإلكترونية والتعافي منها بسرعة.

 اقرأ دراسة الحالة Data Action

أجرت محاكاة افتراضية للأجهزة باستخدام VMware و IBM Storage FlashSystem لاستضافة حل IBM QRadar SIEM عالي الأداء.

 اقرأ دراسة الحالة

Data insights

اكتشف كيف تمكّنت الصناعات المختلفة من تبسيط العمليات والتوجه نحو التحول الرقمي باستخدام مجموعة منتجات IBM Storage FlashSystem.
تعزز شركة Techwave Hungary التحول الرقمي من خلال سحابة خاصة افتراضية قابلة للتوسع والتطوير تدعم حلول SAP من الجيل التالي. اقرأ دراسة الحالة
Mondi Group

تضع الأساس لكفاءة التعبئة والتغليف من خلال استخدام البيانات لتوجيه العمليات العالمية من خلال IBM و SAP.

 Grupo Zapata

تستخدم شركة Grupo Zapata تقنية SAP S/4HANA على خوادم أنظمة IBM Power و IBM Storage FlashSystem لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات، وهذا يساعد على تقليل تكاليف المواد وزيادة الربحية.
[IBM Storage Flashsystem] الذكاء الاصطناعي هو العامل الأكثر أهمية، حيث إن القرارات المتخذَة تكون أكثر دقة وفاعلية في العمل. مستخدمة تم التحقق منه مهندس في تقنية المعلومات من Trust radius اقرأ المراجعة الكاملة

الأداء

اكتشف كيف تقوم المؤسسات بتحديث وتحسين أداء النظام باستخدام IBM Storage FlashSystem.
شركة رائدة في تصنيع العدادات الذكية تُحدِث نقلة نوعية في الهند اقرأ دراسة الحالة
Orange Caraïbe

توفير الوقت والمال والجهد من خلال مركز بيانات قوي وصديق للبيئة

 Trident Services

نشر الإصدار IBM FlashSystem 5200 لدعم استمرارية الأعمال وتسريع تطوير برنامج OSEM الخاص بها.

 Höganäs Borgestad AB

إنشاء بنية تحتية قوية ومركزية لتقنية المعلومات باستخدام IBM Storage FlashSystem لتقليل التكاليف وزيادة التعاون
استقرار حقيقي للمؤسسة، وإمكانية اتصال متعددة الاستخدامات، وأدوات مساعدة برمجية جيدة للغاية، مع سهولة في الإدارة والإنتاجية فائقة السرعة موظف متخصص في الخدمات المالية من www.g2.com اقرأ المراجعة الكاملة
الخطوة التالية

تواصل مع مستشار للحصول على مساعدة في تهيئة نظام IBM Storage FlashSystem وفقًا لاحتياجات عملك.

استكشف التكوينات والأسعار