إنه أكثر من مجرد حل للتخزين تم تصميم نظام IBM Storage FlashSystem لتوفير تخزين بيانات قوي وفعال وآمن للشركات من جميع الأحجام. استكشف دراسات الحالة التي تسلّط الضوء على التنفيذات قيد العمل في جميع الصناعات، واكتشف ما يقوله عملاؤنا عن مجموعة منتجات IBM Storage FlashSystem.

عرض توضيحي لـ Storage Insights on FlashSystem

المرونة الإلكترونية اكتشف كيف يمكن لمنصة IBM Storage FlashSystem تعزيز الأمن الإلكتروني في مؤسستك. Micro Strategies ابتكرت الشركة خدمة DataVault، وهي خدمة أمان مُدارة من خلال مجموعة IBM Storage لمساعدة العملاء على تحديد الهجمات الإلكترونية والتعافي منها بسرعة. اقرأ دراسة الحالة Data Action أجرت محاكاة افتراضية للأجهزة باستخدام VMware و IBM Storage FlashSystem لاستضافة حل IBM QRadar SIEM عالي الأداء. اقرأ دراسة الحالة

Data insights اكتشف كيف تمكّنت الصناعات المختلفة من تبسيط العمليات والتوجه نحو التحول الرقمي باستخدام مجموعة منتجات IBM Storage FlashSystem. خدمات الكمبيوتر تعزز شركة Techwave Hungary التحول الرقمي من خلال سحابة خاصة افتراضية قابلة للتوسع والتطوير تدعم حلول SAP من الجيل التالي. تصنيع العبوات Mondi Group تضع الأساس لكفاءة التعبئة والتغليف من خلال استخدام البيانات لتوجيه العمليات العالمية من خلال IBM و SAP. منتجات صناعية Grupo Zapata تستخدم شركة Grupo Zapata تقنية SAP S/4HANA على خوادم أنظمة IBM Power و IBM Storage FlashSystem لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات، وهذا يساعد على تقليل تكاليف المواد وزيادة الربحية.

[IBM Storage Flashsystem] الذكاء الاصطناعي هو العامل الأكثر أهمية، حيث إن القرارات المتخذَة تكون أكثر دقة وفاعلية في العمل. مستخدمة تم التحقق منه مهندس في تقنية المعلومات من Trust radius اقرأ المراجعة الكاملة

الأداء اكتشف كيف تقوم المؤسسات بتحديث وتحسين أداء النظام باستخدام IBM Storage FlashSystem. قطاع الطاقة شركة رائدة في تصنيع العدادات الذكية تُحدِث نقلة نوعية في الهند الاتصالات Orange Caraïbe توفير الوقت والمال والجهد من خلال مركز بيانات قوي وصديق للبيئة استشارات تقنية المعلومات Trident Services نشر الإصدار IBM FlashSystem 5200 لدعم استمرارية الأعمال وتسريع تطوير برنامج OSEM الخاص بها. الإنتاج الصناعي Höganäs Borgestad AB إنشاء بنية تحتية قوية ومركزية لتقنية المعلومات باستخدام IBM Storage FlashSystem لتقليل التكاليف وزيادة التعاون