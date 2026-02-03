This page is available in English
IBM's annual Think 2022 conference held in Boston, brings together clients and IBM Ecosystem partners around the world to discuss how technology drives organizations to excel in a digital world.

انضم إلينا في بوسطن في Think 2026، من 4 إلى 7 مايو.

يمثل Think 2026 وجهتك للريادة في عصر الذكاء الاصطناعي الوكيل. اكتشف كيف يرسم القادة أصحاب الرؤية ملامح المستقبل لبناء أعمال أكثر ذكاءً بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي الوكيل "Agentic AI"

 

Think on Tour Riyadh 

من Think Riyadh :واصل الحوار من خلال تصفح المحتوى المتعلق بمواضيع اليوم

قيادة التحوّل عبر استثمار إمكانات الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو، ورفع الإنتاجية، وترسيخ الميزة التنافسية

ابرز ما قدمته Think on Tour Riyadh

اجتمع أكثر من ١٥٠ من قادة القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية مع خبراء وعملاء وشركاء IBM يوم ٨ ديسمبر لاكتشاف الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي، وجمعوا الأفكار والقيادة الفكرية وقصص النجاح الحقيقية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

Actionable Insights

تصفحوا مجموعة واسعة من المواضيع التي تمت مناقشتها في الفعالية من خلال الموارد المتاحة هنا - من النظرات الاستراتيجية العامة إلى الأدلة العملية والقابلة للتنفيذ؛ يمكنكم مشاركة هذه الموارد مع فرقكم لإثراء النقاشات.
دراسة بنية تحتية قوية للذكاء الاصطناعي.

ثلاثة عناصر أساسية للهندسة من أجل السرعة والتوسع والثقة.

تقرير الأثر الاقتصادي الإجمالي لتقنيات التكامل من IBM

زيادة الإنتاجية: تكامل سلس مع IBM WebMethods.

تقرير هل مؤسستك مستعدة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي؟ اكتشف كيف يمكنك الاستفادة القصوى من بيانات أعمالك باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

رؤية براعة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

زيادة الإنتاجية والابتكار على نطاق واسع.

تقرير خمسة اتجاهات لعام ٢٠٢٦

أهم اتجاهات الأعمال والتكنولوجيا التي ينبغي على المسؤولين التنفيذيين متابعتها

دراسة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

كيف تُحوّل أخلاقيات الذكاء الاصطناعي رأس المال إلى قدرات؟

كتاب الكتروني عزز قيمة السحابة الهجينة في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي

تعرّف على كيفية تمكين مؤسستك من خلال الابتكار

دراسة تنفيذ بنية تحتية مستدامة للتخزين؟

ما الذي يجب مراعاته لتقليل استهلاك الطاقة وتكلفة الملكية الإجمالية لأنظمة تخزين المؤسسات؟

المتحدثون

نائب الرئيس الأول ورئيس IBM Consulting - محمد علي
محمد علي

نائب الرئيس الأول
ورئيس IBM Consulting

سعد توما - المدير العام، IBM الشرق الأوسط وأفريقيا
سعد توما

المدير العام، IBM الشرق الأوسط وأفريقيا

أيمن الراشد - نائب الرئيس الإقليمي، IBM المملكة العربية السعودية
أيمن الراشد

نائب الرئيس الإقليمي،
IBM المملكة العربية السعودية

فهد العنزي - المدير العام، IBM المملكة العربية السعودية
فهد العنزي

المدير العام، IBM  المملكة العربية السعودية

خالد العفيصان - الشريك الإداري IBM Consulting، IBM المملكة العربية السعودية
خالد العفيصان

الشريك الإداري IBM Consulting،  
IBM المملكة العربية السعودية

صفا الراشد، نائب وزير شؤون وظائف المستقبل والقدرات في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، متحدث في جولة Think on Tour
صفاء الراشد

وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المكلف لقدرات ووظائف المستقبل
وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
آدم بوقديدة، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في طيران الرياض
آدم بوقديدة

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية
طيران الرياض

آبي ديف - نائب الرئيس للتحول الرقمي والابتكار في طيران الرياض
آبي ديف

نائب الرئيس للتحول الرقمي والابتكار
 طيران الرياض
عبد القادر المبارك، الرئيس التنفيذي لشركة حديد
عبد القادر المبارك

الرئيس التنفيذي
حديد
آدم هاموند، قائد الأعمال، IBM Quantum
آدم هاموند

رئيس قسم الأعمال، IBM Quantum – أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا
IBM

اكتشف أكثر

Riyadh Air Logo
طيران الرياض
أعلنت شركة IBM وشركة طيران الرياض عن إنجاز كبير في تعاونهما، حيث كشفتا عن طيران الرياض كأول شركة طيران تعتمد على الذكاء الاصطناعي في العالم.
STC logo PNG white background 3:2
stc group
شراكة بين IBM ومجموعة stc لتطوير حلول آمنة كمياً لقطاع الاتصالات السعودي
Photo taken in Riyadh, Saudi Arabia
شركة IBM تتعاون مع جامعة الباحة لإطلاق عملياتها رسميًا في الجامعة
يأتي ذلك عقب افتتاح أول فرع لشركة التكنولوجيا العالمية في الباحة، معززةً بذلك حضورها في جميع أنحاء المملكة، ومؤكدةً التزامها بدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وطموحات التحول الرقمي في المملكة.
شعار مصرف الإنماء
مصرف الإنماء
الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة من بنك الإنماء مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة من IBM