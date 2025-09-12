Think on Tour Riyadh 

ندعوكم للانضمام الينا في 8 ديسمبر
في المؤتمر الحصري الذي سيُقام في فندق ريتز كارلتون، الرياض
لاستمرارنا على احراز وتحقيق الابتكار في الذكاء الاصطناعي، سيُقام المؤتمر السنوي Think on Tour لهذه السنة 2025، استناداً على النجاح الهائل الذي حقّقه المؤتمر العام الماضي، يعكس التزامنا بتحقيق التحول الرقمي في المملكة.
من خلال المؤتمر، سنسلّط الضوء على كيف تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي من IBM في تطوير قطاعي الرياضة والترفيه، إلى جانب تطبيقاتها المتقدمة في قطاعات أخرى.
يسعى كل عميل في جميع القطاعات إلى تحقيق إنتاجية مدعومة بالتطورات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي والأتمتة. تعرف على المزيد حول قصة عميل IBM Zero المدعومة بالسحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي والأتمتة واكتشف كيف يمكن أن تساعد شركتك.
تقرير IBM و Oxford Economics يشير إلى تحول كبير في مجال الذكاء الاصطناعي: من مشاريع تجريبية متفرقة إلى التحول الجوهري للأعمال. سينتقل سير عمل الذكاء الاصطناعي الوكيل من 3٪ إلى 25٪ بحلول عام 2026. تشهد المؤسسات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في بداياتها نتائج مالية قوية.
في رحلة الذكاء الاصطناعي، تطوّر الذكاء والإنتاجية ضروري، ولكن النمو الفائق والابتكار هما الهدفان الأساسيّان. مع ارتفاع إنفاق الشركات على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، تعرّف كيف يبدو النجاح في قطاعات صناعية محددة مهيأة لنمو الذكاء الاصطناعي.
مع تغيير أساليب الطرق القديمة للعمل، لا يملك الرؤساء التنفيذيون خياراً سوى المجازفة بالمجهول. قم بتفعيل هذه التغييرات الخمسة في طريقة التفكير للتغلب على حالات عدم المعرفة، وتحفيز إعادة ابتكار الأعمال، وتعزيز النمو باستخدام الذكاء الاصطناعي الفعال.
نائب الرئيس الأول
ورئيس IBM Consulting
المدير العام، IBM الشرق الأوسط وأفريقيا
الشريك الإداري IBM Consulting،
IBM الشرق الأوسط وأفريقيا
نائب الرئيس الإقليمي،
IBM المملكة العربية السعودية
المدير العام، IBM المملكة العربية السعودية
الشريك الإداري IBM Consulting،
IBM المملكة العربية السعودية
في قلب الرياض، وبالقرب من حيّ السفارات، يقدم الريتز كارلتون تجربة استثنائية ضمن بيئة راقية، تشمل غرفاً مصمّمة بعناية لتلبية تطلعات شركائنا وعملائنا في IBM