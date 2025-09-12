This page is available in English

Think on Tour Riyadh 

ندعوكم للانضمام الينا في 8 ديسمبر
في المؤتمر الحصري الذي سيُقام في فندق ريتز كارلتون، الرياض

بادر بالتسجيل الآن

قيادة التحوّل عبر استثمار إمكانات الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو، ورفع الإنتاجية، وترسيخ الميزة التنافسية

إعادة تعريف الذكاء الاصطناعي.

لاستمرارنا على احراز وتحقيق الابتكار في الذكاء الاصطناعي، سيُقام المؤتمر السنوي Think on Tour لهذه السنة 2025، استناداً على النجاح الهائل الذي حقّقه المؤتمر العام الماضي، يعكس التزامنا بتحقيق التحول الرقمي في المملكة.

من خلال المؤتمر، سنسلّط الضوء على كيف تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي من IBM في تطوير قطاعي الرياضة والترفيه، إلى جانب تطبيقاتها المتقدمة في قطاعات أخرى.

المستقبل الآن - تحقيق إنتاجية قصوى بقيمة 3.5 مليارات دولار أمريكي باستخدام الذكاء الاصطناعي

يسعى كل عميل في جميع القطاعات إلى تحقيق إنتاجية مدعومة بالتطورات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي والأتمتة. تعرف على المزيد حول قصة عميل IBM Zero المدعومة بالسحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي والأتمتة واكتشف كيف يمكن أن تساعد شركتك.

من مشاريع الذكاء الاصطناعي إلى الأرباح - كيف يمكن للذكاء الاصطناعي الوكالي أن يحافظ على النتائج المالية

تقرير IBM و Oxford Economics يشير إلى تحول كبير في مجال الذكاء الاصطناعي: من مشاريع تجريبية متفرقة إلى التحول الجوهري للأعمال. سينتقل سير عمل الذكاء الاصطناعي الوكيل من 3٪ إلى 25٪ بحلول عام 2026. تشهد المؤسسات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في بداياتها نتائج مالية قوية.

الصناعات في عصر الذكاء الاصطناعي - كيف تستفيد 10 صناعات من الذكاء الاصطناعي لتعزيز فرص الأعمال

في رحلة الذكاء الاصطناعي، تطوّر الذكاء والإنتاجية ضروري، ولكن النمو الفائق والابتكار هما الهدفان الأساسيّان. مع ارتفاع إنفاق الشركات على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، تعرّف كيف يبدو النجاح في قطاعات صناعية محددة مهيأة لنمو الذكاء الاصطناعي.

5 تحولات فكرية لتعزيز نمو الأعمال - الانتقال من الإنتاجية إلى الأداء مع الذكاء الاصطناعي الوكيل.

مع تغيير أساليب الطرق القديمة للعمل، لا يملك الرؤساء التنفيذيون خياراً سوى المجازفة بالمجهول. قم بتفعيل هذه التغييرات الخمسة في طريقة التفكير للتغلب على حالات عدم المعرفة، وتحفيز إعادة ابتكار الأعمال، وتعزيز النمو باستخدام الذكاء الاصطناعي الفعال.

رؤى من القادة

نائب الرئيس الأول ورئيس IBM Consulting - محمد علي
محمد علي

نائب الرئيس الأول
ورئيس IBM Consulting

سعد توما - المدير العام، IBM الشرق الأوسط وأفريقيا
سعد توما

المدير العام، IBM الشرق الأوسط وأفريقيا

لولا موهانتي - الشريك الإداري IBM Consulting، IBM الشرق الأوسط وأفريقيا
لولا موهانتي

الشريك الإداري IBM Consulting، 
IBM الشرق الأوسط وأفريقيا

أيمن الراشد - نائب الرئيس الإقليمي، IBM المملكة العربية السعودية
أيمن الراشد

نائب الرئيس الإقليمي،
IBM المملكة العربية السعودية

فهد العنزي - المدير العام، IBM المملكة العربية السعودية
فهد العنزي

المدير العام، IBM  المملكة العربية السعودية

خالد العفيصان - الشريك الإداري IBM Consulting، IBM المملكة العربية السعودية
خالد العفيصان

الشريك الإداري IBM Consulting،  
IBM المملكة العربية السعودية

ريتز كارلتون، الرياض
مقرّ المؤتمر: ريتز كارلتون، الرياض – أفضل موقع لتجربة IBM  استثنائية.

في قلب الرياض، وبالقرب من حيّ السفارات، يقدم الريتز كارلتون تجربة استثنائية ضمن بيئة راقية، تشمل غرفاً مصمّمة بعناية لتلبية تطلعات شركائنا وعملائنا في IBM

صورة من توقيع الإتفاقية مع طيران الرياض
طيران الرياض
تعاون طيران الرياض مع IBM لبناء مؤسسة تعتمد على الذكاء الاصطناعي
شعار الراجحي المالية
الراجحي المالية
رحلة الرجحي المالية إلى قمة المالية السعودية من خلال تجاوز التعقيدات لتوحيد المشهد الرقمي المجزأ
شعار مصرف الإنماء
مصرف الإنماء
الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة من بنك الإنماء مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة من IBM
صورة من توقيع الإتفاقية مع جامعة الملك سعود
جامعة الملك سعود "KSU"
تتعاون جامعة الملك سعود مع IBM لتنمية مهارات الذكاء الاصطناعي لدى الطلاب والمطورين الطموحين