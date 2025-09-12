Think on Tour Riyadh 

لاستمرارنا على احراز وتحقيق الابتكار في الذكاء الاصطناعي، سيُقام المؤتمر السنوي Think on Tour لهذه السنة 2025، استناداً على النجاح الهائل الذي حقّقه المؤتمر العام الماضي، يعكس التزامنا بتحقيق التحول الرقمي في المملكة.

من خلال المؤتمر، سنسلّط الضوء على كيف تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي من IBM في تطوير قطاعي الرياضة والترفيه، إلى جانب تطبيقاتها المتقدمة في قطاعات أخرى.