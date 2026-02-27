هيئة البحوث والابتكار في المملكة المتحدة تحقق تكاملاً في العمليات ووضوحًا أكبر في الرؤية بالتعاون مع IBM Consulting
تؤدي هيئة البحوث والابتكار في المملكة المتحدة، أكبر ممول حكومي للبحوث والابتكار في المملكة المتحدة، دورًا مهمًا في تعزيز المعرفة وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية وثقافية. تتطلب إدارة المنح والبرامج عبر العديد من المجالس والمعاهد البحثية المرونة والدقة، ولكن الأنظمة القديمة جعلت ذلك صعبًا. كانت عمليات الشؤون المالية والموارد البشرية والرواتب والمشتريات تعمل بشكل منعزل، ما أدى إلى وجود ثغرات إجرائية وحدّ من وضوح الرؤية الشاملة. ومع تشتت البيانات عبر منصات مختلفة، واجهت الهيئة التحدي المتمثل في توحيد المعلومات وإدارتها لدعم اتخاذ قرارات مستنيرة وتسريع تأثير الأبحاث.
للتغلب على هذه التحديات، دخلت هيئة البحوث والابتكار في المملكة المتحدة في شراكة مع ®IBM Consulting للانتقال من نظام Oracle® R12 القديم الموجود محليًا لديها إلى ®Oracle Fusion Cloud Applications. وكان الانتقال إلى السحابة قفزة إستراتيجية، حيث وفر قابلية التوسع والأتمتة والتحليلات المتقدمة لمؤسسة تدير مليارات الدولارات من تمويل الأبحاث. امتد دور IBM إلى ما أبعد من التنفيذ: بوصفها شريكًا استشاريًا جديرًا بالثقة، قدمت IBM دعمًا حاسمًا لعملية النقل المعقدة للبيانات وساعدت على تصميم إستراتيجية تدريب شاملة، ودمجت قدرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين عملية صنع القرار. ومن خلال دمج العمليات الحيوية وتمكين الرؤى في الوقت الفعلي، ساعدت IBM الهيئة على تحويل مكاتبها الخلفية إلى محرك مدعوم بالبيانات لتحقيق التميز في مجال الأبحاث.
تعمل هيئة البحوث والابتكار في المملكة المتحدة الآن على منصة موحدة قائمة على السحابة تعمل على تبسيط الشؤون المالية والموارد البشرية والرواتب والمشاريع والمشتريات. وقد حقق هذا التحديث فوائد ملموسة: عمليات مبسطة، وتحسين إعداد التقارير، ولوحات معلومات في الوقت الفعلي تمنح القادة رؤية واضحة للعمليات وتخصيص الموارد. تتيح هذه القدرات للهيئة اتخاذ قرارات أسرع قائمة على البيانات تعمل على تسريع برامج الأبحاث ودعم مهمتها في تمويل الأبحاث الرائدة في مجالات مثل الحوسبة الكمية وحلول المناخ.
تتطلع الهيئة مستقبلاً إلى الاستفادة من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة في Oracle Fusion لتعزيز التنبؤ والتخطيط الإستراتيجي. ومع استمرار IBM Consulting في دورها كمستشار جدير بالثقة للتحسينات المستقبلية، فإن الهيئة في وضع يسمح لها بتوسيع قدراتها الرقمية وتعزيز دورها بوصفها الممول الرئيسي للبحث والابتكار في المملكة المتحدة.
هيئة البحوث والابتكار في المملكة المتحدة (UKRI) هي أكبر جهة تمويل حكومية للبحث والابتكار في المملكة المتحدة، حيث تستثمر حوالي 8 مليارات جنيه إسترليني سنويًا لتعزيز المعرفة وتحسين جودة الحياة ودفع النمو الاقتصادي. وتجمع عدة مجالس لدعم البحوث ذات المستوى العالمي والابتكارات التي تقودها الشركات في مختلف المجالات، ما يعزز نظامًا ديناميكيًا وشاملاً يعود بالنفع على المجتمع محليًا وعالميًا.
Oracle هي شركة رائدة عالميًا في مجال برمجيات المؤسسات، وتقدم حلولاً مثل Oracle Fusion ERP التي تساعد الشركات على دمج عملياتها وإدارتها بفعالية.
