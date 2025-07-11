تتعاون Turba Media مع IBM لإحداث ثورة في استراتيجيات شراء الوسائط
Turba Media، وكالة تكنولوجيا رقمية مدعومة بالبيانات، متخصصة في ربط العلامات التجارية والفعاليات بالجمهور من خلال إطلاق العنان "لرأس المال المجتمعي". بصفتها وكالة تقدم خدماتها لقاعدة عملاء متنوعة تشمل منصات البث الرقمي والماركات الكبرى ومنصات التجارة الإلكترونية والمؤتمرات وشركات الإنتاج الموسيقي والمهرجانات الدولية، تقدم Turba Media رؤى عميقة وعالية التأثير حول الجمهور لأبرز الماركات والمؤسسات.
وفي مواجهة الضغط المتزايد لتوفير تحليلات أعمق وأكثر فورية، هدفت Turba Media إلى دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي (gen AI) في بنيتها التحتية للتحليلات. يكمن التحدي في تزايد حجم وتعقيد البيانات الواردة من واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة والمتوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، والمدمجة مع منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية وشبكات المدونات، مما يشكل تحديًا كبيرًا لقابلية التوسع. طالب العملاء بأدوات دقيقة للكشف عن الاتجاهات الناشئة وتحولات المشاعر التي يمكن أن تشكل الحملات، مما استلزم حلاً يمكنه تجميع مجموعات البيانات الكبيرة بسرعة، وتوليد روايات غنية بالسياق، وتقديم رؤى مخصصة على نطاق واسع.
شرعت شركة Turba Media في رحلة تحويلية مع شركة IBM للتغلب على تحديات قابلية التوسع في توفير تحليلات أعمق وأكثر فورية. كانت الوكالة تهدف إلى دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في البنية التحتية للتحليلات الخاصة بها لتحليل سلوك الجمهور وشرائحه بسرعة، وإنشاء رؤى وتقديم تقارير متقدمة بناءً على المقاييس المخصصة. لقد اختاروا ®IBM® watsonx.ai، استوديو للذكاء الاصطناعي من فئة المؤسسات، نظرًا لقدرته على الجمع بين التعلم الآلي وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع بيانات عالية الجودة عبر دورة حياة الذكاء الاصطناعي. استفادت شركة Turba Media من أدوات التعليمات البرمجية الاحترافية وذات الرمز المنخفض من watsonx.ai، وتمكنت من الوصول إلى أفضل نماذج IBM ونماذج الأطراف الثالثة وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) ومجموعات تطوير البرمجيات (SDKs) للابتكار وإنشاء حلول مخصصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. يتميز التعاون بين Turba Media وIBM بالتكامل السلس للبنية التحتية المفتوحة والموثوقة والهجينة للذكاء الاصطناعي من IBM. قام باحثو الذكاء الاصطناعي في Turba Media بالاستفادة من watsonx.ai لاستكشاف النماذج التأسيسية وتجربتها، وبناء الموجهات لمختلف حالات الاستخدام، وضبط النماذج باستخدام البيانات المصنفة. مكّنت هذه الشراكة Turba Media من إطلاق العنان لقوة الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتحويل البيانات السلوكية المعقدة إلى رؤى قابلة للتنفيذ وتقديم ذكاء جماهيري لا مثيل له. تضمنت عملية التنفيذ منح وصول المسؤول لباحث في مجال الذكاء الاصطناعي، والذي تمكن بعد ذلك من تثبيت جميع خدمات منصة IBM® watsonx تلقائيًا وإعداد مشروع watsonx مبدئي. وسمح هذا الإعداد لباحث الذكاء الاصطناعي بالبدء في العمل على الفور، مما عزز بيئة تعاونية لتطوير ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي. من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، نجحت Turba Media في معالجة تحديات التوسع لديها وعززت قدرتها على توفير أدوات دقيقة للكشف عن الاتجاهات الناشئة وتحولات المشاعر التي قد تشكل الحملات.
أحدثت شركة Turba Media تحولاً كبيراً في قدراتها التشغيلية وخدمات العملاء من خلال شراكتها مع IBM. من خلال تنفيذ watsonx.ai لمنشئ الذكاء الاصطناعي، سرّعت Turba Media من سرعة توليد الرؤى والتصرف بناءً عليها، مما أتاح اتخاذ قرارات تسويقية أكثر مرونة واستجابة. إن تحليلات المشاعر في الوقت الفعلي وتوقعات الاتجاهات المدمجة في جميع الحملات المباشرة قد أدت إلى تحسينات واضحة في دقة استهداف الإعلانات، وعائد الاستثمار (ROI)، وملاءمة المحتوى. توفر لوحات معلومات Turba Media سهلة الاستخدام الآن للمستخدمين غير التقنيين وصولاً مباشراً إلى رؤى قوية، مما يلغي الحاجة إلى محللي البيانات الوسطاء ويعزز الشفافية.
لم يقتصر التعاون بين Turba Media و IBM على تعزيز القدرات التحليلية لشركة Turba Media فحسب، بل أدى أيضًا إلى تعميم الوصول إلى البيانات. المسوّقون والاستراتيجيون ومنتجو الفعاليات يمكنهم الآن الاستعلام عن بيانات الحملات والبيانات الثقافية في الوقت الفعلي باستخدام اللغة الطبيعية، مما يحسن النتائج بشكل كبير مقارنةً بطرق شراء الوسائط التقليدية. تم عرض هذا التحول في فعاليات الصناعة المرموقة، بما في ذلك Asia Tech 2024 و IBM Think® Singapore و Gartner Digital Gold Coast. في هذه الفعاليات، أظهرت Turba Media قدرتها على تجميع وتحليل البيانات المباشرة من الحضور في الوقت الفعلي، مما يوفر ذكاءً جماهيريًا لا مثيل له.
أكد مؤسسا Turba Media، Matt Bonner و Efﬁ Shwintarsky، علناً على الطبيعة العائلية لتعاونهما المستمر مع IBM، مشددين على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة لمستقبل استراتيجية الإعلام المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ونتيجة لذلك، أصبحت Turba Media متعاونًا ومبتكرًا رائدًا في صميم منظومة IBM، حيث قدمت عروضًا تقديمية في العديد من الفعاليات الصناعية واستفادت من الذكاء الاصطناعي التوليدي لاستخلاص رؤى مجتمعية وثقافية متطورة.
يتضح تأثير هذه الشراكة في نجاح Turba Media مع عملاء مثل Subsonic Festival. من خلال الاستفادة من أدوات watsonx.ai تمكنت Turba Media من توجيه الاستراتيجية لشراء الوسائط ووضع الإعلانات، مما أدى إلى مقاييس حملة متميزة. تشمل المقاييس <4.62% نسبة النقر إلى الظهور (CTR) وعائد على الإنفاق الإعلاني (ROAS) يزيد عن 5.56. تؤكد النتائج على قوة دمج الذكاء الاصطناعي المتقدم مع التسويق الذكي ثقافياً.
"إن ذكاء الجمهور الذي تقدمه شركة Turba Media هو أمر مبتكر ومزعزع. يقول Loke Peng Yuen، قائد تطوير الأعمال والمبيعات العالمية في IBM: من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإنهم يساعدون المؤسسات على الكشف عن رؤى سلوكية غنية وتحقيق الدخل من أنماط الجمهور التي كانت غير مرئية سابقًا، وتحويل البيانات إلى نتائج أعمال ملموسة.
Turba Media هي وكالة تكنولوجيا رقمية مدعومة بالبيانات مقرها في أستراليا وتوفر قدرات تحليلية محسنة من خلال منصة رؤى الوسائط الخاصة بها. تتخصص الشركة في الاستفادة من تحليلات الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدمة للكشف عن دوافع الجمهور الدقيقة، والاتجاهات الموضوعية، والإشارات التنبؤية. خدمات Turba Media تتضمن ذكاء الأعمال، إدارة البيانات، استشارات علم البيانات، تصور البيانات، التجزئة السلوكية، إدارة الحملات الإعلانية، وإنشاء المحتوى المخصص. خدماتهم تلبي احتياجات مجموعة متنوعة من العملاء عبر الإعلام والألعاب والنشر. يجمع نهجهم بين الرؤى المستندة إلى المجتمع والتحليلات المتقدمة لتقديم استراتيجيات شراء إعلامي أذكى، وأطر للمراسلة والمحتوى.
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