كيف يمكنك إثبات أن استراتيجيتك السحابية قد حققت بالفعل الفوائد المرجوة للأعمال؟



تُعَد TUI Group أكبر منظمة سياحية متكاملة في العالم، ويقع مقرها الرئيسي في هانوفر، ألمانيا. بخبرة تتجاوز 50 عامًا في قطاع السياحة، تخدم TUI أكثر من 27 مليون عميل سنويًا.



والتزامًا برسالتها المتمثلة في "التميُّز في تجارب الترفيه"، تنقِل الشركة عملاءها إلى أكثر من 180 وجهة حول العالم، مقدمةً تجارب سفر مرنة ومصممة حسب الطلب. تمتلك TUI حضورًا عالميًا يشمل 4,400 فندق في أكثر من 30 دولة، وخمس شركات طيران بأسطول يضم 130 طائرة، و16 سفينة سياحية، وأكثر من 1,000 وكالة سفر، كما توفِّر لعملائها رحلات متعددة الوجهات مع أكثر من 5,000 خيار مختلف.

تمكَّنت TUI من تحويل مشهدها التقني بشكل جذري من خلال استراتيجية سحابية متسقة. خلال رحلتها نحو الحوسبة السحابية، نقلت TUI أعباء العمل المعتمدة على مراكز البيانات والموزعة في أنحاء أوروبا إلى السحابة، واستبدلت أنظمتها البرمجية بحلول مدعومة بالسحابة، وأعادت تنظيم فِرَق تكنولوجيا المعلومات لديها. من خلال مفهوم ما يُعرف باسم "نموذج المجالات" لدى TUI، تم استبدال الحلول المحلية المعزولة التي كانت تُستخدَم في الأسواق المختلفة بتطبيقات سحابية عالمية مصممة أصلًا للعمل في بيئة سحابية. منذ بدء التحول في مطلع عام 2018، اكتمل تنفيذ البنية التحتية التكنولوجية الأساسية، إلى جانب التحول التنظيمي، وتستمر عملية نقل الخدمات من الأنظمة القديمة كما هو مخطط، مع هدف إغلاق مراكز البيانات الفعلية بحلول عام 2025.



هذا التحول التكنولوجي الشامل، الذي ركَّز على الكفاءة والقدرة على التوسع الديناميكي، تطلَّب أيضًا إعادة التفكير في إدارة تمويل تكنولوجيا المعلومات.

