بالتعاون مع IBM Consulting، قامت trivago ببناء وتوسيع نطاق "trivago Copilot"، والذي يعمل على تحسين الإنتاجية، وسهولة الوصول إلى المعرفة، واتخاذ القرار
مثّل إطلاق الذكاء الاصطناعي التوليدي نقطة تحول في كيفية إنجاز العمل وتوثيقه وتنفيذه عبر مختلف القطاعات. اكتسب العاملون في مجال المعرفة فجأة طرقًا جديدة لصياغة الأفكار، والبحث عن المعلومات، وتسريع عملية اتخاذ القرار. في الوقت نفسه، واجهت المؤسسات حالة متزايدة من عدم اليقين بشأن الوصول إلى النماذج، وحوكمة البيانات، وكيفية تفعيل هذه الأدوات بأمان على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، كان على trivago تلبية المتطلبات الصارمة للاتحاد الأوروبي المتعلقة بحماية البيانات والسيادة الرقمية. أدى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي العامة إلى إثارة مخاوف بشأن معالجة المعلومات الحساسة الخاصة بالشركات أو نقلها خارج الاتحاد الأوروبي، مما حدّ من قدرة الفرق على تجربة الذكاء الاصطناعي التوليدي بحرية. أدى ذلك إلى ظهور حاجة ملحة لبيئة عمل آمنة ومخصصة للمؤسسات، حيث يمكن للموظفين التفاعل مع الذكاء الاصطناعي بأمان، مع ضمان سيادة البيانات، والحوكمة، والامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي. لم يكن الخطر يكمن في اعتماد التكنولوجيا الخاطئة فحسب، بل أيضًا في التقدم ببطء شديد في الوقت الذي كانت فيه طبيعة العمل تتغير بالفعل.
في هذا السياق الأوسع، أدركت trivago أن تحدياتها الحالية ستصبح أكثر وضوحاً ما لم تتبنَّ نهجاً جديداً. كان السوق يتحرك بسرعة، مع تفوق نماذج مختلفة في مهام مختلفة. إن تكلفة إدارة الاشتراكات وحسابات الدخول والسياقات الذهنية المنفصلة كانت تقوض مكاسب الإنتاجية التي كان من المفترض أن يوفرها الذكاء الاصطناعي. في الوقت نفسه، لم يكن الاعتماد على مزود واحد بديلاً آمناً؛ إذ إن تغييرات الأسعار، أو إيقاف النماذج، أو انقطاع الخدمة قد تؤدي إلى تعطيل سير العمل دون سابق إنذار، مما يخلق مخاطر تركز لا يمكن لأي مؤسسة تجاهلها. خلقت هذه التحديات فرصة لـ Trivago لإنشاء واجهة آمنة وموحدة للتفاعل مع بيانات المؤسسة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى تبسيط الوصول إلى المعلومات الموزعة، مع تمكين الاستخدام الآمن والمتوافق والقابل للتوسع للذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن بيئات خاضعة للرقابة.
كان إنشاء وثائق عالية الجودة، وخطط المشاريع، ودراسات الجدوى يتطلب جهداً يدوياً كبيراً، مما أدى إلى إبطاء وتيرة التنفيذ في بيئة تتسم بطبيعتها بالسرعة وروح المبادرة.
احتاجت trivago إلى وسيلة للاستجابة للتحول الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع العمل في الوقت نفسه على تعزيز الإنتاجية، والحفاظ على المعرفة، وتمكين الموظفين على جميع المستويات من العمل بشكل أسرع واتخاذ قرارات أفضل.
لتحويل الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى قدرة مؤسسية موثوقة، عقدت trivago شراكة مع IBM لتصميم وتطوير مساعد الذكاء الاصطناعي الداخلي، والذي أطلقت عليه اسم "trivago Copilot". من خلال خدمات "تصميم وهندسة المنتجات الرقمية" المقدمة من IBM Consulting، تعاونت كل من IBM و trivago لبناء أساس مرن ومفتوح قادر على دعم العديد من مزودي نماذج اللغات الكبيرة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الحوكمة والأمن والتحكم الإقليمي في البيانات. تتماشى تجربة Trivago Copilot مع أنظمة المساعدين (copilots) المؤسسية الحديثة، حيث تستفيد من بنية سحابية أساسية لتقديم إنتاجية معززة بالذكاء الاصطناعي تتسم بالأمان والقابلية للتوسع.
أسست الفرق طريقة متسقة ومؤتمتة لتوفير وإدارة البيانات والتكاملات الأساسية، مما أتاح تكراراً أسرع وعمليات توسيع موثوقة في جميع أنحاء المؤسسة. لقد أتاح هذا الأساس لـ trivago توسيع نطاق المساعد (Copilot) ليتجاوز مجرد إنشاء المحتوى، ويتحول إلى تجربة بحث مؤسسية تربط بين رسائل البريد الإلكتروني، ورسائل Slack، وأنظمة التوثيق، مما يسهل استرجاع المعرفة بغض النظر عن مكان وجودها. تم تعزيز هذه القدرة بشكل أكبر من خلال التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG)، مما يضمن أن تكون ردود الذكاء الاصطناعي مبنية على البيانات الداخلية لـ trivago، مع الحفاظ على سرية وأمان جميع المعلومات داخل بيئة محكومة. عزز هذا النهج السيادة الرقمية من خلال منع تعرض البيانات الحساسة للأنظمة الخارجية.
لتجاوز مجرد استرجاع المعلومات، طبقت trivago نظاماً آمناً للأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي لسير العمل اليومي. أصبح بإمكان الموظفين الآن تنفيذ مهام متنوعة، مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني عبر Outlook، وتلخيص محادثات Slack، وإنشاء تذاكر Jira أو تحديثها، وذلك من خلال مطالبات نصية بسيطة. يتيح هذا للفرق الانتقال من استهلاك المعلومات بشكل سلبي إلى تنفيذ المهام بشكل نشط باستخدام الذكاء الاصطناعي. توفر المنصة أيضًا وكلاء ذكاء اصطناعي لتنفيذ التعليمات البرمجية، وإنشاء الملفات وتنزيلها، وإنشاء الصور، والتفاعل مع تنسيقات ملفات متعددة، مما يؤدي إلى توسيع نطاق ما يمكن للموظفين إنجازه عبر واجهة واحدة.
للانتقال من المنصة إلى الممارسة العملية، أطلقت شركة trivago "مساعد الذكاء الاصطناعي" (Copilot) بالتزامن مع يوم التعلم حول الذكاء الاصطناعي على مستوى الشركة، والذي تضمن 25 جلسة تمحورت حول حالات استخدام واقعية، وحضرها ما يقرب من 70% من موظفي الشركة.
بدلاً من قصر استخدام الذكاء الاصطناعي على مجموعة صغيرة من المتخصصين، ركزت شركة trivago على تمكين القوى العاملة لديها بشكل واسع. ساعدت مجموعة مخصصة من سفراء الذكاء الاصطناعي في تحديد الأهداف، ومشاركة أفضل الممارسات، وتوجيه الموظفين من خلال التجربة العملية، بينما عززت القيادة بفعالية ثقافة الفضول، والتعلم، والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.
وكما أوضحت Carolina Muradas، رئيسة الذكاء الاصطناعي ومسؤولة الاستراتيجية والعمليات في شركة trivago: "إن مخاطر عدم تبني الذكاء الاصطناعي تفوق بكثير مخاطر التعلم من خلال التجربة والممارسة. بفضل عملنا مع IBM، تمكنا من الانتقال من مرحلة الفكرة إلى مرحلة الإنتاج الفعلي بسرعة أكبر مما كنا سنحققه بمفردنا. الآن، تبدأ فرقنا المشاريع من منظورٍ أكثر شمولاً."
من خلال العمل مع شركة IBM، ضمنت trivago انتقال تبني الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجريب إلى إدماجه الفعلي في آليات العمل اليومية، بدلاً من التعامل معه كمبادرة مستقلة. لقد صُممت جميع الإمكانيات مع مراعاة شروط إقامة البيانات في الاتحاد الأوروبي، مما يضمن بقاء بيانات المؤسسات والمخرجات الناتجة وتفاعلات المستخدمين داخل المنطقة بشكل آمن.
خلال العام الأول من استخدام trivago Copilot، أفاد الموظفون بتوفير ما متوسطه ثمانية أيام عمل سنوياً، وذلك في عام 2023. اليوم، يستخدم المنصة بنشاط أكثر من 600 موظف، حيث بلغت نسبة الاعتماد حوالي 90% من إجمالي القوى العاملة المؤهلة، مما يظهر اندماجاً قوياً في العمليات اليومية. وفي السنة الثالثة، وتحديداً في عام 2025، تضاعف هذا الرقم لأكثر من مرتين ليصل إلى ما يزيد عن 16,6 يوماً لكل موظف، مما يعكس الاعتماد الواسع النطاق والاندماج الأعمق للفريق مع trivago Copilot.
وإلى جانب توفير الوقت، عززت trivago طريقة توثيق المعرفة وتنظيمها وإعادة استخدامها. قلل البحث المؤسسي من تكرار العمل من خلال تسهيل الوصول إلى القرارات السابقة والوثائق والسياقات ذات الصلة، في حين حسّنت الفرق الجودة الإجمالية للتوثيق والتخطيط واتخاذ القرارات. يمكن للموظفين الآن بدء المبادرات استناداً إلى ركيزة معرفية أقوى، مع رؤية أكثر وضوحاً للأفكار والرؤى الحالية. فإلى جانب إمكانية الوصول إلى المعرفة، يستطيع الموظفون الآن أتمتة مهام سير العمل الروتينية وتنفيذ الإجراءات مباشرةً من خلال المنصة، مما يقلل من الجهد اليدوي ويوفر الوقت للتركيز على الأعمال ذات القيمة الأعلى.
ونتيجةً لذلك، اختصرت trivago الوقت المستغرق للانتقال من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ، مما يتيح إجراء التجارب والتطوير التكراري بشكل أسرع دون التضحية بالجودة. والأهم من ذلك، أن trivago حققت هذا التحول مع الاحتفاظ بالتحكم الكامل في بياناتها، مما يضمن الامتثال للوائح الأوروبية ويوفر بيئة موثوقة وآمنة لتبني الذكاء الاصطناعي في المؤسسات. ولا يقتصر العائد هنا على تحقيق إنتاجية أعلى فحسب، بل يمتد ليشمل إرساء أسلوب عمل أكثر اتساقاً ومرونة، مما يتيح للشركة التكيف مع التطور المستمر للذكاء الاصطناعي التوليدي. ويلخص Akshay Sureka، الشريك المساعد في IBM Consulting، ذلك قائلاً: "إن التأثير الحقيقي ينبع من دمج الذكاء الاصطناعي في سير العمل اليومي. ومن خلال ربط المعرفة المؤسسية وإتاحة اتخاذ الإجراءات عبر واجهة موحدة، يمكن لفرق trivago العمل بشكل أسرع وبثقة أكبر."
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