لا شك أن شراء سيارة قرار كبير، وقد تكون عملية مرهقة للأعصاب.

تدعم Toyota Finance رحلة شراء السيارات بالكامل للعملاء، بدءًا من القروض إلى التأمين وخطط السداد وإجراءات تقديم الطلبات لملايين الأشخاص في اليابان سنويًّا. وتعمل الشركة باستمرار على تحسين التقنية والعمليات التجارية لتقديم خدمات شاملة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملائها.

ومع ذلك، فإن التقنية الرقمية التقليدية تفرض قيودًا على تلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء ومتطلبات الخدمات المالية المعقدة. وفي المجالات التي تتطلب اتخاذ قرارات أكثر تقدمًا وتعقيدًا، بدلًا من مجرد أتمتة المهام الروتينية، كان من الصعب الاستجابة باستخدام الحلول التقنية التقليدية.

كانت هناك العديد من التحديات في تطوير وتنفيذ أدوات الذكاء الاصطناعي المناسبة لكل قسم من أقسام التمويل في شركة Toyota. وبذلت مراكز الاتصال على وجه الخصوص جهودًا كبيرة في إنشاء الأسئلة الشائعة، وكان تأمين الموارد البشرية ذات الخبرة مشكلة من المشكلات التي واجهتهم. لذا جاء التحول الرقمي لمعالجة هذه التحديات كاستراتيجية أساسية للحفاظ على العمليات المستقبلية، وبدأت Toyota Finance بالعمل بنشاط على ابتكار الأعمال باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

في البداية، اختارت الشركة نهجًا يركز على العمليات التجارية الداخلية، بهدف تحسين كفاءة وجودة العمليات داخل المؤسسة ككل.