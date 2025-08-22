Starling Bank + IBM
بالنسبة إلى Starling Bank، يُعدّ استمرار عمل أنظمة تكنولوجيا المعلومات جوهر ممارسة الأعمال. يعمل هذا البنك الرقمي أولًا بالكامل عبر الإنترنت، ولديه 4 ملايين حساب، ويتيح من خلال تطبيقٍ واحد الوصول إلى حسابات الأفراد والأعمال والحسابات المشتركة ومتعددة العملات.وأي فترة تعطّل تُكلّف كثيرًا—وقتًا ومالًا وعملاء.
وبوصفه مؤسسةً سريعة النمو في قطاع الخدمات المالية شديد التنظيم والمنافسة، يجب أن يكون البنك قادرًا على رصد المشكلات وحلّها عبر بيئة تكنولوجيا المعلومات لديه بسرعةٍ وكفاءة. تحقيقا لهذه الغاية ، في عام 2018 ، سعى البنك إلى إيجاد طريقة لتتبع الطلبات-مثل طلبات بطاقات الائتمان من العملاء الجدد-من البداية إلى النهاية. فإذا حدثت مشكلة، أراد البنك أن يكون قادرًا على الطلب الأصلي سريعًا، وتتبّعه عبر النظام، وتحديد موضع الخلل ثم إصلاحه.
اختار Starling Bank منصة IBM® Instana® Observability ليس لقدرات التتبّع فحسب، بل كذلك للاستفادة مستقبلًا من مجموعتها القوية من الميزات الإضافية. يوفر هذا الحل منع الحوادث من خلال رؤية الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) المُؤتمتة، ودقة بيانات على مستوى الثانية الواحدة، وإشعار بالأخطاء في غضون ثلاث ثوانٍ. كما أنّ سهولة استخدامه تسرّع الابتكار بتمكين المهندسين وغيرهم عبر المؤسسة من عرض منتجاتهم وبنائها وتصحيح أخطائها بأنفسهم.
خلال التنفيذ—الذي استغرق بضعة أشهر—أعدّ فريقا Starling Bank وIBM الحل لتتبّع النشاط عبر بيئة متعددة المستأجرين تضم 2000 حاوية (Pods) موزّعة على 6 ممجوعات Kubernetes، إضافةً إلى 800 خدمة.
مع تشغيل الحل بنجاح، بدأ مستخدمو البنك في جني الفوائد. يقول Chris Skaaning، Technical Lead في Starling Bank: «ندرك مدى صعوبة إتاحة بيانات عالية السرعة وعالية الدقة بسرعة. "إنها قيمة مضافة حقيقية. كما ساعدنا الحل كثيرًا في تحديد مواقع الأعطال عند ارتفاع معدّلات أخطاء الطلبات. وقال أحد المهندسين مؤخرًا إنه أُعجب بشدة بالتفاصيل الدقيقة في مخططات التتبع.
ويبدأ البنك الآن في استكشاف ميزات الحل الأخرى. ويختتم Skaaning: "أدخلنا Instana أساسًا من أجل التتبّع فقط، لكني أستخدمه أيضًا لرؤية بنية Kubernetes عند نشر إصدارات جديدة. إنه أسهل بكثير من التسجيل في عدة مجموعات لفحص عناصر البنية التحتية وسطر الأوامر".
يقع المقر الرئيسي لبنك Starling Bank (الرابط موود خارج موقع ibm.com) في لندن، إنجلترا، وهو بنك خاص يركز على التكنولوجيا الرقمية. تأسست في عام 2014 ويضم حاليًا أربعة ملايين عميل وأكثر من 3,000 موظف.
