لأكثر من قرن من الزمان، تصدَّرت SOCOMEC المشهد في توزيع الطاقة منخفضة الجهد بشكل مستقل. حيث تؤدي أجهزتها وخدماتها الكهربائية دورًا أساسيًا في الحفاظ على تشغيل البيئات الحساسة عند الحاجة وبالمكان المناسب. وعلى الرغم من ندرة ظهورها في الأضواء، تُستخدم الطاقة منخفضة الجهد للحفاظ على تشغيل كل شيء من مراكز البيانات والمستشفيات إلى الشبكات المعيارية وتخزين الطاقة المتجددة. إنها القوة الخفية التي تمكِّن من تقديم الرعاية المنقذة للحياة، وتشغيل مراكز البيانات، وضمان تدفق الطاقة المتجددة - حتى في أوقات الضغط على الشبكة.

مع مواجهة الرياح المعاكسة الاقتصادية الكلية والاضطرابات الجيوسياسية، أصبح من الأهمية بمكان الحفاظ على أنظمة الجهد المنخفض آمنة وفعَّالة وقابلة للتوسع. وللتعامل مع هذه التحديات، اعتمدت SOCOMEC نهجًا جديدًا جذريًا في التكامل والأتمتة. وبحثًا عن حل شامل يمكن لجميع أعضاء فريقها استخدامه، قررت تنفيذ منصة ®IBM webMethods Hybrid Integration.