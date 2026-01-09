في مجال الرعاية الصحية، يمكن أن تكون كل لحظة حاسمة لبقاء المريض على قيد الحياة. ومع ذلك، يقضي المتخصصون في الرعاية الصحية وقتًا ثمينًا بشكل روتيني في التنقل بين أنظمة تكنولوجيا المعلومات المعقدة، والبحث عن المعدات المناسبة أو تعبئة النماذج لطلب الإصلاحات. لمواجهة هذه التحديات وتعزيز نتائج المرضى في جميع أنحاء بولندا، زادت الحكومة البولندية من تمويل مبادرات رقمنة المستشفيات.

رأت شركة Simora، وهي شريك أعمال رائد لدى IBM في بولندا، فرصة لتكييف حل إدارة الأصول CAPAM الخاص بها مع مهام سير العمل في مجال الرعاية الصحية. استنادًا إلى مجموعة تطبيقات IBM Maximo، يتكامل CAPAM بسلاسة مع أنظمة المستشفيات لإنشاء مستودع معرفي مركزي غني بالذكاء الاصطناعي ونظام لتتبُّع الأصول.

توضِّح Julia Czernek، متخصصة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في شركة Simora: "تخيَّل أن مضخة التسريب قد تعطلت في الجناح. عادةً، يتعين على العامل في مجال الرعاية الصحية إجراء مكالمات هاتفية إلى القسم الفني أو البحث في قائمة المعدات للعثور على أقرب مضخة عاملة. ومن خلال تكييف نظام إدارة الأصول الذكي في CAPAM مع المستشفيات، يمكننا التخلص من هذا العمل اليدوي ومساعدة المستشفيات على الاستجابة للتغييرات بشكل أسرع، ما يُتيح في النهاية مزيدًا من الوقت لرعاية المرضى".