في مجال الرعاية الصحية، يمكن أن تكون كل لحظة حاسمة لبقاء المريض على قيد الحياة. ومع ذلك، يقضي المتخصصون في الرعاية الصحية وقتًا ثمينًا بشكل روتيني في التنقل بين أنظمة تكنولوجيا المعلومات المعقدة، والبحث عن المعدات المناسبة أو تعبئة النماذج لطلب الإصلاحات. لمواجهة هذه التحديات وتعزيز نتائج المرضى في جميع أنحاء بولندا، زادت الحكومة البولندية من تمويل مبادرات رقمنة المستشفيات.
رأت شركة Simora، وهي شريك أعمال رائد لدى IBM في بولندا، فرصة لتكييف حل إدارة الأصول CAPAM الخاص بها مع مهام سير العمل في مجال الرعاية الصحية. استنادًا إلى مجموعة تطبيقات IBM Maximo، يتكامل CAPAM بسلاسة مع أنظمة المستشفيات لإنشاء مستودع معرفي مركزي غني بالذكاء الاصطناعي ونظام لتتبُّع الأصول.
توضِّح Julia Czernek، متخصصة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في شركة Simora: "تخيَّل أن مضخة التسريب قد تعطلت في الجناح. عادةً، يتعين على العامل في مجال الرعاية الصحية إجراء مكالمات هاتفية إلى القسم الفني أو البحث في قائمة المعدات للعثور على أقرب مضخة عاملة. ومن خلال تكييف نظام إدارة الأصول الذكي في CAPAM مع المستشفيات، يمكننا التخلص من هذا العمل اليدوي ومساعدة المستشفيات على الاستجابة للتغييرات بشكل أسرع، ما يُتيح في النهاية مزيدًا من الوقت لرعاية المرضى".
عندما تم تطوير برنامج CAPAM في البداية، اختارت شركة Simora برنامج IBM Maximo. لقد وفر حل IBM إطار عمل قويًا وقابلًا للتطوير - ما قد يقلل شهورًا من وقت التطوير مقارنةً بتصميم حل من الصفر. وقد أتاح هذا النهج حالات استخدام لا حصر لها وقدرات تكامل لا مثيل لها.
تقول Czernek: "باستخدام واجهات برمجة تطبيقات Maximo، يمكننا ربط CAPAM بسرعة وسلاسة بمنصات وقواعد بيانات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاصة بالمستشفيات، ما يؤدي إلى إنشاء قاعدة معرفية مركزية للعاملين للوصول إليها دون الحاجة إلى التبديل بين الأنظمة المختلفة".
قامت شركة Simora بتخصيص برنامج CAPAM -الذي تم إنشاؤه في الأصل للقطاع الصناعي- من خلال إنشاء وحدات مختلفة لعمليات المستشفيات المحددة. باستخدام وحدة جواز السفر، يمكن لمتخصص الرعاية الصحية إنشاء جواز سفر رقمي كامل لكل قطعة من المعدات، بما في ذلك مواصفاتها الفنية وسجل صيانتها. تدعم الوحدة أيضًا عمليات جرد الأصول على مستوى المستشفى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن توسيع نطاقها لاستخدام علامات تعريف الترددات الراديوية (RFID) وأساور تعريف المرضى، ما يُتيح للموظفين مسح العناصر أو الأفراد للوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي. باستخدام هذه المعلومات، يمكن للموظفين، على سبيل المثال، تحديد موقع المعدات البديلة بسرعة أثناء حالات الطوارئ. يحتوي برنامج CAPAM أيضًا على وحدة مكتب المساعدة التي يمكن للموظفين استخدامها لتسجيل طلبات الإصلاح وطرح الأسئلة التقنية.
تدعم وحدة اعتماد CAPAM المستشفيات في إدارة الأحداث الضارة من خلال مساعدة الموظفين على الإبلاغ عن الحوادث وتوثيقها مباشرةً في النظام. ويساعد ذلك على إنشاء تقارير شاملة عن الحوادث بدعم من مساعد الذكاء الاصطناعي، ما يجعل من السهل تحليل الأسباب الأساسية ويشجع على اتخاذ الإجراءات التصحيحية للامتثال لمعايير الاعتماد.
علاوةً على ذلك، توفِّر وحدة تحديد الهوية تطبيقًا للهواتف المحمولة يعتمد على Maximo Mobile لإبلاغ العاملين والمرضى بمخاطر العدوى المتبادلة المحتملة في مناطق مختلفة من المستشفى.
يساعد نظام CAPAM المبتكر، الذي تم نشره الآن في خمسة مستشفيات في جميع أنحاء بولندا، بما في ذلك مستشفى سانت باربرا الإقليمي التخصصي رقم 5 في سوسنوفيتش، مرافق الرعاية الصحية على تبسيط إدارة كل مورد - من أسطول المركبات إلى الأجهزة الطبية إلى الموظفين. بفضل نظام IBM Maximo في جوهره، يمكن لنظام CAPAM أن يطيل عمر المعدات بنسبة 17% في المتوسط ويحسِّن متوسط وقت الإصلاح بنسبة 57%.
بعد اعتماد نظام CAPAM، أفادت المستشفيات بانخفاض بنسبة 45% في وقت الإدارة. علاوةً على ذلك، تُشير المؤسسات التي تستخدم حلول Maximo إلى انخفاض بنسبة 47% في المتوسط في أحداث توقف المعدات أو المواقع غير المخطط لها وفوائد سنوية قدرها 13.9 مليون دولار أمريكي.
تستخدم شركة Simora منصة IBM Maximo لدمج موارد البيانات الخارجية، مثل تخطيط موارد المؤسسات والخدمات اللوجستية، مع CAPAM. بالاعتماد على تلك الموارد، مكَّنت شركة Simora مساعدًا يعمل بالذكاء الاصطناعي، يُعرَف باسم Simon AI، من الاستجابة للاستفسارات الشائعة.
تقول Czernek: "بدلًا من تشتيت انتباه الفِرق التقنية أو البحث في وثائق الإجراءات، يمكن لمتخصصي الرعاية الصحية التحدث مع Simon AI كما لو كانوا يتحدثون مع زميل. في الخلفية، يقوم المساعد بالوصول الآمن إلى قاعدة معارف المستشفى ويقدِّم الإجابة بسرعة".
بفضل قاعدة المعرفة المركزية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أصبح بإمكان المتخصصين في الرعاية الصحية الآن اتخاذ قرارات قائمة على البيانات وتحسين الممارسات القياسية، ما يعزز في نهاية المطاف رفاهية المرضى. في الوقت نفسه، وبفضل استخدام Simon AI للمستودع للإجابة عن الاستفسارات المتكررة، أصبح بإمكان الفِرق التركيز على المهام ذات القيمة الأعلى.
تختتم Czernek حديثها قائلة: "لا يمكنك فصل CAPAM عن Maximo - فدون "محرك" Maximo، لن يكون من الممكن وجود CAPAM وSimon AI. نتطلع إلى مواصلة عملنا مع شركة IBM لتطوير CAPAM ومساعدة المستشفيات على البقاء فعَّالة وآمنة ومتوافقة مع المعايير".
يقع مقر شركة Simora في كاتوفيتسه - بولندا، ويملك أعضاء الفريق أكثر من 15 عامًا من الخبرة في تقديم حلول تقنية متكاملة، مع التركيز على تحسين سير العمل والإجراءات الأمنية. يقدم حل CAPAM من Simora قدرات موحَّدة لإدارة الخدمات ومراقبة الجودة وإدارة الأصول لقطاعات متعددة.
