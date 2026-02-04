ومن خلال الارتقاء بالصيانة والعمليات عبر استخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة، حققت Ricoh تشغيلًا مستقرًا للأنظمة واستجابة أسرع للحوادث. ومن خلال خدمة Application Maintenance and Operations (AMS) من IBM، خفّضت الشركة عدد الموظفين المكافئ للدوام الكامل (FTE) المخصصين للصيانة والعمليات بنسبة 28% عبر نحو 90 تطبيقًا للمبيعات والمقر الرئيسي، وذلك على مدى يقارب عشر سنوات من سبتمبر 2015 إلى أكتوبر 2025. وإلى جانب خفض التكاليف، نجحت Ricoh أيضًا في تحويل دور تكنولوجيا المعلومات نحو خلق قيمة استراتيجية.
وفي هذه المبادرة، قامت Ricoh بإظهار مسار خلق القيمة المستمر وقياسه عبر أطر للتشارك في الابتكار، مثل نموذج تقاسم الألم–المكسب الذي يوزّع التحديات والمنافع بين الأطراف، إضافةً إلى برنامج لخفض التكاليف يعتمد تبنّي حلول جديدة لتقليل الإنفاق. ومع الاستفادة من مزيجٍ هجين من الموارد المحلية والعالمية، أسهمت هذه الجهود في رفع مستوى الدافعية داخل مؤسسة تكنولوجيا المعلومات وتعزيز تنفيذ DX على مستوى الشركة.
وبالنظر إلى مراحل التطوير المقبلة، يشير Keitsune Hamanaka إلى أن "الاستفادة الفعالة من التكنولوجيا أمر أساسي، وأن الصيانة والعمليات ملائمة بشكل خاص لتطبيقات الذكاء الاصطناعي". ويضيف أن خبرة IBM العميقة في الذكاء الاصطناعي أمدّت Ricoh برؤى قيّمة عديدة حول توظيف الذكاء الاصطناعي بصورة عملية.
في المستقبل، تخطط Ricoh لتعزيز التشارك في الابتكار مع IBM عبر الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء. وستدعم IBM تطوير أساس تشغيلي مستدام عبر تقديم حلول مثل “AI for IT”، والاستفادة من الخبرات والأصول التي طوّرتها ضمن مبادرات “Client Zero”، حيث تطبّق IBM أحدث التقنيات على عملياتها الداخلية. وسيُقدَّم هذا الدعم من خلال نموذج هجين عالمي يدمج فرقًا في اليابان والهند والفلبين.