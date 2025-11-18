تعاونت شركة MII مع شركة IBM لإنشاء حل iPaaS ديناميكي مزوَّد بإمكانيات تكامل البيانات والتطبيق والسحابة الهجينة - اسمه KOMI. اختارت MII شركة IBM بسبب عروضها القوية للتكامل الهجين وخبرتها الواسعة في الصناعات وعلاقاتها القوية مع شركائها في البناء. واستخدموا منصة IBM® webMethods Hybrid Integration كأساس لحل التكامل المتخصص الخاص بـ MII.

بدأ التعاون بين MII وIBM بتقييم شامل لبيئات المؤسسات الحالية ومتطلبات البنية التحتية الجديدة لتيسير طرق الدفع المالي في إندونيسيا. عمل فريق الخبراء في IBM بشكل وثيق مع MII لتصميم حل تكامل مخصص لمعالجة التحديات المحددة للعمليات المصرفية والمالية المعقدة، بما في ذلك ربط أنظمة المعلومات الأساسية للمعاملات ومختلف القنوات التي تواجه العملاء. وتم تطوير الحل لدعم قدرات مثل نظام الدفع السريع لبنك إندونيسيا (BI-FAST) الذي تم إطلاقه في ديسمبر 2021.

تتضمن الميزات الجاهزة المتاحة لمستخدمي KOMI من خلال تقنية WebMethods ما يلي:

التحويل المالي عبر الإنترنت

تسهيل تحويل الأموال باستخدام شبكات التحويل المحلية عبر الإنترنت، مع مراقبة جميع المعاملات في الوقت الفعلي

يساعد فرق العمل على تنفيذ كل من المرحلة 1 والمرحلة 2 من BI-FAST، ودعم اتصال واجهة API والمساعدة على توفير معاملات سريعة وآمنة

يسهِّل إدارة ومراقبة معاملات الحساب الافتراضي وإدارة البطاقات الصادرة عن البنك

يوفر ميزة منصة واحدة لدفع الفواتير جاهزة لاعتماد واجهة API المفتوحة ويمكنها إدارة واجهة API والاستفادة منها بطريقة فعَّالة وآمنة وقابلة للتوسع

يقدم IBM webMethods وKOMI العديد من الميزات والفوائد لعملاء الخدمات المصرفية والمالية.

الخدمة الذاتية: يمكن لغير المطورين والمستخدمين غير التقنيين بناء التكامل وتكوينه وإدارته دون اشتراط خبرة في البرمجة، ما يقلل بشكل كبير من الاعتماد على أقسام تكنولوجيا المعلومات ويسرّع مشروعات التكامل.

الإدارة المركزية لإدارة البيانات: من خلال الاستفادة من webMethods، نجحت حلول KOMI في تجميع معلومات المعاملات في موقع مركزي، ما أدى إلى تقليل تعطل الخدمة الناتج عن عدم توافق البيانات والتطبيق وتحسين إمكانية الوصول إلى البيانات. وأصبح بإمكان المستخدمين الآن الوصول إلى البيانات التي يحتاجونها، عندما يحتاجون إليها.

التكامل الهجين القائم على السحابة: تقلل حلول KOMI، المبني على الحوسبة السحابية الهجينة، من الحاجة إلى أجهزة التكامل في البيئات المحلية، ما يقلل من النفقات الرأسمالية ويبسِّط التعقيدات التشغيلية.

سير العمل الآلي: يمكِّن IBM webMethods الشركات التي تستخدم حلول KOMI من إنشاء سير عمل يربط بين التطبيقات وتبسيط العمليات وأتمتة المهام المتكررة، ما يسمح للمستخدمين بالتركيز على الأعمال ذات القيمة الأعلى وزيادة الإنتاجية الإجمالية.

إدارة واجهة API المدمجة: تمكِّن قدرات واجهة API الخاصة بـ IBM webMethods حلول KOMI من تقديم حل أكثر قابلية للتطوير والأمان لإدارة واجهات API طوال دورة الحياة، ما يغني عن الحاجة إلى نشر واجهات API مخصصة أو دمج واجهات API من خدمات أخرى.

نموذج التسعير القائم على الاشتراك الخاص بـ IBM webMethods يجعله بديلًا فعَّالًا من حيث التكلفة وقابلًا للتوسع لحلول التكامل التقليدية. ومن خلال الاستفادة من منصة webMethods من شركة IBM، تُنشئ حلول KOMI مصدرًا واحدًا للحقيقة لبيانات مستخدميها، وتحسِّن الاتصال عبر التطبيقات وتزيد من سرعة الأعمال بشكل عام. وهذا يمكِّن عملاء شركة MII من التركيز على تقديم تجربة أفضل لعملائها، ما يعزز النمو والابتكار في أعمالهم.