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Case Studies
دراسة حالة Marcegaglia
يوضِّح Marco Campi، مدير تقنية المعلومات في شركة Marcegaglia S.p.A، سبب اختيار المجموعة الصناعية الإيطالية والرائدة عالميًا في معالجة الصلب لشركة IBM كشريك تقني مثالي لبدء مسار التحول الرقمي وتعزيز نمو أعمالها في بيئة متطورة باستمرار.
تواجه شركة Marcegaglia العديد من التحديات في قطاع الطاقة، ما يجعل الاستدامة أحد أهدافها الرئيسية.
في هذا السياق، يمكن للتكنولوجيا أن تسهم بشكل كبير من خلال تمكيننا من تحليل الكميات الهائلة من البيانات المتاحة وتحديد طرق لتقليل استهلاك الطاقة عبر تبني إجراءات مضادة متنوعة.
وفيما يتعلق بتأثير الطاقة لحلول تكنولوجيا المعلومات المستخدمة، فإن دمج الأنظمة المتعددة على أجهزة IBM Power يُعتبر خيارًا فعَّالًا من حيث التكلفة. تساهم كفاءة هذه المنصة في تقليل تكلفة الطاقة لكل معاملة بشكل ملحوظ مقارنةً بالخيارات الأخرى.
تعتمد مجموعة Marcegaglia بشكل رئيسي على بنية تحتية داخلية، بينما تُستخدم السحابة بنظام البرمجيات كخدمة للتطبيقات التي تتطلب مهارات محددة وخدمات أمن المعلومات، والتي تعتمد فيها عادةً على جهات خارجية. خلال العامين الماضيين، ازدادت البرمجيات المستخدمة وأصبحت أكثر انتشارًا، ومع العمل الذكي أصبحت أهمية التعاون في تزايد.
تُعَد SAP HANA التطبيق الأساسي الداعم للأعمال، وقد شعر العميل مؤخرًا بالحاجة إلى تجديد البنية التحتية التقنية التي تستند إليها أنظمة تخطيط موارد المؤسسة (ERP). وشمل ذلك تصميم بنية تضم الأجهزة والبرمجيات والبرمجيات الوسيطة، لتضمن استمرارية الأعمال ومستويات أداء تتناسب مع أهمية الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى توفير الدعم والأمان لسلسلة الإنتاج والخدمات اللوجستية.
بعد إجراء تحليل دقيق للجدوى بالتعاون بين IBM وشريك أعمال، تم تنفيذ مقارنة تقنية واقتصادية، أفضت إلى تحديد منصة IBM Power كأفضل خيار لدعم نظام SAP HANA المستخدم عالميًا بواسطة شركة Marcegaglia.
تم اختيار حل يقدم دعمًا مستمرًا على المدى الطويل بدلًا من التركيز على المرونة الأكبر. تمكَّنت شركة IBM، بالتعاون مع مجموعة الشركاء، من توفير التكامل وإنتاج الأنظمة والبيئات التشغيلية ذات الصلة، ما يضمن بنية تحتية تقنية قوية وموثوقًا بها.
يعتمد الحل على مجموعة من الأنظمة التي تجمع بين منطق تكرار تطبيقات SAP والقدرة على نقل أعباء العمل من نظام إلى آخر دون تكرار الموارد، ما يوفر فوائد واضحة على التكلفة الإجمالية للملكية (TCO).
نظامان من طراز IBM Power E950 يعملان بنظام التشغيل Linux لإدارة الأقسام المنطقية لنظام SAP HANA وخوادم الإدخال والإخراج الافتراضية لتوفير الافتراضية لموارد الشبكة. يتم استخدام IBM Power HMC (Hardware Management Console) لمراقبة الحل، وإجراء التشخيصات التنبؤية، وتلبية الحاجة المحتملة لإعادة توازن موارد المعالج والذاكرة في وضع "عند الطلب".
بعد تنفيذ هذا الحل، تم تحقيق زيادة تتراوح بين 20 و30% في سرعة تنفيذ المعاملات دون تحميل زائد على الجهاز، ما يُتيح الاحتفاظ بسعة معالجة احتياطية يمكن استخدامها عند الحاجة.
فرضت الجائحة العالمية قيودًا واضحة، ما تسبب في تغيير أساليب التشغيل، وفرض قيود على السفر، وزيادة تعقيد إدارة العديد من سلاسل التوريد، وأدى ذلك بدوره إلى إبراز أهمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والتي تُعَد عقدة حاسمة لإدارة الاتصال وتشغيل المواقع والموظفين في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، أصبح ارتفاع مخاطر الأمن الإلكتروني في سلاسل التوريد أمرًا شائعًا بشكل متزايد، خاصةً بسبب العمل عن بُعد والأزمات الجيوسياسية الأخيرة.
من المؤكد أن الهدف المستقبلي هو توحيد تطبيقات نظام تنفيذ التصنيع (MES) قدر الإمكان، بهدف الحصول على أوضاع أكثر قابلية للإدارة وأقل تكلفة وأكثر أمانًا. سيكون من الضروري أيضًا تصميم مستودع بيانات للعمليات، والذي سيساعدنا بفضل تكامله مع الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي، على فهم المجالات التي يكون أداؤنا فيها أفضل وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين وتتطلب الاستثمار. هذه الاستراتيجية موجودة بالفعل في الجانب التجاري، ونسعى لتبنيها في مرحلة الإنتاج لتعزيز الجودة في جميع مواقعنا.
وأخيرًا، سنسعى إلى دمج المزيد من الأدوات الرقمية والمؤتمتة في سلسلة الإنتاج، كما نفعل مع الطباعة الرقمية المستمرة على اللفات، من أجل التوافق مع توجه السوق الذي يهدف بشكل متزايد إلى تخصيص المنتجات.
تُعَد Marcegaglia Group شركة إيطالية متعددة الجنسيات ورائدة عالميًا في قطاع معالجة الصلب. تمتلك المجموعة أكثر من 15,000 عميل في أوروبا وحول العالم، ما يعكس قوتها السوقية بوضوح.
يُعَد الابتكار التقني الأداة التي تعتمد عليها المؤسسة لتحسين تدفق السلع، وزيادة الكفاءة، وضمان سلامة العمال، وتحسين سلسلة القيمة.
منذ عام 2020، قررت Mercegaglia Group، رغم عدم وجود التزام بإعداد تقرير غير مالي، نشر تقرير الاستدامة كجزء من مسار استراتيجي للتحول إلى نموذج أعمال مستدام، مع تعزيز التأثير الإيجابي بشكل متزايد على الموظفين والمجتمع والبيئة
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