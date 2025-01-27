يوضِّح Marco Campi، مدير تقنية المعلومات في شركة Marcegaglia S.p.A، سبب اختيار المجموعة الصناعية الإيطالية والرائدة عالميًا في معالجة الصلب لشركة IBM كشريك تقني مثالي لبدء مسار التحول الرقمي وتعزيز نمو أعمالها في بيئة متطورة باستمرار.

تواجه شركة Marcegaglia العديد من التحديات في قطاع الطاقة، ما يجعل الاستدامة أحد أهدافها الرئيسية.

في هذا السياق، يمكن للتكنولوجيا أن تسهم بشكل كبير من خلال تمكيننا من تحليل الكميات الهائلة من البيانات المتاحة وتحديد طرق لتقليل استهلاك الطاقة عبر تبني إجراءات مضادة متنوعة.

وفيما يتعلق بتأثير الطاقة لحلول تكنولوجيا المعلومات المستخدمة، فإن دمج الأنظمة المتعددة على أجهزة IBM Power يُعتبر خيارًا فعَّالًا من حيث التكلفة. تساهم كفاءة هذه المنصة في تقليل تكلفة الطاقة لكل معاملة بشكل ملحوظ مقارنةً بالخيارات الأخرى.