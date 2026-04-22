تضمن منصة الرسائل المركزية إرسال تنبيهات في الوقت المناسب، وضمان اتساق الهوية المؤسسية، وتعزيز مستوى التفاعل عبر منظومة المنطقة الذكية في KAFD.
يُعدّ مركز الملك عبد الله المالي (KAFD) بالفعل منطقة ذكية رائدة، حيث يقدم خدمات متقدمة للسكان و الزوار و الشركات. ومع ذلك، ومع نمو المنظومة، أصبح إرسال الإشعارات عبر منصات متعددة يزداد تعقيدًا بشكل مستمر.
تم التعامل مع التنبيهات الخاصة بالسلامة والعروض التجارية وتحديثات الخدمة بواسطة أنظمة منفصلة، لكل منها منطقه الخاص. أدى ذلك إلى تكرار الرسائل، وعدم اتساق الهوية المؤسسية، وغياب التتبع المركزي. أدى التأخير في التنبيهات الحرجة، مثل تحذيرات الحريق أو تذكيرات الدفع، إلى زيادة المخاطر التشغيلية. للحفاظ على سمعته في الابتكار وتحسين تجربة المستخدم، احتاج KAFD إلى حل موحد لتنظيم التواصل عبر جميع القنوات.
بالتعاون مع Orange Business Services، قامت إدارة مركز الملك عبد الله المالي (KAFD) بتطبيق IBM® webMethods Hybrid Integration لإنشاء مركز إشعارات مركزي. قامت هذه المنصة بتوحيد المراسلات من أنظمة متنوعة في نقطة تحكم واحدة، مع تطبيق قوالب موحدة لضمان اتساق الهوية المؤسسية. تتكامل مع الرسائل النصية القصيرة (SMS)، والبريد الإلكتروني، وتنبيهات الدفع، و WhatsApp، مما ضمن تسليمًا موثوقًا وتتبعًا في الوقت الفعلي.
من خلال الاستفادة من التنسيق القائم على واجهة برمجة التطبيقات والمعالجة القائمة على الأحداث، تخلص المركز من الجهود المكررة وقلل وقت التكامل للقنوات الجديدة من أسبوعين إلى يومين أو ثلاثة أيام فقط. يمكن لفرق التسويق والخدمات الآن إطلاق الحملات دون مشاركة المطورين، ما يعزز المرونة والاستجابة.
أدى مركز الإشعارات المركزي إلى تحويل جذري في عملية التواصل عبر منطقة KAFD الذكية. تحسّنت معدلات نجاح التسليم من 85% إلى 95%، مما يضمن وصول التنبيهات والتحديثات المهمة إلى المستخدمين بشكل موثوق. تتبع كل رسالة الآن نموذجًا ونبرة موحَّدة لـ KAFD، ما يحقق اتساق الهوية المؤسسية بنسبة 100% عبر القنوات. يتم تنفيذ التطوير التقني لمرة واحدة، مما يقلل وقت التكامل للإشعارات الجديدة من أسبوعين إلى يومين أو ثلاثة أيام فقط.
يمكن لفرق التسويق وخدمة العملاء إطلاق الحملات دون تدخل من المطورين، مما يعزز مرونة العمل. يوفر التتبع المركزي رؤية كاملة لجميع المراسلات التي يتلقاها العميل، في حين أن الرسائل المتسقة وفي الوقت المناسب تبني الثقة وتعزز التفاعل مع المنظومة الرقمية لمركز KAFD. إن هذا العمود الفقري للتكامل لا يعمل فقط على تحسين العمليات الحالية، بل يصبح أيضاً طبقة الذكاء للمستقبل—حيث يوفر مسارات بيانات نظيفة وفورية ومحكومة تدعم التخصيص القائم على الذكاء الاصطناعي، والتفاعل الاستباقي، وتوصيات الخدمة المؤتمتة، بالإضافة إلى استراتيجيات مراسلة أكثر ذكاءً على مستوى المنطقة .
مركز الملك عبد الله المالي (KAFD) هو وجهة رائدة للأعمال ونمط الحياة في الرياض، المملكة العربية السعودية. قد صُمم ليكون منطقة ذكية، حيث يجمع بين التكنولوجيا المتطورة، والبنية التحتية المستدامة، والخدمات عالمية المستوى لدعم المؤسسات المالية والشركات والمقيمين ضمن منظومة حضرية متكاملة ومترابطة تماماً.
