الطريق إلى التحكم المالي في الوقت الفعلي

تحويل الروابط المصرفية المجزأة إلى منصة موحدة وقابلة للتوسع لتحقيق الحوكمة المالية والكفاءة التشغيلية
صُمم مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)، وهو مدينة ذكية رائدة في الرياض، ليكون مركزًا للابتكار المالي والأعمال التجارية العالمية. لتحقيق هذه الرؤية، كان KAFD بحاجة إلى ركيزة رقمية قادرة على التعامل مع العمليات المالية المعقدة بسرعة ودقة. ومع ذلك، كانت عمليات التكامل المصرفي مجزأة—حيث استخدم كل بنك بروتوكولات وتنسيقات مختلفة لكشوف MT940/MT942. وقد أدى ذلك إلى التسوية اليدوية والتأخير في إعداد التقارير والأخطاء المتكررة.
فبدون وضوح الرؤية في الوقت الفعلي، تضررت الحوكمة المالية وتباطأت عملية اتخاذ القرار. تطلب مركز الملك عبد الله المالي (KAFD) منصة تكامل آمنة وقابلة للتوسع لتوحيد هذه الاتصالات وتمكين الوصول إلى رؤى دقيقة وفورية — مما يضع حجر الأساس للتحليلات المستقبلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتنبؤ المالي، والأتمتة في كافة أنحاء المنطقة.
في وقت التسوية
في أحمال التشغيل اليدوي
في الأخطاء
بالشراكة مع Orange Business Services، اختارت KAFD IBM® webMethods Hybrid Integration كركيزة استراتيجية لتوحيد الأنظمة، وتحديث العمليات، وتعزيز تجارب العملاء.
قامت المنصة باستبدال الاتصالات المباشرة بطبقة تكامل مركزية، مما أدى إلى توحيد جميع التعاملات المصرفية في بوابة واحدة وآمنة. قامت بتوحيد نماذج الرسائل، وأتمتة سير عمل المطابقات، وإلغاء العمليات اليدوية التي كانت تتسبب سابقاً في التأخير والأخطاء. بفضل الاتصال القائم على واجهات برمجة التطبيقات (API)، وتنسيق العمليات، والمراقبة في الوقت الفعلي، وفر الحل نهجاً موحداً لإدارة البيانات المالية. ضمنت بنيتها الهجينة الامتثال لأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المحلية، مع الاستفادة من مرونة السحابة للنمو المستقبلي؛ مما مكّن مركز الملك عبد الله المالي (KAFD) من ضم بنوك جديدة بسرعة دون الحاجة إلى تطوير برمجيات مخصصة.
كان التأثير تحويليًا. نجح مركز الملك عبد الله المالي (KAFD) في تقليص حجم العمل اليدوي بنسبة 50%، وخفض الأخطاء بنسبة 50%، بالإضافة إلى تقليل وقت مطابقة الحسابات من2–3 ساعات إلى 30 دقيقة فقط. عززت الرؤية الفورية للمراكز النقدية من الحوكمة المالية وحسّنت مستوى الامتثال، مما منح صناع القرار الثقة اللازمة للتحرك بسرعة.
قامت ميزة قابلية التوسع في المنصة بتمكين KAFD من التوسع من بنك واحد إلى مؤسسات مالية متعددة، وذلك من خلال الإعدادات فقط، دون الحاجة إلى تطوير مخصص. تدعم إمكانية التكامل هذه رؤية KAFD الأوسع المتمثلة في التحول إلى مركز مالي عالمي، حيث تساهم التكنولوجيا في تعزيز الشفافية، والمرونة التشغيلية، والنمو المستدام.
مركز الملك عبد الله المالي (KAFD) هو وجهة رائدة للأعمال ونمط الحياة في الرياض، المملكة العربية السعودية. قد صُمم ليكون منطقة ذكية، حيث يجمع بين التكنولوجيا المتطورة، والبنية التحتية المستدامة، والخدمات عالمية المستوى لدعم المؤسسات المالية والشركات والمقيمين ضمن منظومة حضرية متكاملة ومترابطة تماماً.
