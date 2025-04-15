تهدف iDonate، الرائدة في قطاع جمع التبرعات غير الربحي، إلى تعزيز مهمتها المتمثلة في تزويد الجمعيات الخيرية بأدوات فعالة لجمع التبرعات.

إدراكًا منها أن المنظمات غير الربحية غالبًا ما تتخلف عن الركب في تبني التقنية، رأت iDonate ضرورة الابتكار وتحديث منصاتها القديمة للاستفادة من أحدث التقنيات. كان هدف الشركة الطموح والواضح هو توسيع نطاق وتأثير منتجاتها وخدماتها من خلال التقنيات المتطورة.

ومع ذلك، أدركت iDonate أن هذه الرؤية كانت تمثل تحديًا بسبب القيود القائمة، مثل البرامج القديمة التي أعاقت بشكل كبير الكفاءة التشغيلية، فضلاً عن الأداء العام للمنتجات والحلول.

ونتيجة لذلك، واجهت شركة iDonate صعوبة في تطوير منتج أحلامها. منصة جمع التبرعات التي كانت تستخدمها، على الرغم من أنها كانت تعمل بكامل طاقتها، قد بلغت حدّها الأقصى وكانت تحدّ من أهداف نمو الشركة. أيضًا، كانت واجهة المستخدم (UI) قديمة، وكان التفاعل مع المنتج يتلاشى.

قدمت هذه التحديات لفريق Dialexa، وهي شركة تابعة لـ IBM ، فرصة فريدة لإنشاء منصة جديدة ذات هدف إنساني ومفيد حقًا، تترك بصمة دائمة في قطاع جمع التبرعات غير الربحي.