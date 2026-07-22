Nickle LaMoreaux
نائب الرئيس الأول ورئيس قسم الموارد البشرية
لا يخلو هذا النوع من التحول الرقمي من التحديات، فالأمر كتجديد منزلك بينما لا تزال تعيش فيه. “
باستخدام منشئ مساعد الذكاء الاصطناعي من IBM، بدأنا في بناء روبوتات محادثة للإجابة عن أسئلة الموارد البشرية الأساسية حول البرامج والفائدة. وأثبت الكثير منها كفاءة في الأداء، وبعد فترة وجيزة، جرى استخدام 25 روبوت.
كانت هناك مشكلة واحدة فقط.
كلما أضفنا مزيدًا من الروبوتات، أصبح من الصعب الحصول على إجابات واضحة. وفي حال خروج الاستفسار عن النطاق المعرفي المحدد للروبوت، يضطر الموظف للبحث في قنوات أخرى، ما تسبب في تشتيت وتجزئة تجربة الموظفين الداخلية. وضماناً لتوحيد الرؤية وانسجام الأداء، قمنا بتجميع روبوتات معًا ضمن واجهة واحدة؛ ألا وهي: AskHR.
بعد فترة وجيزة من إطلاق AskHR، أبلغنا جميع مديري الخط الأول البالغ عددهم 21,000 حول العالم أن دعم شريك عمل الموارد البشرية المخصص لن يكون متاحاً بعد الآن. وكذا جرى تعطيل قنوات البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المعتمدة لقطاع الموارد البشرية، ومن ثم، لن يتمكن المديرون من الوصول إلى الدعم إلا من خلال AskHR.
لقد كانت حركة جريئة، لقد آمنا بالتكنولوجيا والتزمنا بتبنيها جملةً وتفصيلاً، مدركين أن الفريق سيحتاج إلى وقت للتكيف.
وعلى مدار العام التالي، قمنا بمراقبة التعليقات عن كثب، حيث انخفض مؤشر رضا العملاء الداخلي لدينا (CSAT)، وهو معيار تقييمي تتراوح قيمته بين -100 و+100 درجة، ليستقر عند سالب 35.
Nickle LaMoreaux
نائب الرئيس الأول ورئيس قسم الموارد البشرية
لم يكن انتقال IBM إلى الموارد البشرية مدعوم بالذكاء الاصطناعي مساراً نمطياً، إذ أثبتت التجربة أمراً واحداً بوضوح؛ ألا وهو: التقدم يتفوق على الكمال. أعيد تصميم AskHR من أجل الأشخاص، وليس من أجل إحداث ضجة إعلامية، فقد حولت قطاعًا تقليديًا إلى منظومة مرنة قابلة للتوسع.
كان دعم تكنولوجيا المعلومات مثقلًا بعمليات مكررة لا طائل منها. نجح AskIT، وهو مساعد ذكاء اصطناعي يتعلم ويحل المشكلات، في تغيير مجرى الأمور. أصبحت وظيفة تكنولوجيا المعلومات في IBM مركزا للخدمة الذاتية، حيث كان AskIT يحل 86% من المشكلات الروتينية.
كان بائعو شركة IBM يعانون من ضغط كبير على النظام. وأدى التوفيق بين أدوات المبيعات المنعزلة المتعددة إلى حدوث انتشار إداري. بعد ذلك، جاء AskSales، وهو طوق نجاة بالذكاء الاصطناعي تم تطويره مشتركاً محلياً لتقليل الهدر، وأتمتة المهام الأساسية، وتحويل المتاهة إلى مسار سريع لنجاح البائعين.
تجربة جريئة تركِّز على المستقبل تتكشف في آلية تحديد الوصول للمديرين التنفيذيين للمعلومات (CIO). الرؤية النهائية هي AskIBM، وهي بوابة واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لكل ما يتعلق بشركة IBM. يُظهر الإصدار التجريبي بالفعل نتائج واعدة، حيث يجلب التماسك إلى التعقيد واستمرار في إعادة تعريف مستقبل مؤسستنا.
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