انطلقت مسيرتنا في تطوير وتحديث قطاع الموارد البشرية منذ قرابة عشر سنوات. ولم نكن ندرك حينها الأثر الواسع الذي ستحدثه هذه الخطوة في إعادة تشكيل المؤسسة ككل، إذ لم تكن هناك خطة كبيرة، بل كانت استجابة فرضتها مقتضيات المرحلة.

كانت ميزانيتنا تتقلص حتى عندما تزايدت العمليات التشغيلية تعقيداً وتشابكاً. بالتوازي مع ذلك، كانت التقنيات المتاحة للمستهلكين خارج أسوار IBM تتطور بسرعة فائقة لتصبح أكثر سلاسة وتخصيصاً، ما أدى إلى رفع سقف تطلعات الموظفين ونقل هذه التوقعات تلقائياً إلى أروقة مكان العمل.

بحلول عام 2016، وصلت تلك القوى إلى نقطة تحول. وأدركنا أن الوقت قد حان لتجربة شيء جريء، إذ لم تعد أنظمة الموارد البشرية التقليدية ونماذج التشغيل قادرة على مواكبة حجم وسرعة التغيير الجاري.

استدعت المرحلة اتخاذ تدابير تعيد صياغة أساليب عملنا، ووضع مفهوم جديد لما يعنيه أن تكون متخصصاً في الموارد البشرية لدى IBM.

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