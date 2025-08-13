تتولى مجموعة المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) قيادة استراتيجية تكنولوجيا المعلومات الداخلية في IBM ، حيث تقوم بتقديم حلول تكنولوجيا المعلومات وتأمينها وتحديثها ودعمها لموظفي IBM والعملاء والشركاء. تعمل IBM في أكثر من 170 دولة، ولديها بنية تحتية شبكية واسعة تتضمن آلاف الأجهزة، مما يمثل تحديات كبيرة في مراقبة الشبكة.

واجهت IBM العديد من المشاكل الحرجة في مراقبة شبكتها الحالية. نظرًا لحجم عملياتهم العالمية، كانوا بحاجة إلى نظام قوي لمراقبة الشبكة للتعامل مع العمليات عبر مناطق متعددة. ومع ذلك، فإن استخدام أدوات مراقبة الشبكة من جهات خارجية أدى إلى زيادة التكاليف والتعقيد التشغيلي. بالإضافة إلى ذلك، كانت مجموعة CIO بحاجة إلى حل موحد لتبسيط مراقبة الشبكة واستبدال الأنظمة القديمة.