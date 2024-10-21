في الوقت الحاضر، تتجاوز السيارة مفهوم "التنقل" البسيط، حيث أصبحت تعبيراً وامتداداً للتفضيلات الشخصية وعادات استخدام الأجهزة الذكية وسيناريوهات السفر وأنماط الحياة. لقد أصبح تحسين تجربة المستخدم هو المركز الاستراتيجي لشركات السيارات، وهذا تحدٍ جديد ديناميكي وغير مسبوق مع عدم وجود خبرة سابقة يمكن الرجوع إليها.
واصلت ®IBM Consulting وشركة FAW-VOLKSWAGEN المضي قدمًا على أساس التعاون السابق لإعادة تشكيل تجربة العملاء الرئيسية بشكل كبير على الموقع الإلكتروني لشركة FAW-VOLKSWAGEN. من خلال الجهود المشتركة بين FAW-VOLKSWAGEN و IBM Consulting، تم إطلاق موقع رسمي جديد ومتنوع رسميًا في 27 مارس 2024، مما يوفر تجربة مستخدم أكثر تخصيصًا وتفاعلية أدت إلى زيادة كبيرة في زيارات المستخدمين.
ويشير Guan Haihe، قائد مشروع تجديد الموقع الرسمي لشركة FAW-VOLKSWAGEN، إلى أن "الأداء الممتاز للموقع الرسمي الجديد يرجع إلى ثلاث نقاط: أولاً، نموذج تصميم المنتج المبتكر؛ ثانياً، تحقيق تبادل المعلومات والبيانات؛ ثالثاً اعتماد التشغيل القائم على المنتج."
الركائز الثلاث للنجاح:
بالنسبة للموقع الإلكتروني الجديد، كان بناء تجربة شاملة وسلسة للعملاء وتاكمل الميزات المتصلة بالإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت جزءاً مهماً من المشروع. والآن، بأخذ منتج الخدمة "جولة الجودة" كمثال، يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الجديد لتحديد موعد "جولة الجودة"، وزيارة قواعد شركة FAW-VOLKSWAGEN الخمس الخاصة بالبحث والتطوير، والإنتاج، ومختبرات ضمان الجودة وغيرها من الأماكن، لتجربة كل التفاصيل شخصيًا. وهذا يسمح للمستخدمين بفهم السيارة، واكتشاف الأشخاص الذين يقفون وراءها ويقدرون جمال الصناعة ويعزز بطبيعة الحال ثقتهم في العلامة التجارية.
في يوم الإطلاق، وصل عدد زيارات المستخدمين للموقع الرسمي الجديد إلى 84000 زيارة، بزيادة قدرها 18 مرة، وبلغ متوسط وقت الزيارة 136 ثانية، بزيادة قدرها 40 مرة، مقارنةً بالموقع الرسمي السابق. "جاءني العديد من الزملاء ليخبروني أن الموقع الإلكتروني الجديد ليس مذهلاً من الناحية البصرية فحسب، بل إنه سلس من حيث التفاعل!" قال Guan Haihe المسؤول عن مشروع إعادة تصميم الموقع الرسمي لشركة FAW-VOLKSWAGEN.
في عصر الذكاء الاصطناعي، تعد العلاقة بين الأشخاص والمركبات هي علاقة شراكة أوثق، وستكون المشاريع المستقبلية مدفوعة بالرقمنة والذكاء. في المستقبل، ستستفيد المواقع الإلكترونية الرسمية للمؤسسات بشكل أكبر من نماذج الذكاء الاصطناعي لتمكين سيناريوهات المستخدم وتعزيز تجربة المستخدم. سيؤدي ذلك إلى تحسين الكفاءة التشغيلية للمنصة بقدرات تعتمد على البيانات لتمكين الابتكار في أعمال الذكاء الاصطناعي في هذين الجانبين:
إن التحول الرقمي هو عملية من أنظمة متعددة تتحرك إلى الأمام جنبًا إلى جنب، ويمثل نجاح إعادة تشكيل الموقع الرسمي للشركة قفزة كبيرة إلى الأمام بالنسبة لشركة FAW-VOLKSWAGEN من حيث تجربة المستخدم. في المستقبل، ستعمل شركتا FAW-VOLKSWAGEN وIBM معًا لتحقيق المزيد من النتائج المتميزة في التحول الرقمي في مختلف المجالات. واختتم Yan Ning، المدير العام لأعمال خدمات تحويل العملاء في IBM Consulting في الصين العظمى: "على مدار سنوات التعاون المتعمق بين الطرفين، التزمت IBM دائمًا بمرافقة شركة FAW-VOLKSWAGEN بدءًا من تصميم المفهوم إلى التجسيد التقني، وبناء مشاريع ابتكارية عالية الجودة بشكل مشترك لتنمية إنتاجية جديدة عالية الجودة وتعزيز التنمية المستدامة للأعمال."
FAW-VOLKSWAGEN Co., Ltd. (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، تأسست في 6 فبراير 1991، وهي شركة تصنيع سيارات ركاب واسعة النطاق يتم تشغيلها بشكل مشترك من قِبل China FAW Co., Ltd و Volkswagen AG و Audi AG وشركة Volkswagen (China) Investment Co., Ltd. تمتلك الشركة ثلاث علامات تجارية: Volkswagen وAudi وJetta، ويمكن أن تغطي منتجاتها سوق الراحة وسوق الرفاهية.
في عملية التطور السريع، تم تعزيز قوة البحث والتطوير التقني لشركة FAW-VOLKSWAGEN بشكل مستمر. في الوقت الحاضر، تمتلك الشركة مرافق رائدة في مجال البحث والتطوير مثل موقع اختبار السيارات، ومركز تطوير التكنولوجيا الجديدة، ومركز الطاقة الجديدة، ومنصة الاختبار، واختبار الضوضاء، وما إلى ذلك، ولديها القدرة على اختبار العملية برمتها من قطع الغيار إلى السيارات، مما يعزز مزايا شركة FAW-VOLKSWAGEN في مجال الابتكار التكنولوجي في المستقبل.
في الوقت الحاضر، تتمتع شركة FAW-VOLKSWAGEN بتعاون مربح للجانبين مع أكثر من 2400 مورد من الدرجة الأولى لبناء نظام سلسلة توريد ممتاز بشكل مشترك. التعاون مع أكثر من 1700 وكيل لتزويد المستهلكين بخدمات سيارات أفضل وأكثر ملاءمة.
بعد أكثر من 30 عامًا من التطوير، شكّلت شركة FAW-VOLKSWAGEN قاعدة إنتاج سيارات وطنية تغطي تشانغتشون في شمال شرق الصين، وتشنغدو في جنوب غرب الصين، وفوشان في جنوب الصين، وتشينغداو في شرق الصين، وتيانجين في شمال الصين.
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