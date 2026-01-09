تشكِّل فِرق الهندسة جزءًا أساسيًا من FactSet، الشركة الرائدة في بيانات السوق والتحليل المالي والرؤى. تعمل هذه الفِرق على ابتكار الحلول، واختبار الأفكار، ودفع عجلة الابتكار. علاوة على ذلك، أدى حصولهم على الموارد السحابية إلى زيادة كبيرة في المرونة، كما مكَّنت استراتيجية الحسابات الصغيرة المهندسين من إنشاء حسابات بسرعة وبشكل آمن. في نهاية المطاف، نمت البيئة السحابية لدى FactSet لتشمل حوالي 3,000 حساب، معظمها في Amazon Web Services (AWS)، ما جعل إدارة التكاليف أمرًا بالغ الأهمية ومعقدًا. بينما كانت الموارد غير المستغلة في مركز البيانات تخفي التكاليف من خلال الشراء الرأسمالي، فإن الموارد غير المستخدمة في السحابة كانت تهدر الأموال بشكل مباشر، ما أثَّر في صافي الأرباح.

قامت FactSet ببناء أداة مخصصة لجمع بيانات الإنفاق وإنتاج التقارير، لكنها كانت تفتقر إلى الشفافية العملية للمهندسين وتحتاج إلى صيانة مستمرة. لتجاوز هذه القيود وتمكين الفِرق، سعت FactSet إلى حل أكثر قابلية للتوسع وغنيًا بالميزات لإدارة التكاليف السحابية.