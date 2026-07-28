هيئة السكك الحديدية الهولندية تعمل على تحديث عمليات الصيانة باستخدام IBM Maximo

تساعد هيئة السكك الحديدية الهولندية كل يوم على الحفاظ على حركة النقل في هولندا، حيث يعتمد ملايين الركاب على خدمات قطارات آمنة ونظيفة وملتزمة بالمواعيد. وخلف هذه الخدمات، توجد عملية صيانة حيوية للأعمال، حيث يجب صيانة العربات في الوقت المحدد وأن تكون متاحة للخدمة ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية.

ومع تطور الاحتياجات التشغيلية، رأت هيئة السكك الحديدية الهولندية فرصة لتحديث بيئة Maximo التي تدعم هذا العمل. وكانت بيانات الصيانة بحاجة إلى الارتباط بشكل أكثر فعالية عبر التخطيط، والتنفيذ، وشركاء التنظيف، وتقارير مؤشرات الأداء الرئيسية والأنظمة المؤسسية، بينما كانت البنية التحتية الأساسية، وتقنية قواعد البيانات، وعمليات التكامل بحاجة إلى مزيد من قابلية التوسع والمرونة والحوكمة.

وكان التحدي متمثلاً في الانتقال من Maximo 7.6 إلى IBM Maximo Application Suite 9.0، مع تحديث أساس تكنولوجيا المعلومات الأوسع نطاقًا من دون تعطيل العمليات اليومية للسكك الحديدية. وكانت هيئة السكك الحديدية الهولندية بحاجة إلى منصة محكومة لتعزيز الرقابة التشغيلية وتحسين قرارات جاهزية القطارات وتوافرها.

