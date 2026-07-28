هيئة السكك الحديدية الهولندية تعمل على تحديث عمليات الصيانة باستخدام IBM Maximo

منصة حوكمة تربط بين التخطيط والعمليات والأنظمة المؤسسية، مع تقليل إجمالي تكلفة التشغيل
تساعد هيئة السكك الحديدية الهولندية كل يوم على الحفاظ على حركة النقل في هولندا، حيث يعتمد ملايين الركاب على خدمات قطارات آمنة ونظيفة وملتزمة بالمواعيد. وخلف هذه الخدمات، توجد عملية صيانة حيوية للأعمال، حيث يجب صيانة العربات في الوقت المحدد وأن تكون متاحة للخدمة ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية.
ومع تطور الاحتياجات التشغيلية، رأت هيئة السكك الحديدية الهولندية فرصة لتحديث بيئة Maximo التي تدعم هذا العمل. وكانت بيانات الصيانة بحاجة إلى الارتباط بشكل أكثر فعالية عبر التخطيط، والتنفيذ، وشركاء التنظيف، وتقارير مؤشرات الأداء الرئيسية والأنظمة المؤسسية، بينما كانت البنية التحتية الأساسية، وتقنية قواعد البيانات، وعمليات التكامل بحاجة إلى مزيد من قابلية التوسع والمرونة والحوكمة.
وكان التحدي متمثلاً في الانتقال من Maximo 7.6 إلى IBM Maximo Application Suite 9.0، مع تحديث أساس تكنولوجيا المعلومات الأوسع نطاقًا من دون تعطيل العمليات اليومية للسكك الحديدية. وكانت هيئة السكك الحديدية الهولندية بحاجة إلى منصة محكومة لتعزيز الرقابة التشغيلية وتحسين قرارات جاهزية القطارات وتوافرها.
أنجزت هيئة السكك الحديدية الهولندية أكثر من مجرد ترقية للمنصة: نفذت عملية تحول رباعي الأبعاد بالتعاون مع IBM. يجمع هذا البرنامج بين أربع خطوات رئيسية: الترقية من IBM Maximo 7.6 إلى IBM® Maximo® Application Suite 9.0، والانتقال من البنية التحتية المحلية إلى Microsoft Azure، والانتقال من Oracle إلى Azure SQL Managed Instance، وإعادة تصميم عمليات التكامل حول بنية قائمة على واجهات برمجة التطبيقات في المقام الأول.
وقد منحت هذه التغييرات مجتمعةً هيئة السكك الحديدية الهولندية منصة محكومة للتخطيط والتنفيذ ومشاركة البيانات. وعزز أساس تكنولوجيا المعلومات الأكثر قوة دور Maximo التشغيلي، ما جعل بيانات الصيانة الموثوقة أسهل في الربط عبر التخطيط والتنفيذ والتنظيف وتقارير مؤشرات الأداء الرئيسية والأنظمة المؤسسية.
يساعد ذلك الفرق والأنظمة المتصلة على اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن جاهزية القطارات، وتوافرها، وأعمال الصيانة الحيوية. وأدارت هيئة السكك الحديدية الهولندية هذا التحول داخليًا، مع عقد اجتماعات تنسيقية نصف شهرية مع IBM وMicrosoft وRed Hat.
مع وجود IBM Maximo Application Suite كركيزة أساسية، عززت هيئة السكك الحديدية الهولندية دور Maximo كمركز إستراتيجي للصيانة وصناعة القرار التشغيلية. تدعم المنصة الصيانة المحكومة للعربات، ما يساعد الفرق على إثبات صيانة القطارات في الوقت المحدد، وأنها متوافقة مع اللوائح، وجاهزة للخدمة الآمنة والنظيفة وعالية الجودة. ومن خلال نقل Maximo إلى Microsoft Azure، خفضت هيئة السكك الحديدية الهولندية تكلفة التشغيل الإجمالية بنسبة 50% مع تحسين قابلية التوسع ومرونة أساس تكنولوجيا المعلومات لديها.
ومن خلال أكثر من 30 عملية تكامل قائمة على واجهات برمجة التطبيقات، يربط Maximo بين التخطيط، والصيانة، وعمليات التنظيف، وتقارير مؤشرات الأداء الرئيسية، والأنظمة المؤسسية. يمكن أن تتدفق البيانات من مستشعرات القطارات والسائقين والمحصلين إلى Maximo كطلبات خدمة، بينما يمكن لتطبيقات التخطيط استخدام بيانات Maximo لمعرفة مدى توافر العربات وفقًا للجدول الزمني. ويساعد ذلك هيئة السكك الحديدية الهولندية على تحسين التحكم التشغيلي وتعزيز الحوكمة ودعم خدمة السكك الحديدية اليومية ببيانات أكثر موثوقية.
تُعد هيئة السكك الحديدية الهولندية أكبر مشغل لقطارات الركاب في هولندا وجزءًا أساسيًا من شبكة النقل الوطنية. ومع وجود 700+ قطار وحوالي مليون راكب يوميًا، تربط هيئة السكك الحديدية الهولندية المدن والمناطق والوجهات الدولية ببعضها، مع العمل على جعل السفر بالقطارات آمنًا وموثوقًا ومريحًا ومستدامًا.
© حقوق النشر محفوظة لصالح شركة IBM Corporation، يوليو 2026.
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